Первое большое интервью с Месси после ЧМ. Что он сказал Мбаппе и как спал с Кубком мира

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси дал изданию Ole первое развёрнутое интервью после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Аргентинцы завоевали титул, в одном из лучших финалов в истории мундиаля обыграв Францию (3:3, 4:2 пен.). Месси рассказал о ходе турнира для команды, эмоциях от победы и прокомментировал мемы, созданные им в Катаре. Мы собрали для вас всё самое интересное из ответов Лео.

О поцелуе Кубка мира

— Я не могу объяснить словами, что чувствовал в тот момент. Когда увидел Кубок, я и не думал о такой реакции. Это исходило изнутри меня: подойти к нему, прикоснуться и поцеловать. И это было огромное счастье — иметь возможность сказать: вот он, мы можем взять его, потрогать. Это вырвалось само собой, потому что я не видел Кубок до того, как поднялся наверх. Я заметил его мимоходом.

Насколько сильно я хотел победить на ЧМ? Уф… Очень. После столь долгого пребывания в сборной, после предыдущих чемпионатов мира, после близости трофея в 2014 году, после того, как я упустил победу, не сумев сделать то, что сделал на ЧМ-2018. За победой на чемпионате мира стоит много жертв, много поражений, много тяжёлых времён, через которые мне пришлось пройти. Это фантастическая история.

Лионель Месси Фото: Clive Brunskill/Getty Images

О страхе после матча с Саудовской Аравией

— Да, он присутствовал, хотя мы были уверены в том, что всё сможем, даже после поражения от Саудовской Аравии. Очевидно, боязнь, что игра пойдёт не так, как мы надеялись, присутствовала, после поражения было нелегко. Если бы мы проиграли [и второй матч], то у нас не осталось бы никаких шансов. Однако это показало силу команды, то, чем мы являемся, и это был уникальный тест, который после игры с Мексикой сделал нас сильнее. Но, очевидно, был страх, что всё пойдёт не так, как мы хотели.

О матчах с Мексикой и Польшей

— Я помню, как общался с ребятами и говорил им, что ситуация, в которой мы оказались, сложная, но мы должны попытаться выбраться из неё. Мы провели до встречи с Саудовской Аравией 35 игр без поражений и знали, что если будем действовать так, как действовали раньше, то обыграем Мексику. Самым сложным было набраться терпения и спокойствия, чтобы не торопиться. Двигать мяч с одного фланга на другой, ждать, когда появится пространство. Временами волнение съедало нас, заставляло играть слишком быстро, и мы глупо теряли мячи, но это нормально для такой встречи.

После Мексики я был очень уверен в себе и спокоен. Мы провели отличный матч с Польшей: когда я промахнулся с пенальти, мы продолжили играть в том же духе и даже лучше. Мы стали гораздо больше контролировать игру, дольше владеть мячом, это было похоже на то, что мы показывали до поражения с Саудовской Аравией. Проигрыш саудовцам был случайностью, у нас было много моментов в первом тайме, и если бы мы повели 2:0, то игра сложилась бы иначе. Они забили дважды, и это дорого нам обошлось.

О первых голах в плей-офф ЧМ

— Мы говорили об этом с семьёй и друзьями. Так должно было произойти, это было предначертано, что конец фильма должен закончиться хэппи-эндом. Однажды я сказал об уверенности, что бог подарит мне Кубок мира. Не знаю, почему я так думал, но я чувствовал это. Думаю, что момент, который он выбрал, стал лучшим. Если бы мне пришлось выбирать другой момент, то я бы не стал этого делать. Закончить так — здорово.

О праздновании гола в матче с Нидерландами

— У меня не было ничего на уме до матча. Но когда они забили один мяч, я подумал: «Зачем я это сделал». А потом они сравняли счёт. Я видел, что сказал ван Гал перед игрой, партнёр по команде показал мне это. И правда в том, что меня это беспокоило, потому что я никогда ни о ком не говорю, тем более перед матчем. Я всегда говорил о ван Гале с большим уважением.

Лионель Месси празднует гол в ворота сборной Нидерландов Фото: Patrick Smith/Getty Images

О фразе «Que mira bobo? Anda pa a lla» («Чего уставился, придурок? Иди отсюда»), сказанной в адрес Вегорста

— Правда в том, что я погорячился в тот момент, мне не хотелось бы видеть себя таким. Я не подумал о том, что фраза может стать вирусной. Это были острый момент и очень жаркий матч из-за всего, что было сказано до и во время игры, а также из-за её результата. Что ж, пусть это останется анекдотом для Аргентины…

ВИДЕО

Об игре Аргентины в финале и сейве Мартинеса в дополнительное время

— Думаю, мы провели отличную игру. Это не первая такая встреча, но, поскольку был финал чемпионата мира с Францией, это делает момент ещё более важным. Во многих матчах мы играли именно так, но это не имело такого значения, как в решающий момент Кубка мира. А сейв Мартинеса случился так быстро, что в тот момент я не успел почувствовать, что было на самом деле, потому что мы сразу же начали контратаку, которая закончилась ударом Лаутаро головой. Я больше волновался, когда смотрел видео, чем непосредственно во время того спасения. Та ситуация возникла буквально из ниоткуда, всё произошло очень быстро и внезапно… Это было так быстро, что я даже не успел подумать об этом. Уже потом, когда я это пересматривал, понял, как всё обстояло на самом деле. Момент с Мартинесом прошёл очень быстро, я не смог прочувствовать этот момент так, как должен был.

Суперсейв Эмилиано Мартинеса после выхода Рандаля Коло Муани один на один в концовке дополнительного времени Фото: Buda Mendes/Getty Images

О том, почему весь мир хотел, чтобы Аргентина стала чемпионом

Честно говоря, я не знаю, в чём причина. Думаю, из-за того что люди видели то, с чем мне пришлось столкнуться, когда я пытался достичь своей цели. Многим казалось несправедливым то, что я переживал со сборной Аргентины. Не в плане результатов, а в плане того, что было много критики, много журналистов, которые меня «топили». А люди, которые меня любят и желают добра, всегда получали удовольствие от того, что я пытался сделать. Их, к счастью, больше.

О встрече с Мбаппе после финала ЧМ

— Мы говорили с Мбаппе об игре, о празднованиях и о том, как жили люди в Аргентине в те дни, когда я был в отпуске. И ничего больше. Сложно ли говорить о финале с тем, кто проиграл? Даже не хочется акцентировать на этом внимание, поднимать тему финала. Я сам был на другой стороне, мне тоже пришлось проиграть финал чемпионата мира, и я не хотел знать ничего относящегося к тому матчу. И ничего из того, что имело отношение к чемпионату мира по футболу, я тоже обсуждать не хотел. Но на самом деле у меня нет проблем с Килианом, как раз наоборот.

Килиан Мбаппе и Лионель Месси Фото: Liu Lu/Getty Images

О фотографии с Кубком мира в кровати

— Мы приехали в гостиницу рано утром, спали очень мало. Я думаю, что из-за смены времени спал не более одного-двух часов. В шесть утра я уже включил телевизор, а моя комната находилась рядом с комнатой Родриго и Оты (Де Пауль и Отаменди. – Прим. «Чемпионата»). В здании была хорошая слышимость, так что они, должно быть, услышали, как я встал, пошёл в ванную и включил телевизор. Я не знаю, почему Кубок остался у меня в тот вечер, он находился в моей комнате, они оставили его для меня. Я держал трофей рядом с собой, затем появился Родриго и сказал: «Давай я тебя сфотографирую».

Лионель Месси с Кубком мира Фото: из личного архива Месси

Об игре на ЧМ-2026

— Не знаю, я всегда говорил, что в силу возраста мне будет очень трудно туда попасть. Мне нравится играть в футбол, и, пока здоров и нахожусь в хорошей форме, а также продолжаю получать удовольствие, я буду этим заниматься. Но до следующего чемпионата мира ещё далеко. Но всё зависит от того, как сложится карьера. Скоро мне исполнится 36, я увижу, чем буду заниматься, а это зависит от многих факторов.

О мнении, что Месси выиграл для Аргентины ЧМ-2022, как Марадона чемпионат мира 1986 года

— Я не раз говорил, что без команды никто ничего не выигрывает в одиночку. И это было продемонстрировано на прошедшем турнире. Энцо [Фернандес], Алексис [Мак Аллистер], Хулиан [Альварес] — игроки, которые раньше не выступали за сборную, но стали её основой. Мы были уверены друг в друге как команда и знали, что очень сильны и любой из нас мог усилить её.

О критике сборной Аргентины за празднование победы

— Мне кажется это несправедливым, потому что не соответствует действительности. Нам никто ничего не давал бесплатно, мы всегда вели себя образцово — как на поле, так и за его пределами. И я думаю, что нас критикуют из-за того, что случилось в матче с Нидерландами. Но никто ничего не говорит про то, что было до и во время игры, а также в серии пенальти. Они провоцировали нас, упрекали и торопили наших игроков, собиравшихся пробить пенальти. Все говорят о том, что делала Аргентина после победы, но никто не говорит о других вещах.

О футболке сборной Аргентины с тремя звёздами

— У меня её не было… Впечатляет… Тяжело было это пережить, чтобы иметь возможность сказать: «Мы — чемпионы мира, я — чемпион мира». Это то, чего я хотел всю свою карьеру, чего мне не хватало, и в то же время то, чего хотят все. Потому что для любого игрока важнее всего выиграть чемпионат мира. Мне повезло выиграть все другие трофеи раньше, а теперь я получил возможность сказать, что выиграл всё в своей карьере. Это невероятно.