Беда в испанском футболе. Кажется, из-за одного человека всё катится в пропасть

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас занимает свой пост с 2013 года. До этого он ещё 12 лет трудился на должности вице-президента организации. Испанский чемпионат – второй по силе в Европе после АПЛ, но в последнее время заметна отрицательная тенденция.

Но Ла Лига деградирует. И огромную роль играют различные ограничения, которые вводит Тебас. Это прямо сказывается на возможности клубов подписывать новых игроков. И уже отражается на результатах в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

Клубы Ла Лиги в январе потратили меньше, чем команды МЛС и Аргентины

Во время зимнего трансферного окна в сезоне-2022/2023 клубы Ла Лиги в общей сложности потратили € 28,2 млн. Это на 64% меньше по сравнению с прошлым годом (€ 78,8 млн).

Испанские команды в январе потратили меньше, чем клубы МЛС (€ 58 млн) и чемпионата Аргентины (€ 34 млн). Всего они провели 58 сделок. Больше всех израсходовал «Эспаньол» – € 13,2 млн. Далее идут «Бетис» (€ 7 млн) и «Жирона» (€ 5 млн). Выручка от трансферов по сравнению с прошлым сезоном выросла вдвое – до € 42,9 млн. Наиболее крупные сделки — продажа Алекса Морено из «Бетиса» в «Астон Виллу» (€ 13,5 млн) и аренда Жоау Феликса из «Атлетико» в «Челси» (€ 11 млн).

Алекс Морено в «Астон Вилле» Фото: Gareth Copley/Getty Images

Не особо тратились зимой и клубы из остальных топ-чемпионатов, за исключением АПЛ. Тем не менее команды французской Лиги 1 (€ 117,9 млн), немецкой Бундеслиги (€ 68,3 млн) и итальянской Серии А (€ 28,8 млн) всё равно опередили испанцев.

В Англии потратили примерно 1 $ млрд (£ 815 млн). На долю одного только «Челси» приходится 37% этой суммы — больше, чем расходы всех клубов Испании, Германии, Италии и Франции вместе взятых. Это не значит, что командам Ла Лиги следует выбрасывать столько же денег и часто переплачивать за посредственных игроков, но АПЛ – бесспорно лучший чемпионат Европы. Испанцы должны стремиться сократить разрыв с АПЛ, а не опускаться на уровень Лиги 1, Бундеслиги и Серии А или ниже.

К сожалению, при Хавьере Тебасе на должности главы Ла Лиги нормальное развитие под вопросом. Модель АПЛ для него абсолютно неприемлема.

«Мы читаем о «сильной» английской Премьер-лиге, но это не так. Это соревнование основано на миллионных убытках клубов – их обычного дохода им недостаточно. Большая часть клубов «накачана» денежными наркотиками», – заявил Тебас.

Хавьер Тебас Фото: Arnold Jerocki/Getty Images

Тебас хочет, чтобы клубы Ла Лиги тратили то, что они зарабатывают самостоятельно. Инвесторы допускаются, но с очень строгими ограничениями. По сути, им нет смысла вкладываться в команды из-за отсутствия свободы действий. Постоянно создаются искусственные преграды, которые сильно мешают испанским командам и не позволяют нормально укомплектоваться. Январское трансферное окно – яркое тому доказательство.

Испанские клубы планомерно регрессируют и скатываются на уровень середняков, в то время как АПЛ увеличивает свой отрыв от них, а другие лиги сокращают отставание. В нынешнем сезоне только «Реал» представит Испанию в плей-офф Лиги чемпионов. Там же сыграют по четыре клуба из Англии и Германии, три – из Италии. Тенденция, которая должна настораживать Тебаса.

Из-за политики Тебаса сильно страдает «Барселона», но другим клубам тоже непросто

В Ла Лиге есть два суперклуба с историческими традициями – «Реал» и «Барселона». «Атлетико», «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал» — топ-команды, которые в XXI веке достойно представляли Испанию в Лиге чемпионов и Лиге Европы, выходя в финалы ЛЧ и выигрывая ЛЕ. Все они в последнее время сталкиваются с различными преградами, мешающими развиваться. Особенно это касается «Барселоны».

Из-за регламента, принятого в испанском футболе, «Барса» сильно ограничена на трансферном рынке и испытывает серьёзные трудности с регистрацией новых игроков. Первая причина, почему сейчас, например, клуб не может зарегистрировать контракт с Гави – клуб не может зарегистрировать продление контракта в середине сезона, потому что в этом случае должен учитываться лимит заработной платы следующего сезона. Вторая – новое правило Ла Лиги, принятое осенью, согласно которому только 5% продаж активов могут быть включены в расчёт предела заработной платы. По данным Cadena SER, руководство каталонцев во главе с президентом Жоаном Лапортой считает, что правила Ла Лиги не имеют практической ценности и существуют лишь для того, чтобы усложнять клубам жизнь. В этом прямо винят Хавьера Тебаса.

Несмотря на намерения главного тренера «Барселоны» Хави усилить состав и многочисленные слухи на этот счёт, команда не совершила ни одного подписания в январе. Что уж говорить о новичках, если возникают трудности с включением в заявку даже действующих футболистов после продления контракта. Ла Лига не разрешила «Барсе» зарегистрировать новые соглашения Гави и Маркоса Алонсо из-за превышения лимита зарплат.

По ситуации с Гави пришлось обращаться в коммерческий суд Барселоны, который принял уникальную обеспечительную меру, заключающуюся в настоятельном призыве к Профессиональной футбольной лиге Испании (LFP) сделать всё необходимое, чтобы футболист мог быть зарегистрирован в качестве игрока первой команды «Барселоны». Разбирательства продолжаются. Ла Лига готовит документы для апелляции и направит заявление в суд в течение двух недель. Если суд согласится с доводами лиги, то регистрация хавбека будет отменена. В таком случае существует вероятность ухода Гави из «Барсы» на правах свободного агента.

Гави Фото: David Ramos/Getty Images

До этого Тебас грозил «Барселоне» так называемым «правилом 1/4», которое позволяет клубу регистрировать новых игроков, когда он может доказать, что заработает в четыре раза больше зарплаты игрока. Для нынешней «Барсы» это звучит как приговор. Да и для остальных клубов тоже.

Каталонцы долгое время выезжали на «экономических рычагах» — Лапорта продавал различные активы клуба, чтобы получить положительный баланс и заявить новых игроков. Перед зимним трансферным окном Тебас заявил, что эта лазейка закрывается. Не только для «Барсы», но и для остальных команд. Прибегнуть к данной стратегии очень хотел «Бетис», претендующий на место в топ-4 в нынешнем сезоне. Уже не получится.

У Тебаса были отличные взаимоотношения с предыдущим президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу, который со скандалом покинул свой пост после вскрывшихся фактов участия в различных махинациях. С Лапортой всё не так гладко. Конфликт между ними набирает обороты. В январе в Mundo Deportivo появился материал Маркала Льоренте, который защищает Ла Лигу от обвинений в предвзятом отношении к «Барсе».

Льоренте − противоречивый персонаж. Ранее в СМИ писали, что он получал сотни тысяч евро от Бартомеу, когда тот был президентом «Барселоны». Эти выплаты должны были гарантировать, что различные персонажи предстанут в прессе в положительном или отрицательном свете в соответствии с пожеланиями Бартомеу. В прошлом Льоренте часто атаковал Лапорту и принялся это делать снова. Тебас ясно даёт понять, что не потерпит нападок в свой адрес.

Главу Ла Лиги не раз обвиняли в симпатиях к «Реалу». Особенно после недавнего заявления о том, что только мадридский клуб может подписывать суперзвёзд первой величины.

Хавьер Тебас президент Ла Лиги «Надеюсь, что Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд окажутся в Ла Лиге. Но эти два футболиста могут оказаться только в «Реале», потому что экономическая ситуация в «Барселоне» не позволит ей подписать таких игроков. Ни в этом сезоне, ни в следующем. Я считаю это невозможным».

Тебас также хвалил функционерские способности президента «Реала» Флорентино Переса. При этом глава Ла Лиги выступает категорически против Суперлиги, в которую так хочет уйти Перес. У «Реала» ситуация тоже далека от идеала. Мадридский клуб вынужден работать в тех же условиях системы Тебаса, что «Барселона» и остальные клубы. Всё реже «Реал» совершает громкие приобретения и пока остаётся на элитном уровне во многом благодаря старому историческому багажу. У «Барселоны» этот багаж иссяк быстрее. «Атлетико», «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал» стали слабее, чем раньше. Испанские середняки и аутсайдеры тоже деградировали. Иначе и быть не могло, когда Ла Лига создаёт для своих клубов искусственные преграды. Сформулируем их списком:

в Ла Лиге клубам запрещено продавать необходимые активы, чтобы увеличить лимит трат на зарплаты. Можно продавать лишь аудиовизуальные и другие права, но только при условии, что их стоимость не превысит 5% от общих доходов клуба. Всё, что превысит эту планку, не идёт в зачёт при расчете зарплатного лимита;

продажа, а затем повторная покупка активов по выгодной цене с целью увеличения лимита запрещена и наказуема;

клубы обязаны представлять бизнес-план, который доказывает, что после продажи активов они гарантированно смогут платить зарплаты футболистам на протяжении двух сезонов. Это сковывает команды на длительный период;

вышеупомянутое «правило 1/4».

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Все эти ограничения вводятся по инициативе Тебаса и полностью отталкивают инвесторов. Иногда их принимают в разгар сезона, как в случае с резкой отменой «экономических рычагов» в декабре 2022 года. Создалось впечатление, что глава Ла Лиги хотел специально насолить Жоану Лапорте, а заодно навредил и всем остальным клубам.

В некоторых испанских медиа публиковалась информация, что годовая зарплата главы АПЛ Элисон Бриттен составляет £ 895 тыс., а оклад Тебаса — € 3,5 млн в год. OKDiario получил фото ведомостей, согласно которым Тебас дважды увеличил своё жалование после начала пандемии коронавируса. Не факт, что эти данные на 100% правдивые, но кажется, что Тебас явно засиделся на своей должности. Он критикует АПЛ, где выступает множество классных игроков, высокая конкурентоспособность чемпионата, прекрасная атмосфера на стадионах, грамотный маркетинг, высокие доходы от телетрансляций. Но главное – АПЛ привлекает инвесторов, а Ла Лига – отталкивает их. Тебас лишь вставляет палки в колёса собственным клубам.