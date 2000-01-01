Большие деньги тратил не «ПСЖ». 10 самых дорогих зимних переходов Лиги 1 сезона-2022/2023

10. Адриен Томассон — из «Страсбурга» в «Ланс» за € 3,9 млн

Отыгравший всю карьеру во Франции 29-летний полузащитник подписал контракт с «Лансом». В этом сезоне он провёл 20 матчей во всех турнирах и забил два мяча. Томассон покинул «Страсбург», за который играл с 2018 года.