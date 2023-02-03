Роналду провёл самый ужасный матч за новый клуб. Но в итоге стал героем

Криштиану Роналду переехал в Саудовскую Аравию на космический контракт, но заиграть сразу у него не получилось. В третьей встрече за «Аль-Наср» — с «Аль-Фатехом» — португалец страдал почти всё игровое время. Но концовка подарила сюрприз!

Роналду, который до сих пор не забивал за «Аль-Наср», вышел на поле заряженным и сразу чуть не выскочил один на один практически с центра поля. Но, как это часто бывает с Криштиану в последнее время, помешал офсайд. А спустя несколько минут Роналду порадовал болельщиков, развернув соперника и пробежавшись до штрафной. И снова атака ни к чему не привела — португалец пробил сильно выше.

Вообще, футболисты «Аль-Насра» старались искать Роналду передачами, но в большинстве случаев что-то шло не так. То пасам не хватало качества, то сам Криштиану выбирал сомнительную позицию и забирался в офсайд.



Зато у «Аль-Фатеха» в атаке получилось, причём неожиданно и очень красиво. Помните Кристиана Тельо, который начинал в «Барселоне» и потом долго играл за «Бетис»? На 12-й минуте мяч отскочил к испанцу на линию штрафной, и он с лёта влупил под штангу. Красота!



У Роналду тем временем всё было стабильно. Вскоре после гола «Аль-Наср» заработал штрафной примерно в 30 метрах от ворот. Криштиану такая дистанция не смутила, и он пошёл исполнять. Исход ожидаемый — удар в стенку.

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Вскоре Роналду наконец забил, но снова судьи зафиксировали офсайд и были правы — португалец был на пару метров ближе к воротам, чем защитники. Хотя исполнение стоит отметить: Криштиану ворвался в штрафную и с левой ноги вонзил в сетку от штанги.



Примерно в середине тайма «Аль-Фатех» завладел явным преимуществом. В отличие от соперника, футболисты этой команды здорово держали мяч и комбинировали. Хотя свой момент «Аль-Наср» всё же нашёл — и снова сработало «проклятие Роналду». Талиска пробил с любимой левой, вратарь перевёл в штангу, а Криштиану добивал практически в пустые ворота. И не попал.

Роналду в первом тайме — это когда хочешь, как раньше, но не получается. Ещё один показательный момент: Криштиану затеял финты на фланге и потерял мяч, вообще без проблем для защитников.



У Роналду имя громче, но реальным лидером «Аль-Насра» на поле был Талиска. На 42-й минуте бразилец показал своему звёздному партнёру, как надо это делать — после прострела в одно касание под штангу с линии штрафной. 1:1.

В концовке тайма моменты были уже только у «Аль-Насра». Пожалуй, лучший был у Роналду — его партнёр вышел практически один на один, но не пожадничал и покатил на Криштиану. Удар в одно касание — и перекладина. Просто представьте боль на лице Роналду.



Второй тайм чуть не начался с ассиста от Роналду, но Талиска сыграл в стиле самого португальца и пробил головой выше ворот. Зато «Аль-Фатех» снова блеснул безумной реализацией. Вполне будничный заброс в штрафную с центра поля закончился ударом Софьяна Бендебка в одно касание с лёта под перекладину. Шедевр!

Криштиану Роналду Фото: Sam Bagnall/Getty Images

Если в ходе матча могли возникать вопросы к качеству игры, то концовка полностью окупила все страдания. На поле творилась настоящая жара, и Роналду был в ней одним из главных действующих лиц. Сперва Криштиану во время борьбы в штрафной завалил соперника, а тот изобразил страшные муки. Роналду это взбесило, он схватил защитника и поднял на ноги, из-за чего началась потасовка.

А спустя несколько минут «Аль-Наср» заработал пенальти. К «точке» подошёл Талиска — но, как выяснилось, лишь для того, чтобы выждать паузу и передать мяч Роналду. Если бы Криштиану не забил и тут, это уже была бы настоящая трагедия. Но тут был хэппи-энд — Роналду мощно пробил по центру. 2:2!



Закончился матч удалением Талиски, который так хотел вырвать победу для своей команды, что наступил сзади сопернику на ахилл. Правда, на фоне предыдущих событий это уже не выглядит чем-то выдающимся. Как видите, даже в Саудовской Аравии бывает весело — особенно если на поле есть тот, ради кого люди готовы следить за таким экзотическим чемпионатом.