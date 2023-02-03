Роналду неожиданно переобулся. Криштиану может добить свой бывший клуб

Португалец решил сотрудничать со следствием по делу «Ювентуса», когда понял, что ему ничего не грозит.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду готов дать показания по делу о финансовых махинациях своего бывшего клуба «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее португалец категорически отказывался сотрудничать со следствием, но резко изменил свою позицию.

Прокуратура Турина ещё в конце 2021 года хотела допросить Роналду по поводу дополнительных выплат, которые он мог неофициально получать от клуба. Криштиану тогда уже был игроком «Манчестер Юнайтед». Он более года избегал разговора с итальянскими органами правопорядка, в том числе в октябре 2022-го, когда расследование по коррупции в «Ювентусе» вышло на финишную прямую. Сейчас португалец вдруг согласился дать показания, находясь вообще на другом конце света — в Саудовской Аравии. Почему так?

Роналду решил сотрудничать со следствием, когда понял, что ему ничего не грозит

Долгое время Криштиану банально игнорировал следствие во избежание лишних проблем, хотя «Ювентус» так и не выплатил ему обещанные € 19,6 млн в рамках тайного соглашения, которое в ходе обысков 23 марта 2022 года нашли в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине.

Криштиану Роналду Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Сейчас основная часть расследования завершена. 20 января с «Ювентуса» сняли 15 очков из-за финансовых махинаций. Ещё раньше клуб покинули высокие функционеры Андреа Аньелли и Павел Недвед, причастные к сомнительным схемам. Проще говоря — главные виновники определены. При этом La Repubblica сообщает, что итальянская федерация футбола (FIGC) ведёт расследование возможных «манёвров с зарплатой» в отношении ряда игроков. Внимание федерации привлекли соглашения об отсрочке выплаты заработной платы на несколько месяцев, подписанные 16 действующими и бывшими футболистами «Ювентуса».

Согласно Кодексу спортивного правосудия, игроки, которые получают от клуба компенсацию или вознаграждение в нарушение правил федерации, могут быть дисквалифицированы на 1 месяц. Адриен Рабьо, Войцех Щенсны, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо, Уэстон Маккенни, Пауло Дибала, Артур и Федерико Бернардески – те, кто лично подписывал документ о тайных выплатах. Криштиану этого не делал, что доказывает опубликованный в Corriere della Sera договор. На нём стоит только подпись бывшего директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, автографа Роналду там нет.

Криштиану согласился дать показания по делу о финансовых махинациях «Ювентуса» именно после того, как в La Repubblica появилась информация, что ему не грозит никакое наказание.

Показания Роналду могут окончательно добить «Ювентус»

В статье итальянского Кодекса спортивного правосудия говорится, что клуб, который выплачивает своим игрокам зарплаты, премии или компенсации в обход правил спортивной федерации, может быть оштрафован. Минимальное наказание – сумма, равная сумме выплат этим игрокам, максимальное – сумма, превышающая изначальную в три раза.

Таким образом, если вина «Ювентуса» будет доказана, клуб может быть оштрафован почти на € 60 млн. Не исключено и дополнительное снятие очков. По данным Corriere dello Sport, главный прокурор федерации футбола Италии намерен потребовать снять с «бьянконери» не менее 20 очков. После снятия 15 очков «Ювентус» на данный момент занимает 13-е место в Серии А.

На счету команды Массимилиано Аллегри 23 очка. Если снимут ещё 20, останется всего три очка, а это — 20-е место в таблице. Придётся сильно постараться, чтобы избежать вылета в низший дивизион. Спасительное 17-е место сейчас занимает «Специя» с 18 очками. То есть «Ювентусу» нужно будет за 18 туров набрать на 15 баллов больше, чем эта команда.

Массимилиано Аллегри Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Ещё несколько дней назад казалось, что «Ювентус» пережил всё самое худшее. Дело в отношении клуба должно было быть закрыто 29 января, однако в связи с обнаружением новых документов прокуратура попросила продлить срок расследования ещё на 40 дней. «Ювентус» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором обвинил следствие в «ущербности» и выразил готовность оспорить даже лишение 15 очков, не говоря уже о новых возможных санкциях.

Проведение расследования по истечении изначально установленного крайнего срока может стать одним из аргументов защиты «Юве», но вряд ли это как-то повлияет на мнение органов правопорядка. Туринский клуб предстал в крайне невыгодном свете, и его положение, вероятно, будет лишь ухудшаться с течением времени.

Вердикт по делу «Ювентуса», скорее всего, вынесут в марте. Показания Роналду должны сыграть очень важную роль в этом процессе. По сути, Криштиану может добить бывший клуб, который не так давно называл своей семьёй.