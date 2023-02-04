«Реалу» интересен игрок «Зенита»! Похоже, чемпион России сделал крутой трансфер

Роберт Ренан ещё не дебютировал за петербургскую команду, а уже обратил на себя внимание топ-клуба Европы.

Новичок «Зенит» Роберт Ренан в свои 19 лет привлёк внимание топ-клуба Европы. Как сообщает UOL, «Реал» следит за центральным защитником ещё с прошлого сезона, а его выступление за сборную Бразилии на молодёжном чемпионате Южной Америки только усилило интерес Мадрида к талантливому игроку. Согласно источнику, скауты «сливочных» считают Ренана одним из самых перспективных футболистов на своей позиции.

Напомним, Роберт перешёл в «Зенит» в рамках обмена Юри Алберто на игроков «Коринтианса». Петербургский клуб сохранил половину прав на нападающего и получил почти 100% прав на центрального защитника. С Ренаном подписали контракт на пять с половиной лет – до конца июня 2028 года. Но в «Зените» бразилец пока не провёл ни дня. Как раз из-за игры на чемпионате Южной Америки, который стартовал 19 января в Колумбии и продлится до 12 февраля.

Интерес «Реала» к молодому бразильцу – уже привычная история. Можно вспомнить, как «сливочные» подписывали в последние годы Винисиуса Жуниора и Рейниера из «Фламенго», Родриго из «Сантоса», Эндрика из «Палмейраса». Да и Эдер Милитао оказался в Мадриде уже через сезон после того, как уехал из «Сан-Паулу» в «Порту». Вдобавок «Реалу» действительно нужен ещё один центральный защитник, поскольку Карло Анчелотти хочет более широкую обойму. У Ренана же много сильных качеств: неплохая скорость в сочетании с физикой, хорошее чтение игры, отличная левая нога – зенитовский новичок обладает приличным первым пасом.

Разумеется, следят за выступлением Роберта на чемпионате Южной Америки и в «Зените». В его случае вызывает вопросы только одно: как быстро защитник сможет адаптироваться к жизни в нашей стране и футболу в РПЛ. Всё же в 19 лет не так-то просто менять Бразилию на Россию: иные климатические условия, совсем другой язык – переезжать в Испанию было бы проще. Тем более на взрослом уровне Ренан сыграл всего 13 матчей за «Коринтианс». Но в «Зените» надеются, что бразилец, даже не пройдя зимние сборы с сине-бело-голубыми, быстро вольётся в команду и заменит ушедшего в «Лион» Деяна Ловрена.

«Конечно, мы смотрим, наблюдаем за игрой Ренана в составе молодёжной сборной Бразилии. Ничего нового о нём не узнали – что касается индивидуальных качеств, то они нам были знакомы. Он смотрится достаточно хорошо, со своими плюсами и минусами. Безусловно, игрок очень талантливый. Для нас важно, насколько быстро он сможет адаптироваться у нас», – сказал на днях главный тренер Сергей Семак.

Сборная Бразилии – фаворит чемпионата Южной Америки. В составе «селесао», как всегда, множество многообещающих игроков. Например, капитан команды полузащитник Андрей Сантос, которого «Челси» в это зимнее окно купил за € 12 млн. Есть ещё 17-летний нападающий Витор Роке: самый дорогой, по версии Transfermarkt, игрок бразильцев и лучший бомбардир турнира. А 10-й номер «селесао» вингер Савио уже заявляет о себе в ПСВ.

Бразильцы оправдывают свой статус. На первом групповом этапе стартовали с разгрома Перу (3:0), потом победили Аргентину (3:1), после этого сыграли вничью с хозяйкой Колумбией (1:1) и переиграли Парагвай (2:1). Вышли в финальный этап с первого места. Там тоже начали успешно – одолели Эквадор (3:1).

Роберт Ренан (справа) Фото: Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images

Ренан в каждом матче появляется в основе. Только во встрече с парагвайцами, когда тренер дал отдохнуть лидерам, так как задача была решена, зенитовец вышел на замену за полчаса до конца. Роберт выигрывает 81% единоборств, в среднем за 90 минут игры делает 4,6 подбора мяча, 3,0 перехвата и 1,09 отбора. Во встрече с Перу центрбек мог забить дальним ударом, когда протащил мяч вперёд, но пробил чуть-чуть мимо цели. Специалисты хвалят его действия на мяче. И прямые передачи, и диагонали с левой, которыми когда-то в «Зените» славился Ярослав Ракицкий.

Помимо Эквадора, бразильцы спорят за трофей с Уругваем, Колумбией, Парагваем и Венесуэлой. Если не получится выиграть турнир, то цель-минимум – попасть в топ-4. Квартет сильнейших сборных Южной Америки получит путёвки на молодёжный ЧМ-2023, который пройдёт с 20 мая по 11 июня в Индонезии.

Похоже, подписав Ренана, «Зенит» сделал действительно крутой трансфер. Задача штаба Семака – помочь развитию бразильца. Если защитник продолжит прогрессировать такими темпами, петербургский клуб заработает на его продаже больше, чем потратил на покупку Юри Алберто (€ 25 млн).