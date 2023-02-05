«Реал» сделал новый подарок «Барселоне». Как же нелепо чемпион потерял очки!

Занимающий второе место в чемпионате Испании «Реал» провёл выездной матч 20-го тура с «Мальоркой». Перед игрой хозяева находились на 10-й строчке в таблице турнира.

«Реал» заметно изменил стартовый состав по сравнению с прошлым матчем с «Валенсией» (2:0), который состоялся 2 февраля. Тогда мадридский клуб потерял из-за травм Эдера Милитао и Карима Бензема. Помимо этого, Карло Анчелотти оставил в запасе Тибо Куртуа, Тони Крооса и Луку Модрича. У «Реала» очень плотный календарь — уже 8 февраля лучшему клубу Европы предстоит стартовать на клубном чемпионате мира.

Матч первого круга с участием «Реала» и «Мальорки» закончился скандалом. В сентябре столичный клуб разгромил соперника (4:1), а нападающий мадридцев Винисиус поругался с главным тренером островной команды Хавьером Агирре. Футболист обвинил коуча в том, что тот умышленно требовал от своих игроков жёстко играть против бразильца.

В первом тайме «Реал» не показал ничего интересного. Команда Карло Анчелотти ожидаемо много владела мячом (71% против 29%), нанесла в четыре раза больше ударов (восемь против двух) и заметно превзошла соперника в количестве угловых (у «Реала» было пять, у соперника — ни одного). Однако едва ли не каждый удар футболистов мадридского клуба приходился на трибуны — в итоге до перерыва гости ни разу не пробили в створ.

А вот «Мальорка» свой шанс реализовала. Дани Родригес выполнил классный навес в чужую штрафную площадь, Ведат Мурики выиграл верховое единоборство у Начо и пробил затылком. Мяч по замысловатой траектории залетел в сетку ворот Андрея Лунина, которому оставалось лишь наблюдать за эпизодом со стороны. Правда, многочисленные повторы в дальнейшем убедили, что мяча последним коснулся Начо. В этом сезоне «Мальорка» шесть раз открывала счёт в домашних матчах чемпионата Испании и ни разу не проиграла (четыре победы, две ничьих).

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ещё один запоминающийся момент первого тайма — предупреждение для Винисиуса. Как только арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес достал из кармана жёлтую карточку, болельщики «Мальорки» встретили это событие радостными криками. Винисиус, кстати, из-за предупреждения пропустит следующий матч в чемпионате с «Эльче» (15 февраля).

Винисиус Жуниор Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

В начале второго тайма «Реал» получил великолепный шанс восстановить равенство в счёте. Винисиус здорово открылся на линии офсайда, удрал от защитников, а вратарь «Мальорки» Предраг Райкович сбил соперника в штрафной площади — пенальти. К мячу подошёл Марко Асенсио, однако сербский голкипер хозяев в красивом прыжке отразил удар соперника.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Хозяева перешли на примитивную тактику — просто выносили мяч куда подальше, даже не думая о более-менее сносном выходе из обороны в атаку. Попутно футболисты «Мальорки» регулярно нарушали правила (совершили 28 фолов) и периодически провоцировали Винисиуса, пытаясь развести его на вторую жёлтую карточку. Кстати, арбитр за 30 минут второго тайма раздал сразу восемь предупреждений.

Анчелотти выпустил на поле Модрича, Крооса, Алабу и Диаса, однако столичный клуб так и не продрался сквозь насыщенную оборону хозяев. Футболисты «Мальорки» сохранили преимущество в том числе за счёт тактики мелкого фола. Мадридский клуб потерпел второе поражение за месяц и отправится на клубный чемпионат мира в ужасном настроении. Если «Барселона» обыграет вечером «Севилью», то отставание «Реала» от лидера Примеры вырастет до восьми очков, а это уже достаточно внушительный перевес.