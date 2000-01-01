Кто и кому пробрасывает мяч между ног чаще всего. Трюкачи АПЛ-2022/2023 и их жертвы

Так кто лучший на данный момент?

В текущем сезоне АПЛ лучшие по этому показателю — Матиас Йенсен из «Брентфорда» и Жоау Канселу, который уже сменил «Ман Сити» на «Баварию». Они шесть раз прокидывали мяч между ног своим соперникам.