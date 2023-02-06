Владеет двумя клубами, рубит деньги с саудовцев, развивает киберспорт. Бизнес-империя Пике

Профессиональные спортсмены в большинстве своём живут одним днём: наслаждаются славой и деньгами, а после окончания карьеры не знают, чем заняться, и уже спустя два-три года спускают заработанное. Sports Illustrated утверждает, что после выхода на пенсию с серьёзными финансовыми трудностями сталкиваются 78% игроков НФЛ, 60% баскетболистов НБА и 55% футболистов АПЛ.

Лишь крохотный процент спортсменов осознаёт необходимость и важность грамотных инвестиций заработанных потом и кровью миллионов на пике популярности. В этом отношении недавно завершивший карьеру в «Барселоне» защитник Жерар Пике – исключение, подтверждающее правило. Каталонец строит бизнес-империю с самого дебюта в профессиональном футболе, и с каждым годом его инвестиционный портфель увеличивается. Продажа изотонических напитков, мяса, эксклюзивных очков, инвестиции в теннис, приобретение футбольных клубов и съёмка документальных фильмов – разбираем все активности самого продвинутого бизнесмена среди футболистов.

Пике прошёл курсы в бизнес-школе Гарварда

«Я заработал достаточно денег, чтобы до конца жизни наслаждаться путешествиями, тусовками или просто валяться на диване. Однако по натуре я созидатель. Хочу создавать проекты, которые зажгут миллионы людей. Умение зарабатывать деньги приносит успех, и это меня особенно мотивирует. Мне нравится быть успешным во всём, что я делаю», – объясняет Пике.

Коммерческая жилка у Жерара развита во многом благодаря отцу Жоану, успешному юристу и основателю сети адвокатских агентств по всей Испании. Папа футболиста хотел, чтобы сын пошёл по его стопам, но Жерар выбрал спорт. Впрочем, это не помешало ему проявить незаурядные способности в умении зарабатывать деньги благодаря выдающейся игре головой не только на футбольном поле. Еще в 2006-м Пике совместно с отцом открыл компанию Kerad Project 2006 SL с целью скупки участков под строительство недвижимости. Благодаря серии удачных сделок уставной капитал компании сегодня составляет около € 50 млн – с 2019 года Жерар отдал управление проектом маме Монтсеррат и брату Марку.

Жерар с отцом Жоаном Фото: EPA/TASS

Не менее важный шаг защитник «Барселоны» осуществил в 2009-м, когда учредил холдинг Kerad Holding, который несколько лет спустя был переименован в Kerad 3 Invest и на данный момент объединяет целую россыпь инвестиционных проектов. Он включает в себя владение 27% акций компании Bas Alimentaria (производит котлеты для гамбургеров из 100% натурального мяса), а также 40% акций производителя изотонических напитков 426 Miles SL. Среди прочих активов выделим владение половиной акций компании по продаже недвижимости Investments BCN Two&Two и 62% акций семейного бренда очков Kypers.

Постоянному увеличению активности футболиста на деловом поприще способствуют не только удача и большие связи, но и огромное желание учиться и развиваться. В 2012 году Пике записался в экономическую школу ESADE и по шесть часов в неделю изучал финансовые рынки, инвестиции и маркетинг. Пять лет назад Жерар в межсезонье улетел на неделю в США для прохождения интенсивного курса в бизнес-школе Гарварда. Помимо этого, экс-игрок «Барселоны» старается не пропускать форумы с участием успешных бизнесменов. Одна из таких встреч подарила «Барселоне» титульного спонсора – защитник посодействовал сделке с интернет-магазином Rakuten на € 250 млн.

Провалился с проектом раскрутки Кубка Дэвиса

Сегодня Kerad 3 Invest преимущественно рулит отец футболиста, тогда как Пике-младший сосредоточился на сфере развития и продвижения спортивного бизнеса и медиа. Для этого футболист в 2017 году основал компанию Kosmos Holding, деятельность которой сфокусирована на трёх направлениях: футболе, теннисе и продакшене. «Моя цель создать уникальный продукт с мощным спортивным и маркетинговым потенциалом. Конечно, вторую Лигу чемпионов УЕФА будет сложно спроектировать, но попробовать точно стоит», – зажёгся Пике.

Жерар решил, что таким уникальным продуктом может стать легендарный, но в последнее десятилетие совершенно утративший популярность и привлекательность спонсоров Кубок Дэвиса по теннису. В августе 2018 года Kosmos заключил спонсорское соглашение с Международной федерацией тенниса (ITF) – по условиям контракта, компания Жерара обязалась вложить в турнир за 25 лет сотрудничества порядка $ 3 млрд. В планах у обожающего теннис Пике было создать турнир, который бы привлёк не меньшее внимание, чем футбольный чемпионат мира в Катаре.

Пике на матче Кубка Дэвиса Фото: Fran Santiago/Getty Images

У игрока не было сомнений в успешности переупаковки турнира, даже несмотря на ряд предыдущих провалов возрождения Кубка Дэвиса. Даже отец уговаривал Жерара не связываться с этим проектом, но амбициозный инвестор упёрся. В результате всё обернулось неудачей. На раскрутке турнира отразилась пандемия, из-за которой финальную часть в 2020 году пришлось отменить, поэтому вместо обещанных € 40 млн в год ITF получила от Kosmos лишь € 10 млн.

Руководители теннисной федерации надеялись, что после кризиса холдинг вернётся к допандемийному уровню выплат, но выполнить обещания команде Пике не удалось. Kosmos не смог изыскать средства на турнир 2023 года, и контракт был разорван по инициативе ITF. Это стало поводом для подачи холдингом иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) против организации.

Даже если CAS встанет на сторону Kosmos, это не компенсирует затрат компании на проведение турнира, превышающих € 60 млн. Однако Жерар даже в таком проколе видит плюсы – с помощью Кубка Дэвиса его холдинг зашёл на теннисный рынок, организовал агентство Kosmos Tennis и сделал ряд важных подписаний. Только за последний год клиентами агентства стали австриец Доминик Тим, россияне Андрей Рублёв и Дарья Касаткина, украинка Элина Свитолина и хорват Борна Чорич.

Купил клуб пятого дивизиона и уже вывел во второй

Мало кто сомневается, что однажды Пике станет президентом «Барселоны», но пока каталонец оттачивает мастерство менеджера на более скромных клубах. В 2018 году его Kosmos за неназванную сумму приобрёл клуб пятого испанского дивизиона «Андорра» со средней посещаемостью в 50 зрителей и долгами порядка € 200 тыс. Чтобы привлечь внимание к проекту, Жерар сообщил, что символическую долю в капитале клуба имеют Лионель Месси и Сеск Фабрегас.

Новый хозяин «Андорры» помог команде перебраться на лучший стадион в стране «Эстади Насьональ» вместимостью 3500 зрителей. На тренерский пост Пике пригласил бывших футболистов «Барселоны» Габри и Альберта Хоркеру, титульным спонсором «Андорры» стал солидный банк Morabanc, техническим – Nike. Благодаря новым инвесторам клуб уже два сезона спустя пробился в третий дивизион (Сегунду В) – помогла покупка места у исключённого за долги «Реуса» за € 450 тыс. Сегодня Пике от мечты вывести клуб в Ла Лигу отделяет всего один уровень – в нынешнем сезоне «трёхцветные» занимают десятую строчку в Сегунде с отставанием всего в восемь очков от зоны плей-офф.

Пике наблюдает за матчем «Андорры» Фото: DAX Images/Getty Images

Руководители Kosmos используют для продвижения клуба оригинальные методы. Так, с 2020 года «Андорра» заключила соглашение с UNICEF и перечисляет организации по € 5 за каждый гол. Также с подачи Пике клуб объединился с благотворительным фондом Biot Foundation и организовал в Андорре детский турнир FutBiot. «Мы идём вперёд шаг за шагом. Да, средств на развитие не так много, но я верю, что наступит день, когда «Андорра» сыграет в Лиге чемпионов», – поражает амбициями Жерар.

«Андорра» не может позволить себе дорогостоящие трансферы, поэтому большое внимание уделяет юным талантам. Для их выявления и развития в 2019 году Kosmos приобрёл за € 400 тыс. футбольную академию из Каталонии «Химнастик Манреса», в структуре которой находится около 40 команд разных возрастов. Академия славится умением воспитывать таланты – именно здесь, к примеру, начинал Пеп Гвардиола. Теперь «Химнастик Манреса» выполняет роль фарм-клуба «Андорры».

Жерар не исключает, что для решающего рывка он может помочь «Андорре» на поле, а пока что деньги на её развитие он делает буквально из воздуха. В 2018 году компания Пике приложила руку к реформе Суперкубка Испании, который при содействии Kosmos переехал в Саудовскую Аравию. За проведение трёх турниров (2019–2021) Федерация футбола Испании заработала € 120 млн. По информации El Confidencial, комиссия холдинга Пике составила € 24 млн.

Делает ставку на киберспорт, развивает испанскую медиалигу

Большую ставку Пике делает на развитие продакшена. С 2021 года в холдинге появились подразделения Kosmos New Studios и Kosmos Management Unit, ориентированные на производство и реализацию контента о жизни спортсменов. Несколько лет назад Жерар спродюсировал съёмку документального фильма про Антуана Гризманна, в котором рассказывалось о переживаниях французского полузащитника при переходе из «Атлетико» в «Барселону».

После выхода ленты Пике раскритиковал тогдашний президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу. Учитывая частые пропуски футболистом тренировок и его многочисленные бизнес-проекты (в 2018-м налетал 50 тысяч километров во время переговоров по Кубку Дэвиса), каталонский клуб с сезона-2018/2019 в контрактах новичков прописал пункт, который в испанской прессе назвали «анти-Пике». Он запрещает игрокам нефутбольную профессиональную деятельность без разрешения клуба, а также выкладывание в соцсети роликов и фото во время матчей, тренировок или с выездов команды.

До запрета Kosmos снял сериал Matchday про жизнь «Барселоны», а также брал интервью у топовых игроков на The Players Tribune. Последние проекты агентства связаны с продвижением в Испании международного футбола: Kosmos приобрёл права на трансляцию матчей Кубка Америки – 2021, которые показал на Twitch. Летом прошлого года компания Пике приобрела права на показ французских Лиги 1 и Лиги 2 в течение трёх сезонов.

Трофеи Жерара Пике Фото: twitter.com/FCBarcelona

Ещё одно важнейшее направление, которому Пике уделяет пристальное внимание, касается киберспорта. В детстве родители не могли отвадить его от компьютерной приставки – уже тогда Жерар задумался о создании собственного футбольного симулятора. И создал. В 2015 году он учредил компанию Kerad Games, вложил в неё € 500 тыс., и вскоре свет увидела первая игра – Golden Manager. А следом ещё две игры – Trivia League и Stop & Goal. Кроме того, футболист создал киберспортивную компанию Esports Media Rights и совместно с Konami организовал турниры eFootball.Pro League и eFootball.Open.

В ноябре прошлого года 34-летний Пике объявил о завершении карьеры футболиста и с головой окунулся в новый проект – 1 января в Испании стартовала медийная футбольная лига (Kings League). Совместно с Жераром её также раскручивает популярный испанский инфлюэнсер Ибаи Льянос. В турнире принимают участие 12 команд, матчи проходят в формате 7 на 7. Президентами клубов станут популярные блогеры, ютуберы, журналисты и звёзды футбола, в том числе Серхио Агуэро, команда которого получила название Kunisports, и Икер Касильяс, который будет руководить клубом 1K. Похоже, всё самое интересное в жизни и карьере Пике только начинается.