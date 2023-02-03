15 главных аренд зимы-2023, которые круче многих трансферов

31 января закрылось трансферное окно в ведущих чемпионатах Европы. Помимо полноценных контрактов, было заключено множество арендных сделок, среди которых есть переходы, сопоставимые с топ-трансферами. Выделили 15 главных аренд зимнего регистрационного периода.

Жоау Феликс, 23 года, нападающий

«Атлетико» → «Челси», стоимость аренды – € 11 млн

Аренда португальца в «Челси» – самая дорогая в истории в пересчёте на ежемесячные платежи (€ 1,9 млн в месяц, включая зарплату форварда). Жоау Феликс дебютировал за «Челси» с первых минут матча с «Фулхэмом» и уже на 58-й минуте покинул поле после прямой красной карточки. По подсчётам Daily Mail, дисквалификация форварда на три матча АПЛ обошлась «синим» в € 2,4 млн. Аренда Жоау Феликса рассчитана до конца сезона. Опция выкупа в контракте форварда с «Челси» не предусмотрена.

Жоау Феликс Фото: Getty Images

Педро Порро, 23 года, защитник

«Спортинг» → «Тоттенхэм», стоимость аренды – € 5 млн

Испанец перешёл в «Тоттенхэм» до конца сезона на правах аренды, после чего будет активирован пункт об обязательном выкупе игрока. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит € 45 млн. Она может быть выплачена тремя или четырьмя частями. Контракт Педро Порро с «Тоттенхэмом» будет подписан на пять лет. В этом сезоне правый защитник сыграл 26 матчей за «Спортинг» во всех турнирах и записал на свой счёт три гола и 11 ассистов.

Педро Порро защитник «Тоттенхэма» «Чувствую себя прекрасно. Я очень хотел сюда попасть. Это уникальная возможность для меня, и я надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Я могу привнести в команду характер и индивидуальность. Во мне есть желание и воля к победе. Я с детства мечтал играть в Премьер-лиге. Надеюсь, в воскресенье всё сложится как надо, и мы одержим победу».

Жоау Канселу, 28 лет, защитник

«Манчестер Сити» → «Бавария»

Португалец подписал с «Баварией» арендное соглашение до конца сезона-2022/2023. По информации СМИ, сумма полноценного выкупа Жоау Канселу у «Манчестер Сити» составляет € 70 млн. Правый защитник покинул «горожан» из-за разногласий с главным тренером Хосепом Гвардиолой и отсутствия игрового времени. В дебютном матче за «Баварию» Канселу вышел в старте и на 18-й минуте сделал голевую передачу на Эрика Шупо-Мотинга. Его действия положительно оценил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсман:

– Жоау сегодня сыграл очень хорошо. Он был очень изобретателен. Вы видели первый пас, который он сделал, как он использовал внешнюю сторону стопы. Было два очень хороших кросса на Томаса Мюллера. Он сделал много заходов из глубины. Думаю, он раз 15 пытался спринтовать. Жоау очень хорошо справился. На самом деле, у меня не было никаких сомнений, чтобы доверить ему играть. Канселу работал с одним из лучших тренеров в мире и провёл под его руководством 160 матчей в английской Премьер-лиге.

Жоау Канселу Фото: Getty Images

Арно Данжума, 26 лет, нападающий

«Вильярреал» → «Тоттенхэм», стоимость аренды – € 3 млн

Нидерландец пополнил «Тоттенхэм» до конца сезона. У «шпор» есть пункт о выкупе Арно, но он не является обязательным. Арно Данжума забил шесть голов в 17 матчах этого сезона за «Вильярреал» во всех турнирах и отметился мячом в дебютной игре за «Тоттенхэм». Он отправил третий мяч в ворота «Престона» в Кубке Англии.

Арно Данжума нападающий «Тоттенхэма» «Честно говоря, как только на горизонте появился «Тоттенхэм», сделать выбор было несложно. Это огромный клуб с блестящим тренером, великолепным персоналом и просто невероятными удобствами. Так что я очень-очень рад быть частью команды. Надеюсь привнести что-то позитивное, оставить хорошее впечатление. Рассчитываю, что смогу доказать свои качества как игрок, дать что-то новое и привести в восторг болельщиков. И, очевидно, хочу стремиться к максимально возможному в каждом соревновании, в котором мы участвуем».

Ваут Вегорст, 30 лет, нападающий

«Бёрнли» → «Манчестер Юнайтед», стоимость аренды – € 2,96 млн

Первую половину сезона-2022/2023 нидерландец провёл в «Бешикташе», где оформил 9+4 по системе «гол+пас» в 18 матчах. Вегорст пробудет в «МЮ» до конца сезона. Сделка не включает пункт о выкупе. Форвард играет в старте у Эрика тен Хага и забил один гол в пяти матчах. Несмотря на условия арендного соглашения, нападающий рассчитывает остаться в «Манчестер Юнайтед» и в дальнейшем. «Пытаюсь ли убедить тен Хага оставить меня здесь после завершения аренды? Конечно, сейчас ситуация такова, что я нахожусь в аренде. Это большой клуб, поэтому постараюсь сделать всё настолько хорошо, как только смогу. Если это сработает, то будет замечательно», – сказал Ваут Вегорст.

Ваут Вегорст Фото: Michael Regan/Getty Images

Эльдор Шомуродов, 27 лет, нападающий

«Рома» → «Специя», стоимость аренды – € 1,5 млн

Экс-форварда «Ростова» «Специя» одолжила у «Ромы» до конца сезона. В этом розыгрыше Шомуродов сильно потерял в игровом времени – забил один гол и получил 151 минуту в восьми матчах во всех турнирах. Теперь он будет спасать свой новый клуб от вылета в Серию B. Его контракт с «Ромой» действует до лета 2026 года, и нападающий рассчитывает вернуться в столицу.

Жозе Моуринью главный тренер «Ромы» «Шомуродов очень хороший парень, которому нужно играть. Ему нужны полгода аренды, он заслужил, чтобы играть больше. Возможно, он покидает нас только на полгода, а потом вернётся. Если никто не придёт ему на замену, то можно с уверенностью сказать, что у нас будет на один вариант меньше».

Гонсалу Гедеш, 26 лет, нападающий

«Вулверхэмптон» → «Бенфика»

За первую часть сезона португалец забил всего два гола в 18 матчах за «Вулверхэмптон». «Волки» отдали Гонсалу Гедеша в аренду до конца сезона в «Бенфику», где он отметился забитым мячом в первой же игре. Нападающий мог перебраться зимой в «Барселону»: каталонцы рассматривали игрока в качестве замены Мемфису Депаю, перешедшему в «Атлетико», но не срослось. Гедеш – воспитанник «Бенфики». В 2017 году португальский клуб продал форварда в «ПСЖ» за € 30 млн.

Гонсалу Гедеш Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Уэстон Маккенни, 24 года, полузащитник

«Ювентус» → «Лидс», стоимость аренды – € 1,25 млн

Американец будет играть за «Лидса» до конца сезона. В его контракте есть опция полноценного выкупа, которая составляет около € 33 млн, включая бонусы. По словам главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, Маккенни хотел уйти из клуба и теперь реализовал свою мечту. В сезоне-2022/2023 он был игроком старта «старой синьоры» и отметился тремя голами и двумя передачами в 21 матче во всех турнирах. За «Лидс» центральный полузащитник пока не дебютировал.

Уэстон Маккенни полузащитник «Лидса» «Я действительно взволнован. В зимнее трансферное окно всё происходит быстро. И когда появилась информация о возможном переходе, я был взбудоражен, не знал, куда попаду, и оказался в этом клубе. Я уже готов начать работу. Слышал, что тут невероятные болельщики. Уверен, быстро найду общий язык с партнёрами. Мама говорит, что я смогу найти подход даже к камню, если понадобится, так что да, я хорошо социализирован. Получить возможность выступать в АПЛ за «Лидс Юнайтед» — это мечта, ставшая реальностью. Всегда мечтал играть в чемпионате Англии. Я очень рад».

Хамед Траоре, 22 года, полузащитник

«Сассуоло» → «Борнмут»

Ивуариец перешёл в «Борнмут» на правах аренды до конца сезона с обязательным правом выкупа за € 30 млн. Траоре провёл пять неполных сезонов в Серии А. В этом розыгрыше атакующий полузащитник стал реже играть: пропустил 12 матчей из-за перелома плюсневой кости и чередовал выходы в старте с появлениями на поле со скамейки (11 встреч, три ассиста). Учитывая, что Хамед дебютировал в большом футболе в 17 лет, большого прогресса за эти годы он не добился.

Хамед Траоре Фото: AFC Bournemouth via Getty Images

Кейлор Навас, 36 лет, вратарь

«ПСЖ» → «Ноттингем Форест»

Костариканец проиграл конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме, но в «Ноттингем Форест» наверняка будет основным вратарём в связи с травмой Дина Хендерсона. 36-летний голкипер перешёл в английский клуб на правах аренды до лета. За «ПСЖ» в этом сезоне он сыграл только два матча в Кубке Франции. Сообщалось, что «Ноттингем Форест» будет платить 50% зарплаты Кейлору Навасу, вторую часть он будет получать от «ПСЖ».

Кейлор Навас Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Марсель Забитцер, 28 лет, полузащитник

«Бавария» → «Манчестер Юнайтед»

Забитцер – экстренная замена травмированному Кристиану Эриксену. Аренда австрийца рассчитана до конца этого сезона, опция выкупа не предусмотрена. За полтора года Марсель не пробился в стартовый состав «Баварии» и чаще появлялся на поле по ходу матча. Бывший полузащитник сборной Англии Пол Мерсон считает переход Забитцера панической покупкой. В этом сезоне Марсель принял участие в 24 матчах во всех турнирах.

Марсель Забитцер полузащитник «Манчестер Юнайтед» «Иногда в жизни приходится принимать быстрые и важные решения. С того момента, как я узнал о такой возможности, понял, что это будет правильным решением для меня. Хочу побеждать и помочь клубу достичь своих целей в этом сезоне. Я нахожусь на пике формы как игрок и способен внести большой вклад в развитие команды».

Матеус Кунья, 23 года, нападающий

«Атлетико» → «Вулверхэмптон»

После полутора лет в Мадриде (54 матча, семь голов, восемь ассистов) Кунья примкнул к «Вулверхэмптону». Причём опцию выкупа игрока «волки» активировали после трёх матчей нападающего. Теперь «Атлетико» получит € 50 млн за Кунью. Нападающий сыграл уже шесть матчей за «Вулверхэмптон» и записал на свой счёт одну результативную передачу. Пока что бразилец выходит на поле со скамейки.

Матеус Кунья Фото: WWFC/Wolves via Getty Images

Фабиу Силва, 20 лет, нападающий

«Вулверхэмптон» → ПСВ

Два с половиной года назад «Вулверхэмптон» взял форварда у «Порту» за € 40 млн. Фабиу Силва не прогрессировал в Англии и в результате отправился уже во вторую аренду (ранее играл в «Андерлехте»). За бельгийский клуб нападающий наколотил 11 голов в 32 матчах и добавил ещё четыре результативные передачи. 28 января Фабиу дебютировал за ПСВ, но за восемь минут ничего на поле сделать не успел.

Фабиу Силва Фото: Photo Prestige/Soccrates/Getty Images

Руслан Малиновский, 29 лет, полузащитник

«Аталанта» → «Марсель»

В сезоне-2021/2022 украинец был одним из лучших в «Аталанте», но из-за плохой формы в первой части текущего розыгрыша отправился в аренду до лета 2023 года во Францию. У «Марселя» есть право выкупа атакующего полузащитника за € 10 млн + € 3 млн в качестве бонусов. В 2023 году Малиновский сыграл пять матчей за французский клуб, но пока результативных действий не совершал.

Руслан Малиновский Фото: ФК «Марсель»

Каспер Дольберг, 25 лет, нападающий

«Ницца» → «Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» – вторая попытка перезапустить карьеру для датчанина. Первую часть сезона-2022/2023 он ужасно провёл в «Севилье», где у него 0 голов в восьми матчах и в среднем 38 минут на поле. За «Хоффенхайм» Дольберг впервые забил в четвёртой игре. Форвард отправил мяч в ворота «РБ Лейпциг», но не помог своей команде пройти дальше в Кубке Германии. Кажется, ещё совсем недавно он делал дубль в матче с Уэльсом и забивал Чехии на Евро-2020.