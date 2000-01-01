Топ-10 трансферов зимы-2022/2023
Представляем 10 самых дорогих переходов в это зимнее трансферное окно.
11. Леандро Троссард (Бельгия) — € 24 млн
28-летний вингер перешёл из «Брайтона» в «Арсенал». Он уже дебютировал за «канониров», сыграв с «МЮ» в АПЛ и с «Ман Сити» в Кубке Англии.
10. Якуб Кивёр (Польша) — € 25 млн
22-летний защитник, игравший за «Специю», теперь будет выступать за «Арсенал». Он сыграл во всех матчах сборной Польши на ЧМ-2022.
9. Жоржиньо Рюттер (Франция) — € 28 млн
20-летний форвард, выступавший за «Хоффенхайм», стал игроком «Лидса». Контракт с ним подписали на 5,5 года.
8. Мало Гюсто (Франция) — € 30 млн
19-летний защитник сменил «Лион» на «Челси». Но остаток сезона проведёт во Франции. Контракт рассчитан до 2030-го.
7. Нони Мадуэке (Англия) — € 35 млн
20-летний вингер перешёл из ПСВ в «Челси». Соглашение с игроком рассчитано на 7,5 года.
6. Бенуа Бадьяшиль (Франция) — € 38 млн
21-летний защитник, игравший за «Монако», теперь будет выступать за «Челси». Игрок дебютировал за клуб в победном матче с «Кристал Пэлас» в АПЛ (1:0).
5. Коди Гакпо (Нидерланды) — € 42 млн
23-летний вингер, выступавший за ПСВ, стал игроком «Ливерпуля». На игрока, блеснувшего на ЧМ-2022, также претендовал «МЮ», но…
4. Педро Порро (Испания) – € 45 млн
Испанский защитник только летом окончательно перешёл в «Спортинг» из «Ман Сити», а теперь на пять лет отправится в Лондон.
3. Энтони Гордон (Англия) — € 45,6 млн
21-летний вингер сменил «Эвертон» на «Ньюкасл». С учётом бонусов сумма трансфера может превысить € 50 млн.
2. Михаил Мудрик (Украина) — € 70 млн
22-летний вингер перешёл из «Шахтёра» в «Челси». С учётом бонусов сумма соглашения может вырасти до € 100 млн.
1. Энцо Фернандес (Аргентина) — € 121 млн
22-летний полузащитник, игравший за «Бенфику», теперь будет выступать за «Челси». Супертрансфер чемпиона мира 2022 года оформили буквально перед закрытием трансферного окна!
Энцо Фернандес, Мудрик, а кто ещё? Топ-11 дорогих трансферов зимы-2022/2023
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