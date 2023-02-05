Криштиану Роналду — 38! Как другие легенды играли в этом возрасте

Криштиану Роналду исполнилось 38 лет. Один из лучших игроков в истории футбола сегодня получит миллионы поздравлений и добрых пожеланий, а сам себе он сделал ценный подарок – забил свой первый мяч в Саудовской Аравии. Гол португальского нападающего с пенальти спас «Аль-Наср» от поражения.

Спортивное долголетие Роналду изумляет. Его профессиональная карьера длится уже два десятилетия. Криштиану выиграл почти всё, что мог, и установил множество рекордов, тем не менее остаётся голоден до игры и побед – хотя португалец и уехал в Саудовскую Аравию, он всё ещё ставит перед собой цель сыграть за сборную на крупном турнире. Мало кто из футболистов относится к своему делу с таким фанатизмом (в хорошем смысле этого слова), как португалец. У кого ещё из легенд получилось дотянуть до этого возраста? Давайте вспоминать вместе.

Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон Фото: Claudio Villa/Getty Images for Lega Serie A

Начнём с вратаря. Вообще, игрокам этого амплуа проще оставаться в футболе в солидном возрасте, нежели полевым, поэтому больше в нашей подборке голкиперов не будет. Но Буффона упомянем, ведь его история – это что-то уникальное, фантастическое! Победителю ЧМ-2006 в составе сборной Италии уже 45, а он по-прежнему играет за «Парму» в Серии В. Правда, в этом сезоне у него лишь четыре матча, но заканчивать он пока не собирается. В 38 лет, выступая за «Ювентус», Джанлуиджи, кажется, чувствовал, что его карьера только приближается к пику.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм Фото: David Ramos/Getty Images

В мае 2013-го, когда Бекхэму исполнилось 38 лет, Дэвид доигрывал свой последний сезон в карьере. Но где – в «ПСЖ»! После возвращения из МЛС он подписал пятимесячный контракт с парижанами. Незадолго до своего дня рождения англичан вышел в основе на четвертьфинал Лиги чемпионов с «Барселоной». Французы не прошли дальше, но полузащитник всё же не ушёл без трофея. Маэстро стандартов помог команде взять золото Лиги 1.

Хуан Себастьян Верон

Хуан Себастьян Верон Фото: Gabriel Rossi/LatinContent via Getty Images

Чемпион Италии в составе «Лацио» и «Интера», победитель АПЛ с «Манчестер Юнайтед» не пресытился футболом даже в 38 лет, когда в марте 2013-го занимал должность спортивного директора «Эстудиантеса». До этого Верон отыграл шесть сезонов в родном клубе, потом вроде бы завязал с игрой, но летом 2014-го вернулся на поле и не расставался с мячом ещё почти три года. В 42 аргентинец сыграл в Кубке Либертадорес! Под конец карьеры он был уже одновременно и футболистом, и президентом «Эстудиантеса».

Эдгар Давидс

Эдгар Давидс Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Март 2011 года: Давидсу исполняется 38 лет, и он как будто уходит из профессионального футбола. Сначала у Эдгара была пауза с лета 2008-го до лета 2010-го после расставания с «Аяксом». Потом голландец неожиданно всплыл в «Кристал Пэлас», где провёл четыре месяца и сыграл семь раз. Опять исчез на два года, но в октябре 2012-го внезапно возобновил карьеру и ещё полтора сезона пылил в «Барнете» из Лиги 2. Только в 40 лет полузащитник наконец-то нашёл нужный гвоздь для бутс.

Алессандро Дель Пьеро

Алессандро Дель Пьеро Фото: Robert Prezioso/Getty Images

В ноябре 2012-го свой 38-й день рождения итальянец встретил далеко от Европы – в Австралии. Месяцем ранее экс-нападающий «Ювентуса» подписал контракт с «Сиднеем». Стареющий звёздный легионер неплохо показал себя в местной лиге. За два сезона набрал 24+11 по системе «гол+пас» в 48 матчах. После этого победитель ЧМ-2006 ещё и в Индию на полгода заскочил, где уже скорее пинал мяч в своё удовольствие, чем работал. Закончил Дель Пьеро с футболом только в 40.

Хавьер Санетти

Хавьер Санетти Фото: Claudio Villa/Getty Images

Сейчас Санетти – вице-президент «Интера», а в августе 2011-го обожаемый болельщиками «нерадзурри» 38-летний «Эль Капитано» продолжал биться за клуб на футбольном поле. В том сезоне, несмотря на возраст, провёл 45 матчей, включая все игры «Интера» в Лиге чемпионов (команда дошла до 1/8 финала). До конца карьеры было ещё далеко. Аргентинец дотянул до 41 года, и лишь после этого сменил игровую форму на костюм большого босса.

Зико

Зико Фото: Etsuo Hara/Getty Images

В марте 1991-го Зико праздновал 38-й день рождения и даже не подозревал, что однажды станет главным тренером ЦСКА. В тот момент Белый Пеле ещё хотел играть и продолжал карьеру. Точнее, готовился возобновить её ради выступления в Японии. Атакующий полузащитник решил покинуть профессиональный спорт летом 1989-го, но «Касима Антлерс», видимо, сделала предложение, от которого невозможно было отказаться. И Зико ещё три года развлекал японских болельщиков.

Андрес Иньеста

Андрес Иньеста Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Чемпиону мира 2010 года и двукратному чемпиону Европы сейчас как раз 38 лет. Он пошёл по стопам Зико и поехал доигрывать в Японию, причём сделал это ещё в 34. Контракт полузащитника действует до января 2024-го, так что капитан «Виссел Кобе» при желании может как минимум сезон оставаться в футболе. У испанца набралось уже 128 матчей в японском клубе (забил 26 голов и сделал 25 голевых передач). Правда, в последние месяцы Иньеста после повреждения играл не так много.

Роберто Карлос

Роберто Карлос Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Где находился Роберто Карлос в апреле 2011-го, когда ему стукнуло 38, вы, должно быть, неплохо помните. К тому времени чемпион мира в составе сборной Бразилии и трёхкратный победитель Лиги чемпионов с «Реалом» уже два месяца был игроком «Анжи». Деньги Сулеймана Керимова привлекли легенду в Россию. Благодаря «Анжи» защитник продлил свою карьеру на сезон. За махачкалинцев Роберто Карлос сыграл 28 матчей, забил пять голов и отдал три голевые передачи.

Кафу

Кафу Фото: New Press/Getty Images

Ещё один бразильский защитник, который фактически доиграл до этого возраста. Кафу исполнилось 38 лет в июне 2008-го, а за три недели до дня рождения он сыграл последний матч за «Милан». Двукратный чемпион мира провёл в том сезоне 19 матчей, а в своей прощальной игре с «Удинезе» забил гол. Годом ранее Кафу реализовал мечту – выиграл Лигу чемпионов, правда, в финале с «Ливерпулем» он остался в запасе. Но после такого успеха можно было со спокойным сердцем уходить на пенсию.

Паоло Мальдини

Паоло Мальдини Фото: Etsuo Hara/Getty Images

У другого миланского клуба тоже был свой великий «Эль Капитано», занимающий сейчас руководящую должность: Мальдини – технический директор «россонери». Паоло отметил 38-летие в июне 2006-го. Перед этим защитник отыграл неполный сезон (провёл 23 матча), пропустив четыре месяца из-за травмы колена. Тем не менее Мальдини не собирался останавливаться. Сезон спустя он выиграл пятую в карьере Лигу чемпионов и в итоге доиграл до 41 года.

Лотар Маттеус

Лотар Маттеус Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Обладатель «Золотого мяча» 1990 года тоже играл до тех пор, пока «колени не стёрлись». Маттеусу исполнилось 38 лет в марте 1999-го. Экс-чемпион мира в составе сборной Германии проводил свой последний целый сезон в «Баварии», в котором сыграл 44 матча. Майское поражение в знаменитом финале Лиги чемпионов от «МЮ» (1:2) стало глубочайшим разочарованием для защитника. Маттеус остался в клубе, но по ходу следующего сезона, в марте 2002-го, уехал в США. Там отыграл ещё год за «Нью-Йорк МетроСтарз».

Роже Милла

Роже Милла Фото: dpa/picture alliance via Getty Images

Милла – уникальный игрок, ведь он прославился на весь мир как раз в возрасте 38 лет. Случилось это на ЧМ-1990, где сборная Камеруна под руководством Валерия Непомнящего творила чудеса. «Динозавр» Милла забил на том турнире четыре мяча. До этого у Роже была неплохая карьера во Франции (220 матчей и 64 гола в Лиге 1), но перед ЧМ-1990 он уже доигрывал за любителей из «Сен-Пьерруаза». Впрочем, Милла остался в футболе ещё на шесть лет, играя в Камеруне и Индонезии. И даже забил России на ЧМ-1994!

Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Экс-полузащитник сборной Англии принимал поздравления с 38-летием в июне 2016-го. Тогда уже стал историей его великий путь в «Челси», да и короткий отрезок в «Ман Сити» тоже. Фрэнк доигрывал в МЛС, согласившись стать звездой «Нью-Йорк Сити». Со своей ролью англичанин справлялся, в общем-то, хорошо: забил 15 голов в 31 матче. И это несмотря на травмы подколенного сухожилия и берцовой кости. Лэмпард поиграл ещё полгода, а потом решил, что с него хватит.

Рауль

Рауль Фото: Ira Black/Corbis via Getty Images

В июне 2015-го Раулю оставалось ровно два года до 40-летнего юбилея. Его блестящая карьера клонилась к закату. Позади были славные сезоны в «Реале», путешествия в Германию и Катар. Из «Аль-Садда» нападающий перешёл в «Нью-Йорк Космос», и именно в роли «космонавта» трёхкратный победитель Лиги чемпионов провёл свой последний сезон. Тогда Рауль выиграл Североамериканскую футбольную лигу – победный финал в ноябре 2015-го стал для испанца красивым прощанием с профессией.

Франк Рибери

Франк Рибери Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Девятикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов завершил карьеру совсем недавно. Ему 38 лет исполнилось в апреле 2021-го. В тот момент Рибери выступал в Серии А за «Фиорентину», а в сентябре перешёл в «Салернитану» и доиграл до осени 2022-го. Хотя француз попал в Италию уже в «предпенсионном» возрасте, он иногда напоминал самого себя лучших дней (5+13 в 74 матчах). К сожалению, Рибери заставили остановиться травмы. Были мышечные проблемы, повреждения лодыжки.

Ривалдо

Ривалдо Фото: Simon Cross/Getty Images

В апреле 2010-го, задувая 38 свечей на торте, Ривалдо и не думал о прекращении карьеры. В то время бразилец зарабатывал хорошие деньги в Узбекистане, играя за «Бунёдкор». Когда обладатель «Золотого мяча» окончательно удовлетворил финансовые аппетиты, он всё равно не выбросил мяч из своей жизни. Вернулся на родину и на протяжении пяти с лишним лет играл за «Можи-Мирин», «Сан-Паулу» и «Сан-Каэтано». Вдобавок открыл для себя Анголу. Почему бы Роналду не ориентироваться на Ривалдо?

Ромарио

Ромарио Фото: Mark Kolbe/Getty Images

«Коротышку» Ромарио обожали болельщики, а сам Ромарио очень любил играть в футбол. Намного больше, чем работать на поле. И даже тогда, когда нападающий уже не мог держать прежний уровень, он продолжал выступать. В январе 2004-го бразилец отметил 38-летие, будучи лидером «Флуминенсе». Забивал для своего возраста не так уж и мало. После этого играл около пяти лет – за «Васко да Гама», «Майами» в США и «Аделаиду Юнайтед» в Австралии. В 2005-м Ромарио провёл прощальный матч за сборную Бразилии!

Франческо Тотти

Франческо Тотти Фото: Paolo Bruno/Getty Images

«Император Рима» всю карьеру провёл в «Роме», а это, между прочим, целых 25 лет. Выиграл столько же чемпионатов Италии, сколько и чемпионатов мира со сборной Италии – один. В общем, Тотти есть что вспомнить. В сентябре 2014-го, празднуя своё 38-летие, Франческо, возможно, загадал желание задержаться в профессиональном футболе на несколько лет. Получилось отыграть три года: нападающий оставил большой спорт летом 2017-го. Даже в последнем сезоне он забивал и отдавал – 3+8 в 28 матчах.

Хави

Хави Фото: Mohammed Dabbous/Anadolu Agency/Getty Images

Нынешний главный тренер «Барселоны», как и Иньеста, не стал завершать карьеру в каталонском клубе. Хави уехал в Катар в 2015-м. Там же, будучи игроком «Аль-Садда», встретил своё 38-летие в январе 2018-го. Полузащитник продолжал выступления ещё полтора года, после чего стал главным тренером «Аль-Садда». В Катаре Хави подзаработал (ему платили € 10 млн за сезон) и получил ценный тренерский опыт, который пригодился ему после возвращения в «Барсу».