Кейн творит историю! И заодно сенсационно помогает «Арсеналу», остановив «Сити»

22-й тур АПЛ начался с того, что «Арсенал» уступил «Эвертону». Отрыв лондонцев от «Сити» по потерянным очкам сократился до пяти. Однако затем команда Гвардиолы и сама проиграла с минимальным счётом. Таким образом, по потерянным «Арсенал» снова опережает «Сити» на восемь очков.

Внезапно матч «Тоттенхэм» – «Сити» начался с гола в ворота действующих чемпионов. На 15-й минуте Родри отдал неудобную передачу на Льюиса, которого атаковал Хёйбьерг. Получилось, что опорник «Тоттенхэма» накрыл соперника практически у его ворот, вошёл в штрафную и скатил под удар Кейну. Нападающий свой момент не упустил. Тем более что этот гол стал особенным для форварда.

Фото: Кадр трансляции

С этого дня Кейн с 267 голами стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», обогнав легендарного Джимми Гривза. О рекорде сразу же объявил диктор по стадиону, плюс на табло подготовили несколько красивых картинок по этому поводу. Вместе с этим Кейн забил 200-й гол именно в АПЛ. Такое удавалось раньше только двум футболистам – Алану Ширеру (260 мячей) и Уэйну Руни (208). Похоже, Кейну достаточно не переходить в иностранные клубы до конца карьеры, чтобы стать абсолютным рекордсменом АПЛ (турнир стартовал с сезона-1992/1993).

Что касается «Сити», то команда в первом тайме не была похожа на себя. Конечно, больше владела мячом, но при этом мало что создавала в атаке. И всё же один убойный момент был – Марез зарядил в перекладину. Вероятно, отсутствие Де Брёйне сказалось на том, как у «Сити» ходил мяч. Гвардиола в предматчевом интервью сказал, что оставил бельгийца на скамейке по тактическим соображениям (а Фоден отсутствовал в заявке из-за того, что почувствовал себя крайне плохо ночью).

На 59-й минуте Де Брёйне всё-таки появился вместо Мареза. И уже через пару минут бельгиец идеально скатил мяч Альваресу, но его удар заблокировал Дайер. Ещё через минуту Де Брёйне уже сам бил по воротам. Ещё пара минут – снова скатил под удар Альваресу (если что, Холанд провёл на поле все 90 минут, но мяч до него практически не доходил). В целом же с Де Брёйне атака стала выглядеть явно веселее.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 1:0 Фото: Clive Rose/Getty Images

В конце матча «Тоттенхэм» тянул время как мог – не торопился вводить мяч в игру, отбрасывал его подальше, когда «Сити» зарабатывал штрафные. А ещё удалённый Ромеро не хотел уходить с поля. Но больше всего впечатлил Хёйбьерг, которому мяч попал по голове, и он встал на ноги, постоял чуть-чуть, а потом решил прилечь на газон, чтобы ему оказали помощь. На ЧМ-2022 после такого добавили бы 20 минут ко второму тайму, но в АПЛ ограничились пятью. «Сити» этого не хватило, чтобы сделать хотя бы ничью.