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Трюкачи АПЛ-2022/2023 и их жертвы
Трюкачи АПЛ-2022/2023 и их жертвы
Собрали игроков, которые чаще других оставляют соперника в дураках.
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Игроки всегда довольны, когда им удаётся красиво обвести соперника. Особенно если получается прокинуть мяч между ног.
Игроки всегда довольны, когда им удаётся красиво обвести соперника. Особенно если получается прокинуть мяч между ног.
Так кто лучший на данный момент?
Так кто лучший на данный момент?
В текущем сезоне АПЛ лучшие по этому показателю — Матиас Йенсен из «Брентфорда» и Жоау Канселу, который уже сменил «Ман Сити» на «Баварию». Они шесть раз прокидывали мяч между ног своим соперникам.
По пять удачных действий на счету Ришарлисона («Тоттенхэм»), Моргана Гиббз-Уайта («Ноттингем Форест») и Мартина Эдегора («Арсенал»).
По пять удачных действий на счету Ришарлисона («Тоттенхэм»), Моргана Гиббз-Уайта («Ноттингем Форест») и Мартина Эдегора («Арсенал»).
Четырежды подобный трюк удавался Бруну Фернандешу («МЮ»), Деяну Кулушевски («Тоттенхэм») и Саиду Бенрахма («Вест Хэм»).
Четырежды подобный трюк удавался Бруну Фернандешу («МЮ»), Деяну Кулушевски («Тоттенхэм») и Саиду Бенрахма («Вест Хэм»).
А кто же жертвы?
А кто же жертвы?
Главный неудачник в этом списке — Дэн Бёрн из «Ньюкасла». Ему в этом сезоне целых пять раз пробрасывали мяч между ног.
Четыре раза одурачили Юри Тилеманса («Лестер»), Паскаля Гросса («Брайтон»), Льюиса Кука и Адама Смита (оба — «Борнмут»).
Четыре раза одурачили Юри Тилеманса («Лестер»), Паскаля Гросса («Брайтон»), Льюиса Кука и Адама Смита (оба — «Борнмут»).
По три пропущенных «проброса» у Тайлера Адамса («Лидс»), Родри («Ман Сити») и Нэйтана Коллинза («Вулверхэмптон»).
По три пропущенных «проброса» у Тайлера Адамса («Лидс»), Родри («Ман Сити») и Нэйтана Коллинза («Вулверхэмптон»).
Кто и кому пробрасывает мяч между ног чаще всего. Трюкачи АПЛ-2022/2023 и их жертвы
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