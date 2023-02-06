Судья удалил игрока Карпина до перерыва. Но на второй тайм «Ростов» вышел в полном составе

В ОАЭ продолжается Winline Зимний кубок РПЛ. В первом матче сегодняшнего дня встретились неудачники 1-го тура — «Сочи» и «Ростов».

Несколько дней назад черноморский клуб уступил «Краснодару» (0:1), а донская команда сыграла вничью со «Спартаком» (0:0), но проиграла в серии пенальти — 1:2. По сравнению с 1-м туром оба тренера заметно изменили стартовые составы. Курбан Бердыев сделал восемь перестановок, Валерий Карпин — семь. У «Сочи» с первых минут снова появились Ванья Дркушич, Мусса Сиссако и Кристиан Нобоа, а у «Ростова» во втором матче подряд в основу попали Сергей Песьяков, Данила Прохин, Алексей Миронов и Кирилл Щетинин.

Стартовый отрезок матча остался за сочинцами. Команда Бердыева выглядела подвижнее соперника и активно применяла прессинг, в то время как номинальные гости допустили немало ошибок. К тому же у «Ростова» совершенно не получался выход из обороны в атаку. Именно давление со стороны «Сочи» привело к двум голам в ворота соперника.

Сначала Амир Батырев накрыл Миронова на чужой половине поля, Лука Джорджевич элегантно скинул мяч на Никиту Бурмистрова, а тот точно пробил из-за пределов штрафной площади. Вообще, нужно отметить Батырева, который в первом тайме выглядел очень прилично. 20-летний уроженец Канады активно прессинговал соперника и свёл количество собственных ошибок к минимуму.

Через пять минут мяч снова оказался в воротах «Ростова», и снова не обошлось без «привоза» от Миронова. Алексей выполнил неудачную передачу назад, которую перехватил Владислав Сарвели. Экс-форвард «Крыльев Советов» моментально вывел Джорджевича один на один с вратарём, и черногорский форвард переиграл Песьякова. Таким образом, «Сочи» оформил два похожих гола, наказав соперника за ошибки при выходе из обороны в атаку.

«Сочи» — «Ростов» — 3:0 Фото: ФК «Сочи»

В первой половине тайма ростовчан подвёл Миронов, а во второй — Денис Терентьев. Защитник «Ростова» заработал две жёлтых карточки за три минуты и досрочно ушёл в раздевалку. Непонятно, что нашло на Терентьева, который пошёл шипами в голеностоп Кириллу Макарчуку, хотя у футболиста донского клуба уже была карточка. Главный арбитр матча Виталий Мешков принял справедливое решение, и «Ростов» остался в меньшинстве.

Любопытно, что на второй тайм команды вышли в равных составах. Они пришли к такому решению после обсуждения в перерыве. Сошлись во мнении, что турнир товарищеский, поэтому можно пойти на такой шаг. В итоге вместо удалённого Терентьева на поле вышел Андрей Лангович. Бердыев, в свою очередь, заменил в перерыве половину состава и убрал активного Батырева.

Игра в равных составах не спасла «Ростов» от третьего пропущенного мяча. Вышедший в перерыве Георгий Мелкадзе легко ушёл от защитника, выдал классный пас на Макарчука, а прострел того замкнул Сарвели. Правда, на повторе показалось, что в момент передачи Владислав всё-таки находился в офсайде. Судьи гол засчитали, а Бердыев мог быть доволен действиями группы атаки. Каждый из тройки нападающих, вышедших с первых минут, забил по мячу.

«Сочи» одержал первую победу на турнире и обошёл в таблице и «Ростов», и «Спартак». Во втором матче 2-го тура красно-белые встретятся с «Краснодаром». А «Ростов» опустился на последнее место в таблице — команда Карпина пока так и не забила ни одного мяча.