«Вывезено 1000 тонн снега». Первый матч «Зенита» в Кубке может стать проблемой

Вы уже скучаете по официальным матчам? Ждать совсем недолго. В конце февраля запустится Кубок России. Но уже появляются традиционные зимние вопросы. Сможет ли «Звезда» принять «Пари НН» на маленьком стадионе в Питере? Подготовят ли поле в Уфе к «Ахмату»? Но больше всего интересна ситуация вокруг матча в Ульяновске? В город приедет чемпион – заняв третье место в группе, «Зенит» вынужден отправиться в регионы. 25 февраля его ждёт «Волга» на своём уютном стадионе «Труд» вместимостью восемь тысяч. Недавно по такому случаю оттуда даже вывезли 1000 тонн снега. Подготовка — сверхинтенсивная. Но что будет, если комиссия РФС откажет в сертификации стадиона к игре? Такой сценарий исключать совершенно не стоит.

Что предложил «Зенит»

По информации «Чемпионата», «Зенит» отправил в ульяновский клуб письмо с предложением заявить в качестве резервного поля «Газпром Арену». Исключительно на случай форс-мажора — если газон и стадион действительно не успеют привести в порядок. Нужно учитывать климатические особенности региона – до конца февраля там не ожидается плюсовой температуры. А в среднем она будет минус 8 градусов. Питер обязался взять на себя все расходы на проведение игры, обеспечить заполняемость стадиона и создать атмосферу классного футбола. А ещё, вероятно, оплатить расходы на перелёт и проживание. В «Волге» поблагодарили за предложение и обещали подумать. С одной стороны, им это даже выгодно – не потребуется затрат на организацию встречи на нейтральном стадионе, если ульяновскую арену действительно не подготовят.

«Газпром-Арена» Фото: fc-zenit.ru

Но дальше, судя по всему, в дело вмешались власти города. Они сообщили, что клуб не должен ехать в Петербург. И обязан наладить связь с Самарой – одна из ближайших доступных арен, подходящих под все критерии регламента. Пока официального документа о выборе этого стадиона нет. Дедлайн решения – 4 февраля (за 21 день до игры). Но, вероятно, попросят принять матч именно соседний регион. Хотя 23 февраля там пройдёт игра «Крылья» – «Динамо», и есть сомнения, что через два дня даже на «Зенит» соберётся хоть какая-то аудитория.

А что со стадионом в Ульяновске?

В начале года в сети мелькали жуткие фото арены, наполненной снегом. Неудивительно. Стадион многофункциональный. В 2016-м на нём проходил чемпионат мира по хоккею с мячом. Но власти города сразу после жеребьёвки пообещали сделать всё, чтобы привести арену в норму к матчу с «Зенитом». Комиссия ФНЛ ожидается 8 февраля.



– Очищены трибуны, вывезено более 1000 тонн снега, завершаются ремонтные работы в раздевалках и установка ограждения сектора болельщиков. 8 февраля ожидаем приезд комиссии ФНЛ, – заявил в четверг глава регионального минспорта Рамиль Егоров, слова которого приводит портал 73online.

Стадион в Ульяновске Фото: https://vk.com/fculvolga

Последний матч на своём поле «Волга» провела 12 ноября. С того момента стадион не использовался.



Директор «Волги» Михаил Наволокин так прокомментировал возможность игры на другом поле.



«Зенит» действительно предлагал сыграть матч в Питере, но мы отказались. Мы подготовим поле, и матч состоится в Ульяновске — другого варианта мы даже не рассматривали», – сказал он «Чемпионату».

Какая позиция РФС?

Важно: никто до сих пор не понимает точку зрения РФС на случай, если стадион в Ульяновске не примет комиссия. Логика Петербурга понятна: в случае форс-мажора всем удобнее сыграть на тёплом стадионе с крышей и нормальным покрытием.

По нашим данным, клубы открыто уведомляли РФС о своих действиях, но не получили от союза чёткого ответа. Вопросов у «Зенита» как у участника матча много – почему Ульяновск за три с небольшим недели до матча не может гарантировать готовность арены? Почему выбор пал именно на Самару, где вряд ли игра вызовет хоть какой-то интерес? Где вообще лучше играть – в регионах или в больших городах?



Вот что сообщили «Чемпионату» в службе коммуникации РФС:



«Российский футбольный союз мониторит состояние полей, на которых в конце февраля будут проводиться матчи Фонбет Кубка России. Если состояние поля не соответствует регламенту, не позднее чем за 14 дней ФНЛ обязана проинформировать РФС о подобном факте, а команда в эти же сроки обязана предложить вариант резервного стадиона для проведения матча.

Обязательный инспекционный контроль качества футбольного поля стадиона проводится Комиссией ФНЛ по допуску футбольных полей не позднее чем за 10 дней до даты проведения первого матча».