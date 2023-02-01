Экстренный переход в «МЮ» перед самым дедлайном! Заменит ли запасной «Баварии» Эриксена?

«Манчестер Юнайтед» принято ругать за работу на трансферном рынке. В последние годы клуб много тратил, но редко попадал в цель — дорогие новички играли не на свои ценники, из-за чего команда раз за разом оставалась без трофеев. А под конец нынешнего зимнего трансферного окна «МЮ» оказался перед новым испытанием. Серьёзную травму получил Кристиан Эриксен, который за последние месяцы стал одним из важнейших футболистов в системе Эрика тен Хага. И тем не менее клуб нашёл выход. Давайте разбираться в этой истории.

Эриксен правда так важен для «МЮ»?

Полузащита «МЮ», логично, играет большую роль в «выздоровлении» команды в этом сезоне. Здесь у Эриксена отличное взаимопонимание с Бруну Фернандешем и Каземиро. Этот треугольник классно сбалансирован: Каземиро чистит сзади, Бруну — атакующий полузащитник, а Эриксен — скорее бокс-ту-бокс.

Но остановимся на Эриксене — ведь именно из-за его потери «Юнайтед» так живо включился в работу на трансферном рынке. За что тен Хаг точно ценит датчанина, так это за контроль и продвижение мяча. Ещё Кристиан, в отличие от Каземиро и Бруну, позволял «МЮ» лучше контролировать темп матчей (и в этом новичок «Юнайтед» вряд ли его заменит, позже объясним почему).

Кристиан Эриксен Фото: Clive Rose/Getty Images

Но самое крутое (и печальное в связи с травмой) — это количество голевых передач Эриксена. Если вы не следите за «МЮ», то можете предположить, что больше всего ассистов должно быть у Бруну. Он же атакующий полузащитник, так? Но нет! У Эриксена голевых передач семь, а у Фернандеша — всего четыре. При этом меньше времени на поле провёл именно Кристиан: у него 1499 минут, а у Бруну — 1710. Так что Эриксена можно называть самым креативным футболистом в распоряжении тен Хага. И это «звание» делает ответ на вопрос о важности датчанина для «МЮ» очевидным.

«МЮ» взял Забитцера. Что он даст команде?

Выбор клуба пал на полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера, и это логично: футболист высокого уровня, которого довольно легко подписать. Дело в том, что после перехода из «РБ Лейпциг» летом 2021-го австриец оказался в новых условиях. Если в предыдущей команде он был одним из лидеров, то в Мюнхене начались трудности. Подробнее о проблемах Забитцера «Чемпионату» рассказал комментатор и эксперт по немецкому футболу Эльвин Керимов:

— Для меня Забитцер после перехода в «Баварию» — одно из главных разочарований. В Мюнхене у него не получилось, потому что на позициях, где он мог быть полезен Нагельсману, играли футболисты мирового уровня. В опорной зоне был Киммих, а когда Марселя выпустили на позицию травмированного Горецки, такого же эффекта не было. На фланге атаки использовать Забитцера было бессмысленно, потому что в «Баварии» делают ставку на скоростных дриблёров — пробиться было нереально. Так что Забитцер не нашёл себя в «Баварии» из-за высокой конкуренции. Думаю, слабее он не стал — просто попал в суперконкурентную среду на позициях, где мог быть полезен.

Марсель Забитцер Фото: Martin Rose/Getty Images

Слова Керимова подтверждает статистика. В первой части нынешнего сезона Забитцер сыграл в 15 матчах Бундеслиги, но лишь в половине из них вышел в старте и суммарно провёл на поле 625 минут, оформив один гол и один ассист. Негусто для футболиста, который шёл в «Баварию» с амбициями провести пик карьеры в основе топ-клуба.



Теперь Забитцер получит новый шанс, но уже в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб арендовал полузащитника до конца сезона без опции выкупа. Однако это не значит, что Марсель точно не перейдёт в «МЮ» на постоянной основе. Просто летом, в случае чего, клубы смогут провести отдельные переговоры и согласовать сумму трансфера.



«Сильная сторона Забитцера — универсальность, за которую его ценили и Рангник, и Нагельсман, — рассказывает Керимов. — Он начинал в «Лейпциге» как атакующий полузащитник, игравший ближе к флангу. А потом, пусть и вынужденно, из-за травм, Нагельсман передвинул его в опорную зону, и там Марсель раскрылся ещё лучше. В сборной, если вспоминать тот же Евро, он играет выше, чем в последний период в «Лейпциге» и в «Баварии». То есть Забитцер готов выполнять разные функции в разных системах — он хорош и с мячом, и без него. Также Марсель крут в прессинге: в «Лейпциге» он проделывал фантастическую работу, управлял прессингом, а в сборной очень высоко давил на защитников. После перевода в опорную зону было видно, как Забитцер хорошо находит партнёров между линиями, как продвигает мяч вперёд. То, что у него классный удар и техника, знали, ещё когда он играл ближе к атаке. Понимание и чтение игры, перехваты — всё это на очень высоком уровне».

Однако способен ли Забитцер заменить Эриксена? Вновь слово Керимову: «Функционал у Марселя шире, чем у Кристиана, и я думаю, что это не прямая замена датчанину. Забитцер — человек, который может выполнять разные роли и играть на разных позициях. Этим он может быть полезен «МЮ».