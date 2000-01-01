Черчесов лишился игрока, «Бавария» нашла замену Нойеру. Топ-10 трансферов зимы в Германии

10 самых дорогих зимних трансферов Бундеслиги
В Германии традиционно очень разумно подошли к трансферам. Кто из этих ребят станет новой звездой, за которую клубы АПЛ отдадут десятки миллионов?
10. Андреас Ханче-Ольсен — из «Гента» в «Майнц» за € 2,5 млн
«Майнц» за два трансферных окна потерял двух ключевых центральных защитников (Ньяката и Сен-Юсте), так что норвежский деф из «Гента» призван заменить хоть одного.
9. Дион Белё — из «Осиека» в «Аугсбург» за € 3 млн
20-летний хорватский нападающий ушёл из «Осиека» за скромные деньги из-за истекающего контракта. Белё – из нового поколения форвардов. Огромный (195 см), но любит стартовать из глубины, техничен, с ударом. В общем, не простой столб, стилистически даже похож на Холанда.
8. Пакстен Ааронсон — из «Филадельфии» в «Айнтрахт» за € 4 млн
Очередной американец в Бундеслиге. Пакстен – младший брат Брендена Ааронсона из «Лидса». Причём даже позиция у них похожа: плеймейкер, тяготеющий к левому флангу.
7. Айсса Лайдуни — из «Ференцвароша» в «Унион» за € 4,1 млн
Тунисский хавбек здорово проявил себя в «Ференцвароше» Черчесова, а теперь будет выжигать центр поля в составе «Униона».
6. Юлиан Рюэрсон — из «Униона» в «Боруссию Д» за € 5 млн
Дортмунд искал решение для фланга обороны, а норвежский защитник как раз обдумывал будущее с «Унионом». Так что Рюэрсон достался «Боруссии» со скидкой.
5. Людовик Ажорк — из «Страсбурга» в «Майнц» за € 6 млн
Француз провёл сильный прошлый сезон в Лиге 1: 12 голов и восемь ассистов за «Страсбург». Летом его мог купить «Вольфсбург», но не срослось. В этом сезоне Ажорк поломался и сник: лишь один гол. И всё-таки он попытается завоевать Бундеслигу уже в составе «Майнца».
4. Янн Зоммер — из «Боруссии М» в «Баварию» за € 8 млн
Один из лучших вратарей Бундеслиги наконец-то оказался в топ-клубе. Для Зоммера это шанс: Нойер травмирован надолго, конкуренты не тянут. В 34 года ещё можно успеть выграть трофеи.
3. Жюльен Дюранвиль — из «Андерлехта» в «Боруссию Д» за € 8,5 млн
Очередная инвестиция Дортмунда в школьника: Дюранвилю всего 16 лет. Хотя пацан успел сыграть за «Андерлехт» в 11 матчах. Но затем травмировался и поругался с клубом. «Боруссия» подсуетилась.
2. Йосип Юранович — из «Селтика» в «Унион» за € 8,55 млн
«Унион» всерьёз настроен подарить своим фанатам сказку: Лигу чемпионов. Юранович призван заменить Рюэрсона справа в защите. И уже справляется: провёл два матча – отдал голевую в каждом!
1. Йонас Омлин — из «Монпелье» в «Боруссию М» за € 9 млн
В «Боруссии М» очень просто подошли к вопросу нового №1: кто дублёр Зоммера в сборной Швейцарии? Вот его и возьмём. Омлин моложе (29 лет), да и стоит недорого. Правда, нельзя сказать, что это топ-вратарь.
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