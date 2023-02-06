«Барса» беспощадна. После очередного разгрома только чудо помешает ей взять чемпионство

А «Севилья» находится всего в двух очках от зоны вылета.

«Барселона» в заключительном матче воскресной программы 20-го тура чемпионата Испании играла с очень удобным для себя соперником — «Севильей».

«Барса» подошла к игре в отличном настроении. Во-первых, сине-гранатовые одержали девять побед подряд во всех турнирах. Во-вторых, все ближайшие преследователи команды неудачно выступили в 20-м туре Ла Лиги. «Атлетико» разделил очки с «Хетафе» (1:1), «Реал Сосьедад» уступил «Вальядолиду» (0:1), а мадридский «Реал» проиграл на выезде «Мальорке» (0:1). Таким образом, в случае победы над «Севильей» каталонцы увеличили бы отрыв от действующего чемпиона до восьми очков.

Начало встречи получилось безрадостным для хозяев. Серхио Бускетс провёл на поле всего четыре минуты — подвернул голеностоп после подката на чужой половине поля. Первый тайм прошёл с подавляющим преимуществом «Барселоны». Хозяева ожидаемо владели больше мячом (66% против 34%), а на отрезке с 15-й по 30-ю минуту цифры и вовсе были космическими — 90% против 10%.

Серхио Бускетс покидает поле Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

При этом каталонцы подали восемь угловых (соперник — ни одного) и нанесли шесть ударов (два — в створ). Футболисты «Севильи» за 45 минут сподобились всего на один удар, но ни разу не попали в створ. Вратарь гостей Боно дважды спасал команду после выпадов Роберта Левандовского. Сначала голкипер отразил ногой удар поляка с близкого расстояния, а затем в красивом прыжке вытащил мяч кончиками пальцев после выстрела поляка из-за пределов штрафной площади.

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После перерыва характер игры не изменился. «Барселона» методично расшатывала оборону соперника и добилась своего на 59-й минуте. Франк Кессье (он поменял Бускетса) развернулся в чужой штрафной площади, элегантно пробросил мяч мимо двух защитников, а Жорди Альба в касание пробил Боно. 33-летний испанец, игравший с капитанской повязкой, оформил свой первый гол в нынешнем сезоне.

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Надо сказать, что «Барселона» не проигрывала «Севилье» на «Камп Ноу» с 2010 года. Тогда гости одержали победу над сине-гранатовыми (2:1) в Кубке Испании. А вот в чемпионате последнее поражение «Барсы» от «Севильи» датировано ещё 2002 годом. Правда, тогда андалусийцы выиграли с неприличным счётом — 3:0. С учётом того, как развивалась сегодняшняя игра, слабо верилось, что «Севилья» прервёт неудачную серию.

Любопытный эпизод случился в середине второго тайма. Вышедший на замену Лукас Окампос передал Жоану Жордану листок бумаги с корректировками от Хорхе Сампаоли. Судя по всему, тренер «Севильи» накатал огромный текст, поскольку футболист в течение нескольких минут разбирался в записях аргентинца.

Но шпаргалка от тренера не принесла желаемого результата. Каталонцы разыграли ещё одну комбинацию, которая привела ко второму голу. Рафинья с правого фланга прострелил на дальнюю штангу, а там всеми позабытый Гави спокойно с пары метров переправил мяч в пустые ворота. Что в этот момент делала оборона «Севильи», остаётся загадкой.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Меньше чем через 10 минут хозяева в третий раз огорчили соперника. Френки де Йонг забросил на Альбу, а ветеран выдал классный пас в центр штрафной, откуда Рафинья в касание «проткнул» бедолагу Боно. Каталонцы создали огромное преимущество, а футболисты «Севильи» просто не успевали за соперниками.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» продлила победную серию и увеличила отрыв от «Реала» до восьми очков. В начале года каталонцы победили в Суперкубке Испании, а теперь сделали ещё один шаг на пути к чемпионскому титулу. «Севилья» не показала ничего вразумительного и осталась на 15-й строчке в таблице. От зоны вылета её отделяют всего два очка.