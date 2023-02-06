«Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ. Клубу предъявили список из 100 обвинений!

Английская Премьер-лига выпустила заявление, в котором говорится о многочисленных нарушениях «Манчестер Сити» с 2009 по 2018 год, вследствие которых клуб может лишиться места в высшем дивизионе. Обвинения беспрецедентны – и прямо сейчас ситуация для «Сити» выглядит очень серьёзной.

Что происходит?

АПЛ четыре года расследовала финансовые документации «Манчестер Сити», но публично об этом объявила только сейчас. Премьер-лига обвинила клуб в более чем 100 нарушениях финансовых правил, которые совершались на протяжении девяти сезонов. Расследование охватывает период с 2009-го (спустя год после того, как «Сити» перешёл под арабское владение) и до конца 2018 года. Интересно, что клуб знал о проводящемся расследовании, потому что в заявлении АПЛ упоминается его отказ от сотрудничества.

Гвардиоле есть о чём задуматься Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Основной массив обвинений касается доходов клуба, включая спонсорство, а также операционных расходов. Также упоминаются нарушения в предоставлении информации о вознаграждении главного тренера — с сезона-2009/2010 по 2012/2013, когда «Сити» руководил Роберто Манчини, — и выплаты премиальным игрокам в период с сезона-2010/2011 по 2015/2016. Помимо этого, Премьер-лига утверждает, что клуб нарушил правила финансового фэйр-плей, да не один раз – с сезона-2013/2014 по 2017/2018. А ещё правила АПЛ в отношении прибыльности и устойчивости с сезона-2015/2016 по 2017/2018.

Что дальше?

Премьер-лига заявила, что выявленные ею нарушения правил были переданы в независимую комиссию и будут рассмотрены на конфиденциальном слушании в соответствии с правилами лиги. Официальные лица отказались комментировать заявление или дело против «Сити».

Клуб при этом не был уведомлён, что АПЛ сделает заявление, а вот в Манчестере уверены, что некоторым журналистам заранее сказали о готовящемся выпуске. Так или иначе, «Сити», согласно сообщению на официальном сайте, не боится происходящего.

«Манчестер Сити» заявление клуба «Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастного изучения обширной совокупности неопровержимых доказательств, существующих в поддержку нашей позиции. Поэтому мы надеемся, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда».

Какие наказания грозят «Сити»?

«Манчестер Сити» всегда отрицал финансовые нарушения: клуб убеждал общественность, что все детали расследований, публикуемые будь то Der Spiegel или Football Leaks, были недостоверными. Даже когда УЕФА возбудил дело в отношении «Сити» о нарушении ФФП, клуб пошёл прямиком в CAS и смог доказать свою невиновность – обвинения, которые изначально были предъявлены «Сити», были в итоге сняты. У клуба мощнейшая команда юристов, которая будет биться до последнего и сейчас, рассматривая каждую строчку предъявленного Премьер-лигой обвинения. И в этот раз им снова предстоит немалый объём работы: многое из того, что упоминается сейчас, уже упоминалось в предыдущих расследованиях. Пересечения про ФФП и Роберта Манчини говорят о том, что «Сити» не так чист, как хочет казаться.

Если независимая комиссия постановит, что клуб всё же виновен, то разброс наказаний может быть от штрафа до полного исключения из АПЛ. Впереди нас ждёт долгое и увлекательное расследование, финальный результат которого ставит на карту репутацию «Сити» и его владельцев. Выкрутиться, как с УЕФА, тут уже вряд ли получится – АПЛ вела это расследование слишком долго, чтобы проколоться на недостаточных доказательствах.

Так что этот год может стать для «Сити» «особенным».