В Россию приехал воспитанник «Барсы». Трансферы РПЛ за неделю, которые вы могли упустить

За прошедшую неделю в России состоялось несколько интересных переходов. ЦСКА отправил в аренду аргентинского форварда Адольфо Гайча, черногорский нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц уехал в Сербию, а в «Пари НН» перешёл воспитанник «Барселоны». Рассказываем о самых значимых трансферах последних дней в РПЛ (информация – по Transfermarkt).

Адольфо Гайч: ЦСКА – «Верона» (аренда, € 500 тысяч)

Армейцы в третий раз отправляют аргентинского нападающего в аренду. Ранее Гайч уже ездил в Италию: вторую часть сезона-2020/2021 он провёл в «Беневенто». Следующий год форвард выступал в составе испанской «Уэски» также на правах аренды, после чего тренерский штаб во главе с Владимиром Федотовым предоставил игроку шанс.

Владимир Федотов и Адольфо Гайч Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Адольфо в текущем сезоне редко появлялся на поле: на его счету 73 минуты в РПЛ (8 матчей), за которые он успел забить один гол «Краснодару». В Кубке России аргентинцу доверяли чаще: он провёл три встречи (197 минут) и отличился в игре с «Торпедо». Посмотрим, вернётся ли Гайч в ЦСКА после третьей аренды либо футболист обречён на окончательный уход из клуба.

Владимир Федотов главный тренер ЦСКА «Решили отпустить Гайча в «Верону», потому что ему нужна игровая практика. Надеемся, он будет там её получать, чтобы вернуться к нам другим футболистом. Чего ему не хватало? Это внутренние дела. Он подрос и добавил. Но нужна игровая практика, чтобы стать железным игроком основы».

Дамьен Ле Таллек: «Торпедо» — «Сошо» (свободный агент)

Покинувший в середине января «Торпедо» 32-летний француз вернулся на родину. После пяти месяцев в России Ле Таллек присоединился к «Сошо». Футболист, выступавший в «Торпедо» преимущественно на позициях центрального защитника и опорника, провёл в текущем сезоне РПЛ девять встреч, добавив два матча в Кубке России. Но перспектива безнадёжного аутсайдерства в чемпионате России и призрачные надежды на спасение точно не устраивали Ле Таллека, из-за чего он решил покинуть клуб.

Дамьен Ле Таллек в «Сошо» Фото: ФК «Сошо»

Ранее француз выступал в Российской Премьер-Лиге за «Мордовию» (в сезонах-2014/2015 и 2015/2016). Кроме этого, Ле Таллек женат на гражданке России, а также с 2020 года имеет гражданство нашей страны. Так что не исключено возвращение Дамьена в российский футбол в будущем.

Марко Раконьяц: «Локомотив» — «Црвена Звезда» (аренда)

Один из самых странных трансферов «Локо» за последние годы. За 22-летнего черногорца, забившего всего 12 мячей в 60 матчах в «Чукаричках», заплатили € 2,5 млн летом 2022 года. За 12 встреч в футболке красно-зелёных в РПЛ, Раконьяц отдал всего одну результативную передачу, не забив ни одного мяча. Черногорец своей игрой вызывал недовольство болельщиков «Локомотива», а также оказался не нужен новому главному тренеру команды Михаилу Галактионову.

Марко Раконьяц Фото: ФК «Црвена Звезда»

Удивительно, но агент форварда Игор Глушевич сообщил, что «Локо» может получить более € 5 млн, если «Црвена Звезда» активирует право выкупа Раконьяца по окончании аренды. Болельщикам железнодорожников стоит надеяться, что футболист заиграет в чемпионате Сербии.

Марко Раконьяц нападающий «Црвены Звезды» «С самого детства я желал попасть в «Црвену Звезду» и хочу поблагодарить всех людей, которые помогли мне осуществить мою детскую мечту. Хочу забить как можно больше голов в красно-белой футболке и приносить команде победы. Я надеюсь продолжить с того же места, на котором остановился в прошлом сезоне. Очень рад продолжать работать с такими высококлассными игроками и специалистами, которые есть в «Црвене Звезде».

Маки Баньяк: «Кайрат» – «Пари Нижний Новгород» (аренда)

Клуб из Нижнего Новгорода решил взять в аренду воспитанника «Барселоны». 27-летний камерунский защитник Маки Баньяк арендован «Пари НН» с правом выкупа. Молодой игрок перешёл в академию «Барселоны» в 2008 году из футбольной школы Самуэля Это’О, проведя в «Барсе» в общей сложности восемь лет. На счету Баньяка 43 матча за «Барселону Б», после чего он перешёл в «Нант Б», но и там не сумел закрепиться.

Маки Баньяк Фото: Stephen Pond — PA Images via Getty Images

Далее – «Сарагоса», австрийская «Адмира», словенская «Олимпия», сербский «Партизан» и переезд в Казахстан. В составе «Кайрата» Маки провёл 34 встречи, но в этом сезоне вышел на поле лишь в двух матчах. Бóльшую часть предсезонной подготовки Баньяк пропустил из-за трещины в кости, после чего выпал из основной обоймы. Отметим, что на счету защитника также четыре матча за главную сборную Камеруна.

Милсон: «Пари НН» — «Анкарагюджю» (аренда, € 100 тысяч)

«Нижний» покинул важный футболист команды – атакующий полузащитник из Анголы Милсон. 23-летний футболист перешёл в клуб в феврале 2022 года из португальского «Маритиму», после чего провёл 29 матчей. В текущем сезоне Милсон принял участие в 16 встречах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Милсон (слева) Фото: ФК «Анкарагюджю»

В РПЛ анголец провёл всего три полных матча, но часто появлялся на поле со скамейки, обостряя игру команды. В «Анкарагюджю», занимающий 15-е место в турецкой Суперлиге, футболист отправился на правах аренды с возможностью выкупа. Серьёзная потеря для команды, которую недавно возглавил Артём Горлов.

Кирилл Фольмер: «Ростов» — «Балтика» (аренда)

«Ростов» отправил в аренду в Первую лигу 22-летнего центрального полузащитника Фольмера. В текущем сезоне РПЛ Кирилл провёл всего четыре матча, не получая необходимой регулярной игровой практики. Воспитанник «Спартака», перешедший в «Ростов» в феврале 2021 года, пока что проигрывает конкуренцию Даниилу Уткину, Данилу Глебову и другим основным игрокам команды Валерия Карпина. Всего Фольмер провёл за клуб из Ростова-на-Дону 23 встречи, отдав одну результативную передачу. Аренда в «Балтику» и борьба за повышение в классе обязаны принести полузащитнику ценный опыт.

Александр Мухин: «Ростов» — «Уфа» (аренда)

Ещё один молодой футболист, не выдерживающий конкуренции в команде Карпина. На счету 20-летнего центрального защитника всего один выход на 64 минуты в текущем сезоне РПЛ. Этого времени явно недостаточно, чтобы активно прогрессировать и бороться за место в основе. Мухин, по примеру Фольмера, также отправился в Первую лигу. Арендовать футболиста до конца текущего сезона решила «Уфа».

Мохамед Браими, Реда Рабеи: «Ботев» Пловдив – «Факел» (аренда)

Воронежский клуб объявил о переходе двух игроков в своих соцсетях. Футболисты перешли в «Факел» из пловдивского «Ботева» на правах аренды. 24-летний Браими – правый вингер, а 28-летний Рабеи – центральный полузащитник. Примечательно, что оба футболиста – алжирцы. Учитывая, что у Ираклия Квеквескири и Георгия Гангадзе есть грузинский паспорт, а у Игоря Калинина — украинский, Браими и Рабеи — единственные легионеры в составе «Факела» из дальнего зарубежья.