«Ливерпуль» ужасен. С такой игрой нет шансов против «Реала»

«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» – 0:3. И это уже не удивляет. В последних четырёх турах команда Клоппа набрала лишь одно очко. До «Вулвз» соперниками были крепкий «Брентфорд», крутой «Брайтон» и кризисный «Челси». Тот «Ливерпуль», который в прошлом сезоне лишь на одно очко отстал от «Сити», выиграл оба английских кубка и вышел в финал ЛЧ, набрал бы 10–12 очков за эти четыре матча. Теперь же «Ливерпуль» (а не «Челси») – худший среди топ-клубов АПЛ (10-е место).

Уже с первых минут у «Ливерпуля» всё пошло наперекосяк. К 12-й минуте команда уступала в два мяча. Причём оба гола случились после неточных действий центральных защитников. Сначала Матип послал мяч в свои ворота, затем Джо Гомес неудачно вынес через центр. После такого оправиться гостям уже не удалось. Наоборот, только третий пропустили.

Лучше всего матч описывает лицо тренера «Ливерпуля». После второго гола Клопп разводил руками, а за ним на скамейке приуныл Милнер.

Юрген Клопп Фото: Кадр трансляции

Похоже, у «Ливерпуля» игровой спад – футболисты просто не показывают того, что могли раньше. Летом Салах переподписал контракт, и это выглядело отличным событием для команды. Однако теперь египтянин выступает принципиально иначе. Последние пять туров отыграл по 90 минут, но не сделал ни одного результативного действия. Раньше забивал голы даже без явного момента – сам себе создавал. А теперь получается, как на 55-й минуте. Салах из убойной позиции пробил выше.

Гакпо ищет свою позицию. Играет то вингера, то центрального нападающего. Теперь вот снова суетился на фланге.



Нуньес выдерживает свой стиль. Запорол очередной выход один на один с голкипером. У уругвайца тоже нет результативных действий в последних пяти турах. «Ливерпуль» вообще забил только один гол в последних четырёх матчах. Спасибо Окслейд-Чемберлену. Хотя раньше он бы просто в состав не проходил.

Как объяснить проблемы «Ливерпуля»? Самое очевидное – как раз травмы. В первую очередь ван Дейка и, пожалуй, Диаса. Хотя видно, что и команда в целом будто выработала ресурс за последние годы. Матч с «Вулверхэмптоном» заканчивался красноречиво. Хозяева пасовались под «оле» с трибун, а игроки «Ливерпуля» бегали и не могли отнять мяч. И так было полторы минуты, пока не прозвучал финальный свисток.



Обнадёживать могут разве что две вещи. Во-первых, желание игроков «Ливерпуля». У команды не получалось, но было видно, что она бьётся. Только вдумайтесь: худые Робертсон и Байчетич выигрывали борьбу за мяч у Адама Траоре, который плохо играет в пас (хотя в этом матче отдал ассист), но отлично ставит корпус.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» Фото: Clive Mason/Getty Images

Второе, что должно хотя бы немного радовать фанатов «Ливерпуля» – скорое возвращение лидеров. Жота возобновляет тренировки на следующей неделе. Диасу нужно несколько недель. А Фирмино и ван Дейк «становятся ближе», по словам Клоппа.



Только вот вряд ли они все смогут сыграть в следующем туре. А там дерби с «Эвертоном», который в дебютном матче Дайча резко прибавил и грохнул «Арсенал». Плюс 21 февраля приедет мадридский «Реал». С такой игрой, как в последних турах, ловить в Лиге чемпионов особо нечего.