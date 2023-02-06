В матчах «Зенита» забивает молодёжь. В составе чемпиона появились два больших таланта

«Зенит» завершил первый сбор в Дохе и переехал в Дубай, чтобы продолжить подготовку на втором сборе в ОАЭ. Сегодня, 6 февраля, у чемпионов России сразу два спарринга – с «Уралом» и «Джохором». В январе петербургская команда уже победила катарские «Аль-Бидду» (9:0) и «Лусаил Сити» (3:0), и эти два товарищеских матча запомнились прежде всего тем, что в них забивала молодёжь – воспитанники сине-бело-голубых Илья Кирш и Данила Козлов.

Месяц назад Андрей Аршавин, занимающийся в «Зените» молодёжным направлением, отвечал на вопрос о шансах воспитанников академии клуба закрепиться в первой команде.

«Есть ли в клубе молодёжь, способная заиграть в основе? Да. Почему молодые футболисты академии не играют в «Зените»? Главная причина в том, что никто не хочет ждать: ни сами игроки, ни тренеры главной команды», — объяснил Аршавин в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Скорее всего, Аршавин, говоря о самых талантливых воспитанниках академии, имел в виду Кирша с Козловым. И так совпало, что оба молодых футболиста «Зенита» отличились на первом сборе. Центральный защитник Кирш классно сыграл на опережение после подачи углового – забил головой с линии вратарской. Атакующий полузащитник Козлов мастерски решил эпизод в штрафной соперника: открылся под проникающую передачу так, что избежал попадания в офсайд, правой ногой остановил мяч, а вторым касанием точно пробил с левой.

«С Андреем Сергеевичем у меня было много бесед, не всегда они самые приятные, – признавался недавно Козлов в интервью для «Матч ТВ». – Я точно знаю, что он хорошо ко мне относится. Его вклад в то, что я здесь, большой. Он видит во мне потенциал, поэтому иногда подстёгивает, подкалывает на поле и за полем. Он весёлый человек. Сборы с «Зенитом»? Подумал, что это шанс, когда я могу всё показать, потому что эти сборы интенсивнее. Если правильно воспользуюсь шансом, смогу зацепиться за основной состав, сыграть в официальных встречах».

Андрей Аршавин Фото: РИА Новости

Уроженцу Санкт-Петербурга Козлову всего три недели назад исполнилось 18 лет. Это атакующий полузащитник, главный «фантазиста» в зенитовской молодёжке. Некоторые специалисты сравнивают его по стилю с Кевином Де Брёйне. Парень уверенно работает с мячом под давлением, может и отдать, и забить. Причём достаточно силён и в игре головой, хотя не обладает высоким ростом.

Нынешний сезон – первый для Данилы в молодёжной футбольной лиге. Статистика для дебютанта солидная: пять голов и четыре голевые передачи в 18 матчах. Забивал в том числе «Спартаку» — как дома, так и в гостях (к слову, оба матча «Зенит» выиграл – 3:2 и 2:1). В среднем за 90 минут игры наносит 3,2 удара по воротам, в створ – 1,54. Смело идёт в обводку: 5,8 попытки обыгрыша, из них 3,2 успешных. Кроме того, он один из лидеров по количеству единоборств (25).

В общем, Козлов – комплексно развитый игрок. Данила вызывается в сборную России U18, а в сентябре 2022-го положил три мяча в двух матчах с Казахстаном. Вообще, атакующий полузащитник прошёл через все национальные команды своего возраста.

Центральный защитник Кирш родился во Владивостоке, а детство провёл в Находке. Ему тоже 18, он на несколько месяцев постарше. Начинал в нападении, но потом выяснилось, что у Ильи больше перспектив как у игрока обороны. Тем не менее полученные навыки пригодились. Кирш неплох на мяче и немало забивает, приходя на стандарты к чужим воротам. Благо рост у центрбека достаточно высокий – 192 см.

Когда Илье было 11, он успешно прошёл просмотр в академии «Зенита». Ещё через три года был признан лучшим защитником первенства России U14. Потом побеждал с сине-бело-голубыми в ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2. Как и Козлов, Кирш поиграл за все юношеские сборные России. Выделялся, помимо всего прочего, крепким характером и хорошими скоростными качествами для игрока своего амплуа.

В июле 2021-го, будучи ещё 16-летним, дебютировал в профессионалах: впервые сыграл за фарм-клуб «Зенита». Теперь у Ильи уже 23 матча во Второй лиге, причём на некоторые из них он выходил с капитанской повязкой. Поначалу адаптироваться к большому футболу было непросто – в прошлом году Кирш признавался: «Не буду скрывать, где-то не хватает физических качеств для борьбы. Над этим надо работать. Увидеть свои слабые стороны и начать над ними работать – это именно то, ради чего мы перешли на новый уровень. Во взрослом футболе мужики уже окрепшие и готовые бороться. И ещё в выносливости надо прибавлять. Темп игры во Второй лиге значительно выше» (в интервью для «Спорта День за Днём»).

Но Кирш адаптировался и развивается. В этом сезоне он выигрывает 71% единоборств во Второй лиге – крутая статистика для игрока его возраста. Помимо того, у Ильи 8,0 подбора мяча, 7,0 перехвата и 1,58 отбора.

Кажется, Киршу и Козлову действительно по силам закрепиться в основной обойме «Зенита» из 23-25 человек. Тренируясь рядом с Малкомом, Клаудиньо, Венделом, Дугласом Сантосом, Вильмаром Барриосом и, может быть, получая какие-то минуты в РПЛ и Кубке России, молодые игроки смогут быстро прогрессировать. Тренерский штаб «Зенита» должен услышать Аршавина.