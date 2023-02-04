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Интервью с Мануэлем Нойером про увольнение тренера вратарей Тапаловича, скандал в «Баварии», реакция клуба, подробности

Мощный скандал в «Баварии». Даже Кан приложил Нойера за откровенное интервью!
Михаил Рождественский
Интервью с Мануэлем Нойером
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Вратарь не смог смириться с увольнением любимого тренера.

«Бавария» по праву считается одним из самых больших и профессиональных клубов Европы. Но даже в такой организации иногда случаются конфликты, которые выливаются наружу и становятся поводами для обсуждений. Сейчас полыхнуло особенно мощно, поскольку в деле замешан капитан команды — Мануэль Нойер.

Проблемы одного из лучших вратарей в истории футбола начались в декабре. После провального чемпионата мира (Германия не вышла из группы) Нойер отправился на отдых и сломал ногу на лыжной трассе. Ману распрощался с футболом до конца сезона, так ещё и попал под волну критики — 36-летнего голкипера обвиняли в безответственности, которая привела к проблемам для «Баварии» и её амбиций.

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Но в январе, как уже понятно сейчас, зародилась не менее резонансная история: «Бавария» уволила тренера вратарей Тони Тапаловича. 42-летний специалист работал в клубе с 2011-го — как раз со времён перехода Нойера. Неудивительно, что между тренером и игроком сложились близкие и даже дружеские отношения, а их путь в футболе стал тесно связан. Например, несколько лет назад Тапаловича наградили новым контрактом за то, что он вернул уже немолодого Ману на топ-уровень после тяжелейшей травмы.

Нойер какое-то время молчал, а потом дал интервью The Athletic, в котором подробно и откровенно высказался об увольнении Тапаловича. И заодно спровоцировал масштабный скандал.

Что такого сказал Нойер?

Интервью с Нойером — смесь личных переживаний и довольно откровенной критики в адрес клуба. Вот основная часть:

— Уход Тони стал для меня очень серьёзным ударом. Я узнал об этом от представителей клуба, но ничто не предвещало такого сценария. Причём и для Тони тоже. Я вообще этого не понял. Эта новость сбила меня с ног.

Тони всегда был с нами. Именно с нами — со всей командой вратарей, с тренерским штабом и с клубом. И мы всегда разделяли работу и личную жизнь. Понимаю, что мои слова можно посчитать предвзятыми или сомнительными, но я правда различаю такие вещи. Так получилось, что к тому моменту я уже был в упадке — и тут случился ещё один удар. Было ощущение, будто мне вырвали сердце. Самая жестокая вещь, которая случалась со мной за всю карьеру. А я пережил многое.

С годами я научился не принимать всё близко к сердцу. Но случившееся сейчас — это совершенно новый уровень. Всем в нашей вратарской команде эта новость разбила сердце, люди рыдали. Я думаю, этот факт лучше всего описывает ситуацию. Вратари — это команда внутри команды, но Тони любили все без исключения.

Мануэль Нойер

Мануэль Нойер

Фото: Stefan Matzke — sampics/Corbis via Getty Images

СМИ писали, что у Тапаловича и Юлиана Нагельсмана были серьёзные разногласия в работе и Тони отказывался выполнять указания главного тренера. Но Нойер намекнул, что разный взгляд на тренировочный процесс не должен был привести к расставанию: «Для увольнения Тони не было причины, которую я мог бы понять. Об этой истории уже много сказано, но я ни с чем не могу согласиться. Ничто из этого не исключает возможности для людей просто поговорить и разрешить споры».

Правда, тут же Нойер уточнил, что не был в команде непосредственно перед увольнением Тапаловича и может не знать полной картины. Зато прокомментировал информацию, что у Тони были плохие отношения с другим вратарём Александром Нюбелем. Ману заявил, что «не может такого представить»:

— Нюбель перешёл к нам в 2020-м именно благодаря Тапе. Тони заметил Алекса в «Шальке», когда другие клубы ещё не обратили на него внимания, и тут же посоветовал его «Баварии». Он работал с ним так же, как и со мной, со Свеном Ульрайхом и Кристианом Фрюхтлем. За все эти годы я ни разу не услышал ничего плохого о Тони ни от одного из тренеров. Спросите у Пепа Гвардиолы и его штаба, спросите у Карло Анчелотти, у Нико Ковача.

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Ещё одна причина увольнения, по информации Bild, заключалась в том, что Тапалович сливал информацию из раздевалки. Нойер это опроверг: «В данном случае речь о человеческих отношениях, о том, как в клубе относились к ценному сотруднику. Мы в «Баварии» хотим быть семьёй. Но в этот раз случилось непредвиденное. История с Тапой — это то, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это грустная ситуация для всех: для клуба, для Тони, для штаба и всех вратарей, включая меня».

Заодно журналисты спросили у Нойера, как интервью скажется на его отношениях с Нагельсманом. На этом этапе разговора Ману отмёл эмоции: «Я всё обсужу с Юлианом и продолжу работать с ним как профессионал. Мы всегда откровенны друг с другом, и он знает мою позицию. Я бьюсь за успехи клуба и никогда не буду препятствием для этого. Я командный игрок, и на мне как на капитане лежат определённые обязанности».

Что теперь будет с Нойером и как отреагировала «Бавария»?

По информации Bild, своим интервью Нойер застал руководство «Баварии» врасплох и непременно столкнётся с последствиями своих слов. Журналисты уточняют, что при самом мягком сценарии Ману будет оштрафован.

В клубе ответили на интервью с Нойером незамедлительно. Учитывая масштаб события, пришлось включиться Оливеру Кану. Если вдруг не следите за немецким футболом, то важно понимать: это не просто легенда «Баварии», но и председатель правления клуба. Получилось вполне в стиле Кана, то есть горячо:

— Слова Нойера об увольнении Тони Тапаловича не соответствуют его званию капитана и ценностям «Баварии»! Кроме того, он сделал своё заявление в неподходящее время, потому что у нас впереди очень важные матчи. Конечно, Мануэлю было тяжело узнать об уходе Тапаловича, и в определённой степени мы должны принимать этот факт во внимание. Мы также осознавали это, когда объясняли ему, что данное непростое решение было лучшим для нашей команды на тот момент.

Я сам оказывался в подобной ситуации, но общие цели были для меня на первом месте. Это было важнее, чем мои личные чувства. Именно поэтому я решил тогда не выступать публично. Нойер же поступил иначе, и мы однозначно обсудим с ним это интервью.

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