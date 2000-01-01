Роналду исполнилось 38! Как менялся Криштиану последние 20 лет. Фото

Как менялся имидж Криштиану Роналду в последние 20 лет
В день рождения португальца вспоминаем, как он выглядел не только на поле, но и за его пределами.
2003 год. «Спортинг»/«МЮ»
В 18 лет Роналду дебютировал в основном составе «МЮ». Он должен был заменить ушедшего в «Реал» Дэвида Бекхэма.
2004 год. «МЮ»
В сборной Португалии Криштиану дебютировал годом ранее, а на Евро-2004 взял с командой серебро.
2005 год. «МЮ»
Обошлось без титулов. В финале Кубка Англии Роналду отыграл все 120 минут, но в серии пенальти «Арсенал» оказался сильнее.
2006 год. «МЮ»
Криштиану дебютировал на ЧМ. Португалия дошла до полуфинала и заняла четвёртое место на турнире.
2007 год. «МЮ»
Первый титул в АПЛ! Роналду стал третьим бомбардиром сезона, забив 17 голов в чемпионате.
2008 год. «МЮ»
Криштиану не только выиграл АПЛ и ЛЧ, но и получил свой первый «Золотой мяч».
2009 год. «МЮ»/«Реал»
Роналду сменил клуб, в точности как Бекхэм шестью годами ранее. За португальца заплатили € 94 млн, тогда это был мировой рекорд.
2010 год. «Реал»
А вот в сборной у Криштиану дела не шли. Португалия дошла лишь до 1/8 финала ЧМ.
2011 год. «Реал»
Роналду завоевал первый титул с мадридским клубом, выиграв Кубок Испании.
2012 год. «Реал»
Долгожданная победа Криштиану в Ла Лиге — на третий сезон выступлений за мадридский клуб.
2013 год. «Реал»
Командных трофеев Роналду не завоевал. Но был настолько крут, что получил второй «Золотой мяч».
2014 год. «Реал»
Ещё один мощный урожай титулов: Кубок Испании, ЛЧ (долгожданная «Десима» «Реала»), Суперкубок УЕФА. И, как следствие, третий «Золотой мяч» Криштиану.
2015 год. «Реал»
После такого Роналду взял паузу. Впрочем, как сказать: 61 гол за сезон — та ещё «пауза»!
2016 год. «Реал»
Главный титул Криштиану со сборной. Португалия наконец-то выиграла Евро. Также были победа в ЛЧ и четвёртый «Золотой мяч».
2017 год. «Реал»
Роналду разошёлся – взял Ла Лигу, ЛЧ и пятый «Золотой мяч».
2018 год. «Реал»/«Ювентус»
После ЧМ в России Криштиану, выигравший напоследок ещё раз ЛЧ с «Реалом», решил сменить клуб.
2019 год. «Ювентус»
И сразу же стал чемпионом Италии. В Серии А Роналду признали игроком года. А со сборной он выиграл Лигу наций.
2020 год. «Ювентус»
Повторение пройденного: второй титул Криштиану в Серии А и звание игрока года.
2021 год. «Ювентус»/«МЮ»
Вскоре Роналду заскучал в Италии и вернулся в клуб своей молодости.
2022 год. «МЮ»
Криштиану не смог вывести команду в зону ЛЧ. И со скандалом покинул клуб.
2023 год. «Аль-Наср»
Как у Роналду пойдут дела на Ближнем Востоке? Первый гол уже есть (правда, с пенальти).
Роналду исполнилось 38! Как менялся Криштиану последние 20 лет. Фото
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