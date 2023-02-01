Клубы АПЛ творили беспредел в зимнее окно. Но удивительно, кто их главный конкурент

Пока российские клубы могут вовсю закупаться в преддверии возобновления сезона, в Европе зимнее трансферное окно уже закрылось. Участники пяти главных лиг (АПЛ, Примера, Серия А, Бундеслига, Лига 1) традиционно тратили на покупки меньше, чем летом, но некоторые из них всё же удивили. Самое время подвести итоги европейского зимнего окна!

Кто потратил в Европе больше всех?

Англия доминирует в зимнее трансферное окно. Да не просто доминирует, а фактически подмяла его под себя! Топ-6 клубов, потративших больше остальных в Европе, представляют АПЛ. С таким гигантским кошельком, как у «Челси», на январский рынок, конечно, никто не пришёл, но «Арсенал», «Борнмут», «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Лидс» тоже разбрасывались фунтами стерлингов. Вот какие суммы потратили эти клубы на усиление состава.

«Челси»

Траты: € 329,5 млн.



Кто пришёл: Энцо Фернандес («Бенфика», € 121 млн), Михаил Мудрик («Шахтёр», € 70 млн), Бенуа Бадьяшиль («Монако», € 38 млн), Нони Мадуэке (ПСВ, € 35 млн), Мало Гюсто («Лион», € 30 млн), Андрей Сантос («Васко да Гама», € 12,5 млн), Датро Фофана («Мольде», € 12 млн), Жоау Феликс («Атлетико», аренда за € 11 млн).

«Челси» в это трансферное окно было не остановить. Лондонский клуб, поразивший всех ещё летом, продолжил бросаться деньгами и по тратам безнадёжно оторвался от остальных. Болельщики уже шутят, что новый владелец «Челси» Тодд Боули приравнивает травмы к пропаже футболистов и поэтому сразу находит им замену.

Главным трансфером «Челси» стал полузащитник Энцо Фернандес. Талантливый футболист только недавно стал чемпионом мира со сборной Аргентины, и лондонскому клубу пришлось торговаться с «Бенфикой» до самого конца окна. Итог: € 121 млн плюс бонусы.

Но круче всего «Челси» усилил атаку. Мудрик, Мадуэке, Фофана и Феликс — все эти футболисты играют в нападении и суммарно стоили клубу € 128 млн. И это при условии, что Феликс пришёл на правах краткосрочной аренды, но всё равно обошёлся в приличную сумму.

«Арсенал»

Траты: € 60,3 млн.



Кто пришёл: Жоржиньо («Челси», € 11,3 млн), Якуб Кивёр («Специя», € 25 млн), Леандро Троссард («Брайтон», € 24 млн).

Лидер АПЛ потратил в пять с лишним раз меньше «Челси», но при этом занял в рейтинге второе место. Последней по времени стала как раз покупка у соседей-лондонцев: перед самым закрытием окна «канониры» подписали Жоржиньо. Бразилец оказался дешевле остальных новичков «Арсенала», но, по словам Микеля Артеты, 31-летний полузащитник всё ещё голоден до побед и поможет команде своим интеллектом и лидерскими качествами. Примерно одинаковые суммы были отданы за Кивёра и Троссарда. Поляк из Серии А станет дополнительной опцией в центре обороны, а адаптированный к АПЛ бельгийский вингер должен добавить «Арсеналу» голов и голевых передач.

«Борнмут»

Траты: € 56,2 млн.



Кто пришёл: Илья Забарный («Динамо» Киев, € 22,7 млн), Данго Уаттара («Лорьян», € 22,5 млн), Антуан Семеньо («Бристоль Сити», € 10,25 млн), Матиас Винья («Рома», аренда за € 750 тыс.), Даррен Рэндольф («Вест Хэм», свободный агент).

«Борнмут» застрял в зоне вылета, но, кажется, не хочет покидать АПЛ сильнее других аутсайдеров лиги. Клуб подписал сразу пятерых игроков, причём в топ по затратам попал перед самым закрытием окна, когда оформил сделку с киевским «Динамо». За центрального защитника сборной Украины Забарного заплатили € 22,7 млн. Это чуть больше, чем за самого дорогого до того момента зимнего новичка — вингера Уаттара. «Борнмут» увеличил конкуренцию фактически во всех линиях: Рэндольф будет ещё одним вратарём команды, арендованный Винья усилит левый фланг обороны, а Семеньо поможет в нападении.

Илья Забарный Фото: afcb.co.uk

«Ньюкасл»

Траты: € 49,35 млн.



Кто пришёл: Энтони Гордон («Эвертон», € 45,6 млн), Харрисон Эшби («Вест Хэм», € 3,4 млн), Гаранг Куол («Сентрал Кост», € 350 тыс.).

«Ньюкасл» рвётся в Лигу чемпионов, а подписание трёх новичков в зимнее окно должно приблизить достижение цели. Застрявший на дне таблицы «Эвертон» согласился отдать «сорокам» своего вингера Гордона. Оказалось, что 21-летний игрок, набравший 3+0 в 16 матчах нынешнего сезона АПЛ, стоит € 45,6 млн. Так что Гордон — это звучит гордо. Правого защитника Эшби оценили в десять раз дешевле. Вингера Куола — в сто. Вдобавок австралийца сразу же отправили в аренду, он будет привыкать к британскому футболу в «Хартс».

Энтони Гордон Фото: Gareth Copley/Getty Images

«Ливерпуль»

Траты: € 42 млн.



Кто пришёл: Коди Гакпо (ПСВ, € 42 млн).

«Ливерпуль» после половины чемпионата уже не участник «золотой» гонки АПЛ, но пока ещё остаётся надежда на попадание в зону Лиги чемпионов. Команде Юргена Клоппа нужны голы, а значит, требуются и нападающие. По крайней мере, один немецкому тренеру точно был необходим. Изучив рынок, «Ливерпуль» остановился на кандидатуре Гакпо. Парень хорошо показал себя в Нидерландах и на ЧМ-2022. Да и стоил не запредельных денег по нынешним временам. В общем, клуб и тренер были довольны трансфером, но голландец с трудом находит себя в английском футболе. У Коди 0 результативных действий в пяти матчах.

«Лидс»

Траты: € 41,2 млн.



Кто пришёл: Жоржиньо Рюттер («Хоффенхайм», € 28 млн), Максимилиан Вёбер («Ред Булл Зальцбург», € 12 млн), Уэстон Маккенни («Ювентус», аренда за € 1,2 млн).

Пожалуй, самый ценный новичок обошёлся «Лидсу» всего в миллион с небольшим. Но в этом случае речь не о покупке, а об аренде: Маккенни будет выступать за «павлинов» до конца сезона. А вот чтобы выкупить американского полузащитника, придётся заплатить ещё около € 33 млн. Такая опция в договоре с «Ювентусом» есть. Атаке «Лидса» должен добавить огня 20-летний француз Рюттер. Правда, в Бундеслиге у него было всего лишь 2+2 в 15 матчах, так что на резкий прорыв Жоржиньо в Англии вряд ли можно надеяться. Австриец Вёбер — нужный человек в центр обороны.

Уэстон Маккенни Фото: leedsunited.com

А кто же оказался самым щедрым за пределами Англии? На седьмом месте в этом рейтинге находится «Марсель» — французский клуб оставил на рынке € 40 млн. Что касается лидеров других ведущих лиг, то в Германии это дортмундская «Боруссия» — € 13,5 млн, в Испании «Эспаньол» — € 11 млн, а в Италии «Фиорентина» — € 10 млн. Смешные расходы для клубов АПЛ.

Общие траты в топ-5 лигах Европы и сравнение с прошлым годом

По сравнению с 2022-м зимний рынок по-разному поменялся в разных странах.

Траты клубов из топ-5 лиг Европы в зимнее трансферное окно сезона-2021/2022 (в млн евро)

Траты клубов из топ-5 лиг Европы в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023 (в млн евро)

Например, английские клубы в этом году оставили намного больше денег: траты увеличились почти в два с половиной раза (с € 345 млн до € 829 млн)! Это рекорд АПЛ. Ранее максимум был в сезоне-2017/2018, когда на трансферы ушёл € 561 млн. Во Франции похожая картина, но в масштабах Лиги 1: год назад клубы отдали на € 48 млн меньше… В Германии почти ничего не поменялось (плюс € 6 млн). А вот испанцы и итальянцы мощно сократили расходы. Испания на € 50 млн, Италия – на € 157 млн. Пугающая тенденция для всех, кроме АПЛ.