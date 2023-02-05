Нереальный тройной сейв вратаря в Серии А. Он отбил мяч, лежа вверх ногами! Видео

В матче 21-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Эмполи» случился совершенно потрясающий эпизод. Возможно, такого не видел даже тренер римлян Жозе Моуринью за 20 с лишним лет своей карьеры. Голкипер гостей Гульельмо Викарио сумел поразить всех.

Хотя начиналась эта игра для Викарио ужасно. Уже на второй минуте в сетке его ворот побывал первый мяч. Пауло Дибала сделал прекрасную подачу с углового, а защитник Рожер Ибаньес мощно выпрыгнул, выиграл верх и пробил головой. Голкипер, кажется, коснулся срикошетившего от земли мяча, но не имел шансов вытащить его.

Ещё через три минуты счёт стал 2:0 в пользу команды Моуринью. «Рома» забила в том же стиле – со стандарта. Дибала опять великолепно выполнил угловой с левого фланга, а нападающий Тэмми Абрахам здорово сыграл на опережение. Английский форвард пробил головой, мяч ударился о землю и пролетел между ног защитника «Эмполи». Тут Викарио оказался просто отыгран.

Очевидно, в этот момент вратарь «Эмполи» подумал, что матч, скорее всего, завершится разгромом его команды. И мечтал только о том, чтобы не опозориться, пропустив очень много. К счастью для Викарио, этого не произошло. «Рома» Моуринью всё же слишком рациональна и скорее будет играть на сохранение результата, нежели феерить (в нынешнем сезоне Серии А римляне лишь дважды забили больше двух голов). Но и сам Гульельмо помешал состояться крупному поражению.

После эпизода во втором тайме хотелось произнести только одно: «Что это было?» Викарио сотворил настоящее футбольное чудо. Наверное, каждый игрок и болельщик «Ромы» схватился за голову, не понимая, как голкипер смог сотворить три сейва за три секунды.

Начался момент с очередного углового римлян. Мяч после выноса и подбора попал к Дибале, а чемпион мира пробил из пределов штрафной. Викарио отразил удар кулаками – прямо на Джанлуку Манчини. Защитник «Ромы» добивал в полупустые ворота, но вратарь остановил мяч на линии. А третий сейв Викарио и вовсе что-то фантастическое! Абрахам бил головой с метра, тем не менее Гульельмо, лёжа на спине, отбил удар… ногой.

Права на видео принадлежат Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Кто же такой этот Викарио? Гульельмо 26 лет, он выступает в «Эмполи» с лета прошлого года. Его купили у «Кальяри» за € 8,5 млн. В текущем чемпионате Италии сыграл 21 матч, пропустил 27 мячей и выдал семь «сухарей». Вообще же это третий сезон Викарио в Серии А (63 матча). Голкипер уже вызывался в сборную Италии, но оставался в запасе в игре с Англией в Лиге наций и товарищеских встречах с Албанией и Австрией.

С такой игрой, как в матче с «Ромой», дебюта Викарио в сборной Италии долго ждать не придётся. А римляне, победив «Эмполи», догнали по очкам занимающий второе место «Интер». Моуринью прокомментировал результат в своём неподражаемом стиле: «Я мог уйти в декабре, но остался. Вам кажется, что «Рома» движется в Серию В, но мы идём на равных с очень сильными командами».