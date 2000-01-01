Трёхкратный победитель ЛЧ ушёл в середняк АПЛ! Клуб вообще «отжёг» перед дедлайном

Кого купил зимой «Ноттингем Форест»
Кейлор Навас — самый известный новичок «лесников».
«Челси» не единственный клуб, пошумевший в последний день зимнего трансферного окна. «Ноттингем Форест» также отметился интересными подписаниями – клуб объявил сразу о трёх новичках, перешедших перед дедлайном.
№1. Кейлор Навас (вратарь, 36 лет)
Голкипера из Коста-Рики взяли в аренду у «Пари Сен-Жермен». Он будет играть за «Ноттингем Форест» до конца сезона.
№2. Фелипе Монтейро (защитник, 33 года)
Испанский центрбек перебрался в клуб АПЛ из «Атлетико». Стоимость трансфера составила € 2,3 млн. Соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2023/2024.
№3. Джонджо Шелви (полузащитник, 30 лет)
Английский хавбек, выступавший за «Ньюкасл» (а кто-то помнит его лысину ещё в «Ливерпуле»), будет играть за «Ноттингем Форест» в ближайшие два с половиной года.
Зимние подписания до 31 января
Данило (Бразилия, опорник, 21 год, € 20 млн), Густаво Скарпа (Бразилия, хавбек, 28 лет, свободный агент), Крис Вуд (форвард, 31 год, аренда) и Алекс Майтен (вингер, 20 лет, возврат из аренды).
Летом клуб «отжигал» ещё больше!
Летом команду пополнил 21 человек! Крупнейшие переходы — Морган Гиббс-Уайт (полузащитник, 22 года, € 29,5 млн), Тайво Авонийи (форвард, 24 года, € 20,5 млн), и Неко Уильямс (защитник, 21 год, € 20 млн).
«Ноттингем Форест» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Обеспечат ли новички прогресс команде? Учитывая летние трансферы, клуб меньше чем за год подписал контракт с 27 (!) игроками.
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