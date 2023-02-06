«Готова плакать при мысли, что могла сыграть на «Уэмбли». Интервью с футболисткой «Зенита»

В 2022 году женский «Зенит» впервые в истории стал чемпионом России — спустя всего два года после создания команды. С самого начала в составе петербуржского клуба выступает футболистка сборной России Вера Симановская. К 25 годам она собрала полный комплект медалей Суперлиги и является рекордсменкой «Зенита» по проведённым матчам. Полузащитница поделилась впечатлениями от прошедшего сезона и призналась, чем хотела бы заниматься после карьеры.

«Россия на Евро? Мы бы боролись в каждой игре!»

— Вера, прошедший год начался с того, что российский спорт оказался за чертой международных соревнований и сборную России лишили места на Евро. Ты тяжело переживала этот момент?

— Безусловно, потому что выступление в международных матчах с командами самого высокого уровня было одной из целей в карьере. Хотелось прочувствовать атмосферу футбольного праздника, посмотреть других и показать себя. Когда смотрела Евро по телевизору, поняла, насколько высокий уровень женского футбола в Европе. Девчонки играли на таких скоростях и демонстрировали такую игру, что, если бы не разница во внешности, было бы не понять, мужской это футбол или женский.

— А ведь наша команда с таким трудом добилась путёвки на Евро…

— Обидно за тех девчонок, которые пробивались на чемпионат Европы и для которых он мог бы стать последним крупным соревнованием. Я не участвовала в отборочных матчах, но имела шанс поехать в Англию.

— У тебя был шанс сыграть на «Уэмбли»!

— Теоретически был. Но даже от теории я готова плакать, ведь это что-то невероятное. И всё же я очень рада, что женский футбол получил такое внимание. Ты сидишь и просто гордишься, что это произошло. Раньше мы не знали, где и как найти трансляцию женских матчей, а в этот раз по федеральному каналу показали все игры. Было очень приятно, так как являешься частью этого.

— На твой взгляд, как выступила бы на Евро сборная России?

— Мы бы не были фаворитами, но я уверена, что боролись бы в каждой игре. Когда выходишь на арены, где люди бьют рекорды посещаемости, ты забываешь про усталость и боль. Но что случилось, то случилось. Надо двигаться дальше и ставить перед собой высокие цели.

— Что лично для тебя означает изоляция российского спорта?

— На это можно посмотреть с разных сторон. Конечно, это отсутствие практики на международном уровне. Хочется верить, что мы получим шанс вернуться. В любом случае нельзя опускать руки, сетовать на то, что мы рассчитывали с кем-то сыграть. Ты должен работать так, как работал раньше, ведь ты любишь футбол без каких-то если. Ты получаешь от этого удовольствие и спустя время смотришь на плоды своего труда. Ни в коем случае нельзя останавливаться, поскольку в один момент всё может внезапно перемениться, а ты окажешься не готов.

Вера Симановская в сборной России Фото: https://t.me/teamrussia_women

«В 2023-м хочу выиграть всё, что можно»

— Можно ли назвать 2022 год самым успешным в твоей карьере?

— Ответ на этот вопрос неоднозначный. Концовку мы смазали, уступив в финале Кубка России, поэтому осадок остался. С другой стороны, когда эмоции утихают, и это считаешь большим успехом. Значит, пока рано делать «золотой» дубль. Так или иначе, год получился достаточно успешным.

— И всё же.

— Я довольна тем, как мы двигались на протяжении сезона. Наше чемпионство не было вырвано «на зубах», напротив, было уверенным. Хотя ещё задолго до конца чемпионата многие сделали нас чемпионами, мы до последнего не забегали вперёд. Во-первых, это женский футбол, где всё может круто поменяться. Тем более в 2022 году у нас была система деления очков пополам после предварительного этапа, поэтому судьбу медалей могла решить одна осечка. Но всё хорошо, что хорошо заканчивается. Год получился хорошим.

— Поражение в финале Кубка России сильно расстроило?

— Разумеется. К тому же матч проходил в Санкт-Петербурге на одной из лучших арен страны. Это было здорово. В тот момент я почему-то почувствовала себя участницей чемпионата Европы. Я увидела этот здоровый стадион, много людей вокруг. Никогда не думала, что на женский футбол в России может прийти столько болельщиков (финал женского Кубка России — 2022 посетили более 18 тысяч зрителей. – Прим. «Чемпионата»). Хочется сказать большое спасибо тем, кто это воплотил в жизнь. Не думаю, что в Москве пришло бы столько зрителей.

— Самый запоминающийся матч в прошедшем году?

— Мне кажется, победа на своём поле над «Локомотивом» в полуфинале Кубка России, хотя я не играла в той встрече. Это был крайне эмоциональный матч. Также отмечу первые две игры чемпионата с ЦСКА и «Локомотивом» в Питере, которые запомнились мне надолго. В них мы одержали первые победы над этими командами в своей истории. Это произошло в начале сезона, а ведь весь чемпионат был впереди. Тем самым мы сразу задрали себе планку, к которой тянулись до конца чемпионата.

— Рассчитывала увидеть свою фамилию в символической сборной по итогам сезона?

— Нет. В этом году я играла то в защите, то в полузащите, на одной позиции не выступала. Я постоянно двигалась по левой бровке то вниз, то вверх. Поэтому моё непопадание в сборную было логично. Зато задача на новый год уже поставлена.

— Попасть в сборную сезона?

— Не то чтобы попасть в символическую сборную, а просто играть больше и стабильнее.

— А в командном отношении?

— Выиграть всё, что можно. Хотя мы всегда ставим перед собой самые высокие задачи. Даже в первый год в «Зените» рассчитывали попасть в тройку. Понятно, что где-то это было нереально, но ты всё равно стремишься к этому. Нельзя сказать себе: «Ладно, попадём в пятерку — и хватит». В чемпионате и так всего восемь команд! Поэтому посмотрим, как будет. В конце года скажу, выполнили задачу или нет.

Вера Симановская Фото: t.me/zenitwomen

«Свои хотелки надо оставлять в другом месте»

— Что тебе больше всего нравится в «Зените» по сравнению с другими нашими клубами?

— Профессионализм. Отличие большого клуба в том, что каждый человек, работающий там, профессионал своего дела, от медиа до обслуживающего персонала. Это те люди, которых мы обычно не видим. Про тренерский штаб я вообще молчу: кажется, они совсем не спят. То же самое можно сказать про докторов, массажистов. Я знаю, что в любое время дня и ночи могу позвонить, и эти люди приедут и помогут. Когда ты видишь, как они относятся к работе, нельзя дать себе слабину. Это подкупает в добром смысле этого слова.

— С кем чаще всего общаешься в команде?

— Хорошо общаюсь с Настей Поздеевой, Ксюшей Цыбутович. Хотя с любой из девчонок можно посмеяться и поболтать. Каких-то своих «кучек» нет. Наверное, в том числе и поэтому мы так хорошо шли весь сезон, сплотились как команда и работали как единый механизм. Конечно, не бывает такого, что со всеми ты общаешься одинаково, но все открыты для общения.

— Кто в «Зените» главная шутница?

— У нас их полно. Не знаю, кого выделить. Катя Пантюхина любит пошутить, остро подколоть. Кто-то подобрее шутит, пару фраз кинет, и на этом достаточно.

— Без чёрного юмора?

— А как без него! Но по-доброму всё, конечно.

— А сама шутишь?

— Конечно. Но надо знать место и время. Иногда хочется пошутить, но не можешь. В первую очередь это надо делать с теми, с кем хорошо общаешься. Такие люди тебя поймут. Хорошо, что в нашей команде все понимают юмор и могут над собой посмеяться. Это веселит и расслабляет меня, потому что тяжело всегда быть серьёзным.

— Что скажешь об атмосфере в сборной России?

— Тоже дружеская, все общительные. Несмотря на то что все из разных клубов, многие из которых являются принципиальными соперниками, место для шуток обязательно найдётся. Однако в сборной это быстро забывается, так как здесь всё немного по-другому. Если помнить старые обиды из клубов, то какой смысл играть за сборную? Тогда ничего не получится. Но это все понимают.

Вера Симановская Фото: t.me/teamrussia_women

— Тренировки в «Зените» и сборной сильно отличаются?

— В сборной меньше времени для подготовки к играм. Сборы длятся 11-12 дней. Три дня занимает подготовка, на четвёртый день — игра. Поэтому в основном уделяется внимание тактическим особенностям, чтобы команда играла как единое целое и думала в одном направлении. Оттого что игроки разбиты по своим командам, тяжело сжать всех в один кулак. Но, на мой взгляд, это получается.

— При том что каждый раз команда обновляется.

— Понятно, что каждый сбор не будут вызывать много новых людей. В прошлом году так и сделали. Провели селекционные сборы, охватили больше молодёжи, чтобы люди понимали, что требуется в сборной от игроков. Я тоже считаю правильным вызывать тех, кто ни разу не вызывался в сборную, чтобы познакомить с новыми требованиями.

— «Зенит» возглавляет Ольга Порядина, сборную – Юрий Красножан. Влияет ли как-то тот факт, что в первом случае тренер женщина, а во втором — мужчина?

— Для меня нет разделения на женщину и мужчину. Клуб и сборная всё равно – разные вещи. В клубе ты 24/7 и уже привык к условиям. В сборной нужно чуть больше времени на адаптацию. В любом случае мне нужно выполнять указания тренера – от этого зависит командная игра.

— Когда ты поняла, что требования команды выше личных задач?

— Наверное, так было всегда. Я изначально помнила, что футбол – командный вид спорта. Если ты думаешь иначе, то можешь идти в теннис, лёгкую атлетику или конькобежный спорт. Но если ты пришёл в команду, то должен выполнять то, что нужно команде.

— Тем не менее не всегда получается так.

— Конечно, иногда эмоции зашкаливают, теряешь контроль над собой и отталкиваешься от привычного плана действий. Если это дало результат, вопросов нет. Но если это сыграло против команды, ответственность за принятое решение ляжет на тебя. Для меня всегда было очевидно, что свои желания и хотелки надо оставлять в другом месте. Есть лидеры, берущие на себя большую ответственность, но это не их личное «я» и противопоставление чему-то. Скорее это вопрос психологии.

— Что можешь сказать о своём клубном тренере Ольге Порядиной?

— Ольга Сергеевна достаточно строгий тренер и, как мне кажется, может дать фору мужикам. С ней точно не забалуешь и не расслабишься. Она чувствует, где надо придержать команду, где отпустить.

— Как думаешь, может она в будущем стать тренером сборной?

— Почему нет? Если она этого захочет, то всё возможно. Но я думаю, нам ещё есть что в «Зените» поделать, поэтому Ольгу Сергеевну не отпустим.

— Прибегают ли тренеры к примерам из мужского футбола?

— Есть моменты, когда тренеры показывают какие-то элементы. Футбол для всех, и всегда можно подчерпнуть для себя что-то полезное. Понятно, что женщины не побегут с мужской скоростью, но объём у нас такой же. Сейчас есть специальные датчики. На основе их нам рассказывали, что суммарный километраж у мужчин и женщин одинаковый. Силовые показатели у нас разные, но всегда можно прибавить в технике. Моей самой нелюбимой, конечно.

— А что тебе больше всего нравится в футболе?

— Когда твои передачи доходят до партнёра. Это самое элементарное, но и самое трудное. А когда с них игрок забивает гол – это ещё приятнее. Всегда хочется отдать такой пас, который выведет игрока на выгодную позицию, но бывают и случаи, когда ты рискуешь запороть момент и подвести команду.

— А были у тебя в этом сезоне эпизоды, когда тренеры «пихали» за ошибки?

— Конечно. Когда это по делу, я и слова не скажу. Всегда признаю свои ошибки и думаю над тем, как их исправить. Просто надо разобраться, как это сделать. Вообще, к критике отношусь хорошо. Наоборот, не люблю, когда вижу, что где-то ошиблась, а это сходит с рук. Главное, чтобы всё было справедливо и по факту.

Вера Симановская Фото: t.me/zenitwomen

«Кормить белок – моя терапия»

— За последние пять лет твоё отношение к футболу сильно изменилось?

— Да. Раньше у меня было много вопросов, но мало ответов. Сейчас стало больше ответов на те вопросы, которые я сама себе задавала. Они приходят с опытом. Пока ты не пройдёшь определённый путь, тебе никто не ответит на эти вопросы, кроме тебя самой. Теперь я знаю, что для меня правильно, а что нет. Я очень рада, что на моём пути встречались люди, которые помогали приобретать знания и ценный опыт. Спустя время ты сидишь и думаешь: «Ого, ну ничего себе, сколько всего пройдено!»

— Можно сказать, ты стала мудрее?

— Наверное. Хотя есть куда стремиться. Надо учиться правильно контролировать эмоции, уметь включать холодную голову. Над этим надо постоянно работать. Тем более мы, девушки, более эмоциональны, и нам не всегда удаётся справиться с этим.

— Кстати, скучаешь по женственным образам? Футболистки вынуждены придерживаться более строгого внешнего вида.

— Если мне хочется, то я могу накраситься, однако немного иначе к этому отношусь. На мой взгляд, аккуратность лучше, чем что-то ярко накрашенное. Конечно, если надо куда-то сходить, я оденусь красиво. Но в повседневной жизни не вижу в этом смысла.

— Как проводишь свободное время в течение сезона?

— Тренировки у нас чаще всего во второй половине дня, летом начинались вообще в семь вечера, потому что стояла жара. До тренировки стараюсь никуда не ходить, потому что понимаю, что мне надо быть в оптимальном состоянии. Если начинать заниматься какими-то делами, то на тренировку придёшь как выжатый лимон. Вечером хватает времени только постирать вещи, поужинать и пойти спать. Иногда могу почитать, поучить что-нибудь на гитаре. Как таковых занятий нет.

— А чему посвящаешь время в выходные?

— Мне нравится гулять в Удельном парке, в котором мы тренируемся, ездить в центр не люблю. В парке очень много белок, и я часто хожу их кормить орехами. Для меня это некая терапия. В Питере в принципе много парков, которые похожи на леса, где много животных и растительности. Такие места мне по душе. Здесь я могу развеять голову и отдохнуть.

— Бывают ли моменты, когда устаёшь от футбола?

— Когда его много, ты не то что устаёшь… Просто не можешь быть всегда эмоционально заряжен на привычном драйве. Бывают перегорания, дни, когда ты выхолощен и не знаешь, куда себя деть и где найти эмоции. Я больше никогда не скажу, что устала от футбола, потому один раз так сделала и получила травму. Надо уметь перезагружать себя, отвлекаться, и тогда всё будет здорово.

— Чем бы ты занималась, если бы не футбол?

— Одно время я хотела быть массажистом. Но потом представила, сколько надо стоять над телами людей, и это стало меня мало привлекать. Ещё я очень люблю кофе и думаю, что когда-нибудь у меня будет своя кофейня. Но в нынешних реалиях понимаю, что этот рынок перенасыщен, и, чтобы выделиться на фоне остальных и придумать что-то своё, надо хорошо заморочиться. По этому вопросу мне лучше разговаривать с братом, он хорошо соображает в таких делах.

— А если говорить о спорте?

— Мне нравится физическая подготовка. Мне интересно, как готовят игроков к определённым играм, когда сравнивают, какой объём был выполнен до этого и какой предстоит, чтобы привести команду в хорошую форму. Я хочу охватить всё: работу мышц, физиологию человека. Не просто знать, сколько дать пробежать и сколько присесть, а расширить свои познания. Возможно, в будущем буду тренером по физподготовке. Но многое зависит от желания людей, которые будут со мной заниматься. Надо прийти к тому, чтобы физподготовка перестала быть для них нудной и рутинной.

— Уже есть какие-то практические наработки?

— Когда я залечивала травму плеча, то научилась подтягиваться. В процессе восстановления так подготовила руки и весь свой корпус, что теперь делаю это спокойно. То есть правильная работа, поставленная тренером, работавшим со мной в тот период, привела к тому, что мои руки стали сильнее, чем до травмы.

- Читала какую-нибудь литературу на эту тему?

— В своё время мне нравились книги по нейрохирургии, медицине, про патологоанатомов. Это вещи, которыми я бы никогда не занялась, поэтому их хочется просто почитать.

— Какие в тебе ещё есть скрытые таланты?

— Есть люблю. А если серьёзно, ничего такого нет.

Вера Симановская Фото: t.me/zenitwomen

«Блин, мне уже 25!»

— Ты осознаешь, что тебе 25 лет, ты действующая чемпионка страны и, возможно, проживаешь самый крутой период своей карьеры?

— Осознание этого пришло в конце сезона, когда я подумала: «Эх, так хотелось золотой дубль!» Когда чего-то достигаешь, всегда хочется большего. Ты не можешь сказать, что всё сделал. Впереди ещё столько работы, что приходит другая мысль: «Блин, мне уже 25, и столько всего надо сделать!»

— В прошлом году в родной для тебя Коломне взялись за женский футбол. Это может стать толчком к его развитию?

— Думаю, да. Я лично общалась с тренером женской команды Виктором Савиновым, посещала тренировки. Виктор Александрович – очень футбольный человек, что редкость для любительского женского футбола. Он многое понимает и пытается донести это до девочек. На тренировках видела, как они делали многие упражнения, которые используют в профессиональных клубах. Там действительно прививают такие вещи, которые заставляют развиваться. Надеюсь, Виктору Александровичу хватит энтузиазма и дальше работать в этой сфере.

— В твоё время об этом приходилось только мечтать.

— Когда я начинала, этого всего не было, было обидно. Сейчас рада за девчонок — что у них есть возможность поиграть в футбол с такими же, как они, а не с парнями. Они тоже большие молодцы, находя время для этого. Им за это не платят, это не профессиональный спорт. Иногда любители даже более профессиональны, чем профессионалы, ведь ими движет только желание.

— Как сейчас девочкам из небольших городов, таких как Коломна, попасть в профессиональный футбол?

— Прежде всего, в этом должны быть заинтересованы родители. Без этого очень тяжело. Многие могут отдать ребенка в секцию с мыслями: «Походит немного, потом перестанет». А это самое страшное для девочки, мечтающей играть в футбол. Поэтому родителям обязательно надо интересоваться, что делают их дети! Это 80% успеха, что ребенок будет двигаться дальше.

— Что ещё?

— В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре есть филиалы, академии. Все они проводят просмотры и отборы. Даже если ваш ребенок не подходит по возрасту или другим критериям, там могут предложить приехать в другой раз. Варианты есть, надо только искать. Было бы желание ребенка и их родителей.

Вера Симановская Фото: t.me/teamrussia_women

— Твои родители живут в Коломне. Как часто получается выбираться домой?

— Обычно зимой и во время перерыва в чемпионате. Если дают четыре выходных, два из них я провожу дома. Если игра в Москве или Рязани и есть выходной, то тоже могу приехать домой. Хотя дорога занимает немало времени. Думаешь: вроде ехать или лететь всего ничего, а получается, что тратишь на это целый день. Иногда родители понимают, как я устаю от таких поездок, и сами предлагают остаться в Питере, отдохнуть. Хорошо, что никто не обижается. С одной стороны, дорога очень выматывает, но зато есть время посмотреть фильм или почитать книгу.

— Что привозишь родственникам и друзьям из поездок?

— У нас дома есть коллекция колокольчиков из разных стран и городов, поэтому раньше привозила их. Однако в последнее время их не вижу. Магниты мы не собираем. Ещё могу привезти что-то традиционное из того места, где я была. Если это Турция, то это может быть рахат-лукум. Из Сербии привезла только местное печенье. Везде плюс-минус одно и то же, и, когда ты это постоянно привозишь, думаешь: зачем? Родители никогда не просили от меня что-то привезти. Интересно привезти вино, которого у нас нет, сладости.

— Часто получается общаться с родителями по ходу сезона?

— С мамой каждый день. Когда я в 13 лет уехала в Звенигород в училище олимпийского резерва, то всегда звонила ей. С тех пор прошло 12 лет, но и сейчас мы постоянно на связи. Доходило до того, что однажды я приехала домой, а мама в 10 вечера взяла телефон и по привычке хотела мне позвонить. А я дома была! Но это нормально, ведь дома в году я бываю в общей сложности всего месяц.

— Регулярно разговаривать с родителями – прекрасная традиция!

— В последнее время созваниваюсь с мамой и по два раза в день, болтаем обо всём. С годами же начинаешь скучать больше, и как это дорого, когда знаешь, что дома тебя ждут и переживают за тебя! Не будь у меня такой поддержки, я мало чего бы добилась. Тут мы возвращаемся к вопросу о том, чтобы была заинтересованность у родителей. Без семьи я бы не добралась из Коломны до Питера, как бы этого ни хотела! И за это я её люблю и ценю.