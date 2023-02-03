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«Реал» — «Валенсия» — 2:0, обзор матча 17-го тура чемпионата Испании, видео голов Асенсио и Винисиуса, 2 февраля 2023

«Реал» разорвал соперника за три минуты. Но потерял ещё двух важных футболистов
Кирилл Закатченко
«Реал» разорвал соперника за три минуты
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Столичный клуб сократил отставание от «Барселоны», а Бензема отдал две голевые передачи.

«Реал» провёл перенесённый матч 17-го тура чемпионата Испании с «Валенсией». Мадридский клуб не забил ни разу в первом тайме, но решил все вопросы сразу после перерыва.

Испания - Примера. 17-й тур
02 февраля 2023, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Асенсио – 52'   2:0 Винисиус Жуниор – 54'
Удаления: нет / Паулиста – 72'

Столичной команде нужно было обязательно побеждать, поскольку накануне «Барселона» одержала непростую победу в игре с «Бетисом» (2:1). Благодаря этому успеху сине-гранатовые создали солидный отрыв в восемь очков от второй строчки, на которой сейчас располагается «Реал». Впрочем, и «Валенсия» нуждалась в хорошем результате, поскольку находится недалеко от зоны вылета. Перед матчем в Мадриде гости опережали 18-ю команду лиги всего на один балл.

«Валенсия» проводила первую игру после увольнения Дженнаро Гаттузо — итальянец продержался в испанской команде всего полгода. Исполняющим обязанности главного тренера назначили бывшего защитника клуба Воро. Эта роль для него уже привычная — испанец в седьмой раз в «Валенсии» получает приставку и. о. Впервые это произошло ещё в 2008 году, когда Воро доверили команду на пять матчей.

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До перерыва «Валенсия» периодически атаковала большими силами, заработала несколько угловых, однако так и не нанесла ни одного удара за 45 минут. Зато чуть сама не «привезла» себе гол в начале встречи. Защитники подарили мяч Луке Модричу, а хорват выдал гениальный пас на Марко Асенсио. Испанец пробил в касание и, как показалось, немного поспешил. Грузинский вратарь гостей Георгий Мамардашвили спас команду, пусть и не без труда.

Позже Асенсио упустил ещё один шанс для взятия ворот. Карим Бензема отдал роскошный пас пяткой на Марко, но удар того из убойной позиции в хоккейном стиле принял на себя Габриэл Паулиста — мяч улетел на угловой. На 36-й минуте Эдер Милитао чуть не оседлал соотечественника Самуэла Лино — на газоне оказались оба. Но если нападающий «Валенсии» продолжил игру, то защитник «Реала» покинул поле, держась за приводящую мышцу. Вместо Милитао вышел Дани Карвахаль, который сыграл в Примере впервые в 2023 году.

Эдер Милитао покидает поле

Эдер Милитао покидает поле

Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

«Реал» наконец-то забил в добавленное к первому тайму время. Антонио Рюдигер замкнул подачу от углового флажка, и мяч рикошетом от штанги влетел в сетку. Футболисты «Валенсии» сразу бросились к судье, и арбитр Хавьер Альберола Рохас побежал к монитору. На повторе выяснилось, что Бензема ткнул рукой в лицо Юнусу Мусе, и тот упал на газон за мгновение до удара Рюдигера. Судья справедливо отменил гол, а Бензема, по сути, подставил партнёра, поскольку тот забил бы и без ненужного фола Карима.

На второй тайм футболисты «Реала» вышли с запредельным настроем и решили все вопросы на первых минутах. Сначала Марко Асенсио напомнил о себе роскошным ударом из-за пределов штрафной площади — мяч после выстрела с левой ноги влетел в дальний угол мимо растерянного Мамардашвили. Великолепный удар!

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

А уже через три минуты Бензема отправил в прорыв Винисиуса, а быстроногий бразилец удрал от защитников и спокойно катнул мяч в дальний угол. Любопытно, что темнокожий нападающий «Реала» в перерыве поменял бутсы. В первом тайме игра у него не задалась, а во второй половине он реализовал свой шанс. Возможно, стоило поменять бутсы чуть раньше.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Бензема отдал две голевые передачи за три минуты, но провёл на поле всего 60 минут. Сразу после замены французский нападающий ушёл в раздевалку. Судя по всему, Бензема повредил заднюю поверхность бедра в эпизоде несколькими минутами ранее. Таким образом, «Реал» потерял своего лучшего бомбардира в Ла Лиге — в этом сезоне Карим забил девять мячей. А вообще у мадридского клуба уже обширный список травмированных. Бензема и Милитао присоединились к Давиду Алабе, Ферлану Менди и Лукасу Васкесу. Это при том, что Карвахаль только-только вернулся в строй.

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Задача «Валенсии» осложнилась после того, как Габриэл оставил её вдесятером. Защитник проявил себя абсолютно по-хамски и откровенно врезал по ногам Винисиусу, даже не пытаясь сыграть в мяч. Нападающий «Реала» тоже не справился с эмоциями, толкнул соперника и чуть не спровоцировал массовую потасовку. Арбитр отправил Габриэла в раздевалку, а вот Винисиус избежал жёлтой карточки.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

После этого стало окончательно понятно, что «Реал» не упустит победу. Мадридский клуб сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до пяти очков. 5 февраля «Реал» встретится на выезде с «Мальоркой», а каталонцы в этот же день примут на «Камп Ноу» футболистов «Севильи». «Валенсия» по-прежнему находится всего в одном балле от зоны вылета.

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