Два землетрясения в Турции. Спортсмены просят помощи у других стран. LIVE

Душераздирающее видео с бывшим вратарём сборной Турции, а ныне главным тренером «Хатайспора» Волканом Демирелем. Он расплакался в прямом эфире, рассказывая о ситуации с землетрясениями, и попросил помощи.



«Здесь все несчастны. В Хатае все умирают. Пожалуйста, скорая помощь, помогите, здесь всё очень плохо. Помогите, мы не можем связаться с людьми. Мы немногое можем сделать сами. Я хочу, чтобы вы отправили нам всю возможную помощь. Такая ситуация не только в Хатае, но и в соседних провинциях. Пожалуйста, помогите ради Аллаха", — сказал Демирель.