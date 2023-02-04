От тюрьмы Дани Алвеса может спасти обувь! Неожиданный поворот в деле легенды футбола

Легендарный бразильский защитник Дани Алвес уже месяц находится в поле зрения мировых СМИ по крайне нехорошему поводу. В конце декабря 2022 года 39-летний футболист отправился в ночной клуб в Барселоне, где, по сообщениям различных источников, изнасиловал девушку. Она обратилась в больницу и полицию, в деталях изложив основные моменты случившегося. Судмедэксперт обнаружил у потерпевшей травмы, которые могли быть связаны с борьбой, следы пальцев Алвеса, а также остатки семенной жидкости.

1 января портал ABC сообщил, что на частной вечеринке в Каталонии Алвес запустил руку девушке в нижнее бельё. В тот же день окружение футболиста опровергло факт домогательств. Они уточнили, что футболист действительно некоторое время был в клубе, но ни к кому не приставал. 5 января сам игрок выступил с заявлением: «Да, я был в том месте с другими людьми и получал удовольствие. Кто знает меня, тот знает, что я люблю потанцевать. Я танцевал, наслаждался, не вторгаясь в личное пространство других людей. Я не знаю, кто эта женщина. Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, кто там есть. Я никогда не вторгался ни в чьё личное пространство. Как бы я сделал это с девушкой или женщиной? Нет, Господи». За бразильца вступилась его супруга Жоана Санс. Она заявила, что к её мужу постоянно подходят разные девушки, но он никогда не сделал бы такого. Но следствие не убедили доводы жены футболиста.

Верховный суд Каталонии начал расследование против бразильского защитника по обвинению в сексуальном насилии. 20 января Алвес явился в суд для дачи показаний, после чего официально получил статус «под следствием». В середине января Алвес был задержан полицией Испании по обвинению в сексуальных домогательствах. Прокуратура потребовала отправить экс-защитника «Барселоны» под стражу без права внесения залога. Суд в Барселоне удовлетворил это ходатайство. Позже в прессе стали появляться детали случившегося: оказывается, футболист в грубой манере приказывал девушке пройти с ним в туалет, где они находились в течение 15 минут. «Я не знала, что находится за этой дверью, думала, что там будет ещё одна VIP-зона. Я сопротивлялась, но он был намного сильнее меня», — сообщила потерпевшая. Сам Алвес трижды менял показания: изначально он исключал любую связь с потерпевшей, так как хотел скрыть факт измены от жены. Затем признал произошедший половой акт, но заявил, что всё произошло по обоюдному согласию.

Дани Алвес Фото: Julian Finney/Getty Images

Супруга бразильца, изначально вставшая на его защиту, поверила в слова потерпевшей, после чего удалила из соцсетей все совместные фотографии с Дани и начала бракоразводный процесс с футболистом. Не остался в стороне и футбольный клуб «Пумас», за который выступал защитник. Руководство мексиканской команды расторгло контракт с Алвесом, а позже по электронной почте отправило письмо, сообщив о требовании возместить компенсацию в размере € 4,5 млн за нарушение условий соглашения. Бразильцу, в соответствии с испанским законом «Да есть да», за сексуальное насилие предусмотрен тюремный срок от четырёх до 12 лет. Сам игрок старается оставаться на позитиве и надеется на лучшее.

Дани Алвес защитник сборной Бразилии «Я ушёл из дома, когда мне едва исполнилось 15 лет. Я прошёл через очень тяжёлые и запутанные ситуации в своей жизни. Это заключение — лишь одна из них. Я ничего не боюсь».

Дани нанял одного из лучших адвокатов Испании — Кристобаля Мартела. Этот юрист представлял интересы аргентинского нападающего Лионеля Месси, семьи экс-защитника «Барселоны» Карлеса Пуйоля, бывшего президента «Барселоны» Хосепа Луиса Нуньеса, а также самого клуба по делу о переходе Неймара в «ПСЖ».

Постепенно Дани начал осваиваться в тюрьме: его сокамерником стал соотечественник – Коутиньо. Естественно, речь не о футболисте «Астон Виллы» — это бывший телохранитель ещё одной легенды «Барселоны» Роналдиньо.

В тюрьме Алвес уже успел поиграть в футбол с другими заключёнными. «Он ведёт себя нормально. Ему не создали особых условий, к нему не относятся по-особенному. По нему видно, что ему скучно, тут очень скучная жизнь. Но он уже играет в футбол, провёл некоторые матчи с парнями. Люди, с которыми он находится, сидят за то же преступление. Он хороший парень, очень спокойный. У него просят автографы. Я удивлён», — отмечает один из новых соседей Алвеса по тюрьме.

Тем временем в деле бразильского футболиста неожиданно появилась зацепка, благодаря которой он может избежать наказания. По сообщениям La Vanguardia, судьбу Алвеса может решить… пара обуви. Ранее потерпевшая сообщала, что футболист несколько раз настоял на том, чтобы она вошла с ним в туалет. Но защита бразильца уверяет, что на снимках камер видеонаблюдения видно, как молодая женщина входит в туалетную комнату через две минуты после Алвеса по собственной воле. Ключевой деталью, подтверждающей версию, могут стать белые кроссовки, которые Алвес надел в ту ночь. Девушка отметила, что игрок находился в «слепой» зоне, сразу за входной дверью в туалет, и поэтому его не видно на видео. Однако в отражении зеркала могут быть видны кроссовки Алвеса, который уже находился в туалете, что может стать доказательством его слов об обоюдном согласии на половой контакт.



Если же версия не подтвердится, то у адвоката бразильца останется мало аргументов для защиты. Но Алвес и его команда делают всё, чтобы один из лучших защитников XXI века оказался на свободе.