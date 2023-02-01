«Спартак» хотел взять меня пять лет подряд». Экс-звезда «Арсенала» всё же приедет в Россию

Экс-форвард «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор станет членом команды легенд Африки на 15-м, юбилейном Кубке Легенд, который пройдёт с 10 по 12 февраля в ДС «Мегаспорт». За две недели до турнира тоголезец пообщался с «Чемпионатом» о предстоящем соревновании, вспомнил Аршавина и Павлюченко, а также поделился мнением о российском футболе.

– Что для вас Кубок Легенд? Каждый год в Россию приезжают звёзды футбола со всего мира.

– Да, это круто! Я бы назвал такой турнир прекрасной возможностью увидеться и сыграть с легендами мирового футбола. Для меня быть частью такого мероприятия – это счастье. Мне интересно принимать участие в подобных проектах. Эмоции? Только самые положительные и сильные.



– На турнир приедут несколько человек — например, Эммануэль Эбуэ и Майкон – с кем вы играли в клубах. Какие ощущения перед встречей со старыми знакомыми?

– Я в предвкушении! Обязательно вспомним какие-то забавные моменты и как вместе тренировались и выходили на поле. Порой очень хорошо и правильно вернуться благодаря воспоминаниям куда-то в прошлое, чтобы почувствовать, как когда-то был счастлив. В том числе и поэтому стоит поблагодарить футбол.

Но я так же скажу: приятно будет увидеться не только с бывшими одноклубниками, но и с бывшими соперниками.

Юбилейный, 15-й Кубок Легенд имени Константина Ерёменко состоится 10–12 февраля 2023 года в ДС «Мегаспорт» (Москва, Ходынский бульвар, 3) с участием шести команд: Легенды России, Легенды СНГ (Союз независимых государств), Легенды Европы, Легенды Африки, Легенды латинских стран, сборная Звёзд.

Билеты уже доступны в продаже

«Аршавин мог добиться большего»

– На турнире играет сборная России, против некоторых её представителей вы даже играли. Сможете вспомнить, кому противостоять было сложнее всего?

– Это будет трудно, потому что соперников у меня в карьере было много, с кем я только ни играл, против кого только ни выходил на поле. В голову ни одна фамилия не приходит! Но уверен, что эти матчи были непростыми, интересными и захватывающими. Если говорить о российских футболистах в целом, то я, конечно, вспомню Аршавина. Он забавный.



– Тогда расскажите интересную или необычную историю про Андрея.

– Мы не особо общались как-то вне поля и тренировок. Он мне запомнился добрым парнем, который после занятий шёл в душ и ехал домой.

– Оцените уровень Аршавина. В России существует мнение, что он не до конца реализовал свой потенциал в европейском футболе.

– Не знаю, когда он играл в «Арсенале», то был одним из лучших. Андрей был хорош. Никогда не забуду его покер в ворота «Ливерпуля», это был невероятный перформанс невероятного игрока.

Многое в карьере футболиста зависит от его характера и возможностей. Могло показаться, что Аршавин где-то относится к делу несерьезно, но это совсем не так. Я видел, как он тренируется, играет за «Арсенал», забивает большим командам в АПЛ и Лиге чемпионов и что он значит для сборной России. А по поводу нереализованного потенциала: не нужно ни о чем жалеть. Но также я уверен, что Андрей мог добиться большего.

Андрей Аршавин Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Павлюченко показался застенчивым»

– Из «Арсенала» вы перешли в «Манчестер Сити», забили «Арсеналу» и отпраздновали гол напротив трибуны лондонских фанатов. Что вы хотели этим сказать?

– Я был счастлив покинуть этот клуб и забить ему. Болельщики «Арсенала» оскорбляли меня и моих родителей, я слышал это перед матчем. Что я могу сделать в ответ? Только забить гол в ворота их любимой команды и огорчить этих людей.

– Также вы играли в «Тоттенхэме» с Романом Павлюченко. Каково это – конкурировать с российским футболистом?

– В полной мере оценить это не удалось, так как мы не долго были в клубе вместе – через полгода после моего прихода Роман покинул «Тоттенхэм». Павлюченко запомнился мне слегка застенчивым, но очень приятным парнем. Он был сконцентрирован на тренировках, как и я. Каждый из нас просто развивал свою карьеру, мы мало общались.



– Вы играли в «Реале», когда клуб тренировал Моуриньо. Расскажите историю про Жозе – он очень необычный человек.

– Соглашусь, Моуриньо – другой, не такой, как все. У него абсолютно уникальное видение футбола: построение обороны, развитие атак, ментальность. Я пробыл в Мадриде всего полгода, но внимательно слушал его каждую тренировку, запоминал каждое слово. Да, я работал с ним не так долго, однако считаю, что Жозе – один из тех тренеров, кто повлиял на меня больше всего.



– Не кажется ли вам, что время Моуриньо ушло?

– Возможно, но давайте не забывать, сколько трофеев он выиграл, какие команды оставил в истории. Жозе дал футболу новые идеи, его методикам учились другие тренеры. Это доказывает, что он один из лучших.

Жозе Моуринью и Эммануэль Адебайор Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Россия должна вернуться в мировой футбол»

– Одним из первых клубов в вашей карьере был «Монако», вы провели там три года. Сейчас за него играет россиянин Александр Головин. Следите за клубом на данный момент?

– Не хочу показаться грубым, но за годы в футболе я частично устал от него и не слежу за всеми командами, за которые когда-то выступал. Мне нужно проводить много времени с семьёй, заботиться о близких. Так что посвящать себя футболу на полную сейчас – это не про меня.

Я, конечно, могу сказать, что смотрю игры «Монако», переживаю за эту команду и имею мнению о футболисте, про которого вы говорите. Но зачем врать?



– В России сейчас обсуждают возможный переход нашего футбола из УЕФА в АФК. Что вы думаете об этом и ситуации, в которую попал российский футбол?

– Российский футбол рано или поздно должен вернуться в мировой спорт, к большим турнирам вроде чемпионата мира и Европы. Потому что Россия – самая большая страна на планете, с внушительным населением, она важна. И она должна вернуться в футбол.

«Предложения от «Спартака» поступали неоднократно»

– Были ли у вас когда-нибудь предложения от российских клубов?

– От московского «Спартака» – причём неоднократно. Но я был парнем из Африки, перед которым была возможность играть за лучшие клубы мира, такие как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Реал». У меня не было причин выбирать Россию.

Когда «Спартак» интересовалсяг мной? В 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м и 2012-м – то есть они хотели взять меня пять лет подряд. Я понимал, что им нужен, но Англия для меня была наиболее привлекательным вариантом.



– Вас кто-нибудь просил не ехать в Россию? Может, пугали или предостерегали?

– Такого не было. Я просто чувствовал, что в Англии мне комфортно: уклад жизни, менталитет, уровень футбола. О России никогда не думал плохо или с негативом – просто в футбольном плане её всерьёз никогда не рассматривал.

Но вообще мне нравится ваша страна, в ней живут прекрасные, гостеприимные люди. Если не говорить про водку, медведей и холод, из небанального знаю, что в России классные бани, довелось побывать. Это похоже на сауну, но с эффектом массажа. Высокая температура не испугала. Я как-то приезжал в Россию с коммерческими целями, и после одной из встреч меня отвезли в баню. Было классно.