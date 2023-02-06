Два землетрясения в Турции. Спортсмены просят помощи у других стран. LIVE

Друзья, всем привет. 6 февраля оказалось трагичным днём. Утром в Турции началось мощное землетрясение (магнитуда 7,8 балла из 10 возможных), а днём природный катаклизм повторился. Из-за землетрясений во многих городах произошло обрушение зданий — жилые многоэтажные дома разваливались прямо на глазах людей. Уже официально объявлено о более чем тысяче погибших, а под завалами в данный момент находятся тысячи людей.
Трагедия в Турции затронула спорт. Власти уже объявили, что в стране в связи с катастрофой приостановлены все спортивные мероприятия. В этом материале мы будем следить за главными новостями о трагедии и судьбами спортсменов, которые оказались в зоне землетрясений. Оставайтесь с нами.
Жуткая новость: футбольная команда «Марасспор» оказалась под завалами рухнувшего отеля в Турции. Представители клуба базировались в гостинице, которая была разрушена в результате землетрясения.
По последней информации, один член персонала команды был спасён, а остальные представители «Марасспора» остаются под завалами. В данный момент продолжаются спасательные работы.
СМИ сообщили о гибели голкипера «Малатьяспора» Эйюпа Тюркаслана под завалами, однако президент клуба Ахмет Яман опроверг эту информацию. По словам функционера, на данный момент нет фактов, подтверждающих гибель футболиста. Поиски Тюркаслана под завалами будут продолжаться.
Известие о том, что Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб, не соответствует действительности. Пока шли спасательные работы, произошло очередное землетрясение. Поэтому спасательные команды были вынуждены отступить назад. Надеюсь, мы получим хорошие новости.
Душераздирающее видео с бывшим вратарём сборной Турции, а ныне главным тренером «Хатайспора» Волканом Демирелем. Он расплакался в прямом эфире, рассказывая о ситуации с землетрясениями, и попросил помощи.
«Здесь все несчастны. В Хатае все умирают. Пожалуйста, скорая помощь, помогите, здесь всё очень плохо. Помогите, мы не можем связаться с людьми. Мы немногое можем сделать сами. Я хочу, чтобы вы отправили нам всю возможную помощь. Такая ситуация не только в Хатае, но и в соседних провинциях. Пожалуйста, помогите ради Аллаха", — сказал Демирель.
А ещё в Турции находится наш корреспондент Андрей Панков. После трагических событий он взял комментарий у главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича, чья команда тоже проводит сборы в этой стране.
Ночью мы почувствовали землетрясение в Белеке. Большинство в нашем отеле ощутили его. Но с нами всё хорошо.
Периодически такое может происходить в мире. Утром мы прочитали грустные новости. Я надеюсь, что будет как можно меньше жертв после всего случившегося. Это некомфортное состояние, когда ты знаешь, что многие люди пострадали и продолжают страдать от последствий произошедшего. Выражаем наши соболезнования всем погибшим и пострадавшим.
В Турции сейчас присутствуют и российские футболисты. В частности, сборы в этой стране проводит ЦСКА. Вот заявление клуба:
Друзья, в связи с последними новостями о землетрясениях в Турции хотим сообщить, что Анталья, где команда сейчас проводит выходные между сборами, находится далеко от эпицентра случившегося. Никакой угрозы для жизни игроков, тренеров и персонала нет.
Жертвами трагедии стало огромное число людей. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых.
Из-под завалов обрушенных домов удалось спасти троих футболистов «Хатайспора». Однако теперь все следят за судьбой футболиста «Хатайспора» Кристиана Атсу, известного по выступлению за «Челси». Представители клуба не может дозвониться до игрока, который перестал выходить на связь как раз после серии землетрясений.
Кроме Атсу, «Хатайспору» не удаётся связаться со своим спортивным директором и переводчиком.
Итак, главное, что нужно знать о землетрясениях, которые случились в Турции сегодня, 6 февраля:
- максимальная магнитуда — 7,8 баллов (из 10 возможных). Это самое мощное землетрясение в Турции с 1939 года;
- по заявлению президента Реджепа Эрдогана, погибло более тысячи человек, пострадало – больше пяти тысяч;
- эпицентром толчков стала местность в 59 км от города Кахраманмараша на юго-востоке Турции. Очаг залегал на глубине 10 км;
- в нескольких регионах страны введён самый высокий уровень опасности. Анкара уже запросила помощь международного сообщества.
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