У «МЮ» появилось неожиданное усиление? Молодой талант клуба избежал тюрьмы

Скандальная история с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом наконец разрешилась. С 21-летнего футболиста сняли все обвинения и прекратили судебный процесс.

В чём подозревали футболиста?

Гринвуд влип в скандал в начале 2022 года, когда его бывшая девушка Гарриет Робсон выложила в социальную сеть снимки с разбитой губой и синяками по всему телу. «Для всех, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной», — подписала фотографии девушка. Кроме того, в сеть утекла аудиозапись, на которой предположительно были голоса Гринвуда и Робсон. На её основании футболиста обвинили в изнасиловании и нападении.

30 января полиция Большого Манчестера запустила расследование, арестовала Гринвуда и отвезла его на допрос. Вопросы задавали и соседям Мэйсона. Дом, в котором на тот момент жил футболист, он снял всего несколько недель назад. Новые соседи ничего плохого об игроке не сказали, а вот старые жаловались на шумные вечеринки, которые Гринвуд устраивал на фоне жёстких коронавирусных ограничений.

«Манчестер Юнайтед» сразу дистанцировался от нападающего. Из клубного магазина удалили все товары, связанные с футболистом. Помимо этого, «МЮ» объявил, что Гринвуд не вернётся к тренировкам и матчам до окончания расследования. Некоторые футболисты команды отписались от Мэйсона в социальных сетях, а компания Nike приостановила сотрудничество с игроком (позднее договор расторгли без выплаты компенсации). Дошло даже до того, что EA удалили футболиста из симулятора FIFA 22.

Мэйсон Гринвуд Фото: Visionhaus/Getty Images

Фанаты «МЮ» после скандальных новостей возвращали в клубный магазин футболки с фамилией Гринвуда с просьбой поменять их. Им разрешили бесплатно выбрать форму любого другого игрока. Самого Гринвуда пару раз выпускали на свободу под залог, однако он дважды нарушал условия. Ему было запрещено контактировать с предполагаемой жертвой, но Гринвуд пытался наладить отношения. В октябре 2022 года он оплатил покупку в интернет-магазине, которую затем доставили девушке.

Почему с Гринвуда сняли обвинения?

Сегодня, 2 февраля 2023 года, стало известно, что с игрока сняли все обвинения. Об этом сообщила суперинтендант Королевской прокурорской службы Микаэла Керр: «Учитывая широкое освещение этого дела в СМИ, будет справедливо сообщить, что уголовное преследование 21-летнего мужчины в связи с расследованием, начатым в январе 2022 года, больше не ведётся. Следственная группа постоянно контактировала с юристами и поэтому понимает причины прекращения разбирательства на данном этапе. Это решение не было принято легкомысленно.

Несмотря на интерес СМИ и общественности, мы решили обойтись без подробных комментариев по этому поводу. Отказ важных свидетелей от показаний, а также изучение новых материалов дела означали, что больше нет реальной перспективы вынесения обвинительного приговора. В этих обстоятельствах мы обязаны прекратить дело. Наша служба объяснила решение всем сторонам».

А вот что написал бывший главный прокурор, а ныне представитель Манчестерского университета Назил Афзал: «Гринвуд не предстанет перед судом, поскольку с него сняли все обвинения. В нашей системе подозреваемый невиновен, пока его вина не доказана. Да, могли слышать аудиозаписи и на основе этого составить мнение, было ли преступление. Но прокуроры обязаны прекращать дело, если нет реальной перспективы, что присяжные осудят обвиняемого на основании доказательств. Нам сказали, что появились новые доказательства, которые подрывают обвинение. Такое бывает часто».

Мэйсон Гринвуд идёт в суд Фото: Paul Currie/PA Images via Getty Images

Может ли Гринвуд сыграть в этом сезоне?

Гринвуд не играл больше года — последний матч он провёл 22 января 2022 года с «Вест Хэмом» (1:0). Тогда английский футболист отыграл 83 минуты, после чего уступил место на поле Антони Марсьялю. Нынешний статус Гринвуда после снятия обвинений пока не разглашается.

Любопытно, что профиль Мэйсона присутствовал на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» даже тогда, когда тот находился под арестом: «В статусе Гринвуда нет никаких изменений, — заявили в клубе весной 2022 года. — Мы удалили профиль игрока из клубного приложения, однако его страница по-прежнему есть на официальном сайте. Мэйсон остаётся частью «Манчестер Юнайтед», хотя сейчас его нет в составе в связи с судебным процессом».

Профиль Гринвуда на официальном сайте «МЮ» Фото: Скриншот с сайта

В сентябре манкунианцы опубликовали заявку на сезон-2022/2023. Гринвуда, которого подозревали в домашнем насилии, включили в состав молодёжки (до 21 года), что в теории даёт ему шанс выйти на поле в футболке основной команды. «МЮ» отстранил игрока до окончания судебного разбирательства, а поскольку теперь все обвинения сняты, то у Мэйсона есть возможность возобновить карьеру.

«Манчестер Юнайтед» уже опубликовал заявление по сложившейся ситуации: «Клуб знает о решении Королевской прокуратуры о снятии всех обвинений с Мэйсона Гринвуда. Теперь «Манчестер Юнайтед» проведёт собственный процесс, прежде чем сделать следующие шаги. Мы не будем давать никаких комментариев, пока не завершится этот процесс».