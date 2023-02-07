Скромный клуб задвинул грандов АПЛ. Он неслучайно стал невероятно выгодным

В АПЛ сейчас столько топ-клубов, что всё внимание приковано к ним. А зря, потому что на этом фоне остаётся незамеченным феномен «Брайтона». Только вдумайтесь: команда обладает 16-м по стоимости составом в АПЛ согласно Transfermarkt, но при этом идёт на шестом месте по набранным очкам. По потерянным вообще пятые.

Турнирная таблица АПЛ

Дело в том, что у «Брайтона» есть своя концепция. И она работает.

Как «Брайтон» выстроил работу на трансферном рынке?

Мы уже подробно писали, о ключевом человеке в «Брайтоне». Речь о владельце Тони Блуме. Если коротко, то он помешан на анализе статистики. Блум учил математику в институте Манчестера. Затем за счёт своих расчётов зарабатывал деньги в букмекерских конторах. С такими навыками его позвали работать в одну из них. Затем он открыл уже свою собственную беттинговую компанию. А ещё увлекался покером и даже выигрывал турниры. Тут ему тоже захотелось создать что-то своё, и он открыл два сайта онлайн-покера.

Когда Блум разбогател, то выкупил именно «Брайтон». Клуб, в котором его дед был вице-президентом в 1970-е и скончался от сердечного приступа прямо на стадионе. Кроме того, его дядя работал директором команды. Карьера Блума заслуживает не просто фильма, а сериала на несколько сезонов. Этот кадр (Блум и весь «Брайтон» празднуют выход в АПЛ) был бы на обложке трейлера.

Тони Блум Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Как можно было догадаться, «Брайтон» – это команда, которая живёт математическими расчётами. Анализируют всё: потенциальных новичков, своих игроков, соперников. Этим занимаются все клубы АПЛ, но «Брайтон» – на другом уровне. Параллельно Тони Блум в 2018-м выкупил ещё бельгийский «Юнион» из второго дивизиона. Уже в 2022-м команда взяла серебро в чемпионате Бельгии, которое даёт право выступать в Лиге чемпионов. Такое с трудом укладывается в голове.



И вот теперь мы подходим к трансферам «Брайтона». За последние два трансферных окна главные продажи: Троссард в «Арсенал» за € 24 млн, Биссума в «Тоттенхэм» за € 29 млн и, конечно, Кукурелья в «Челси» за € 65 млн. Если добавить ещё продажи Мопе, Эстигора и Кларка, то получается € 138 млн. А было бы € 200+ млн, если бы отпустили ещё и Кайседо, на которого активно претендовали «Челси» и «Арсенал». Просто для понимания: «Брайтон» взял Кайседо в 2021 году у «Индепендьенте» за € 5 млн. Сейчас «Арсенал» предлагал за него £ 70 млн (информация Фабрицио Романо).



Несмотря на случай с Кайседо, можно сказать, что команда теряет своих лидеров (а ещё тренера по ходу сезона), но при этом идёт в зоне еврокубков. Для такого скромного клуба это фантастический успех.

А какой вообще футбол показывает команда при новом тренере?

Во многом такой же, как и при предыдущем. «Брайтон» старается играть как большая команда. По владению – четвёртый клуб АПЛ. По итогам прошлого сезона «Брайтон» (54,3%) уступил только «Челси» (62,2%), «Ливерпулю» (63,1%) и «Сити» (68,2%). В этом сезоне «Брайтон» (58%) также на четвёртом месте после тех же «Челси» (58,6%), «Ливерпуля» (59,4%) и «Сити» (65,4%).

Это не должно удивлять, потому что одна из главных фишек «Брайтона» – розыгрыш мяча от ворот низом. Голкипер старается не выбивать мяч в борьбу на чужую половину поля, а вместо этого разыгрывает коротко. На свою половину поля приходит столько человек, сколько нужно для удачного билд-апа (зависит от того, как прессингует соперник). При Де Дзерби футболисты достаточно легко начинают атаки. Судя по всему, тренер уделяет этому особое внимание, и футболисты уже чувствуют, как нужно разворачивать корпус, как уводить за собой соперника, в какой зоне окажется свободный партнёр.



Возьмём свежую встречу с «Ливерпулем». Едва ли не главным его оружием считается прессинг. За стартовые пять минут матча стало понятно, что он не будет работать против «Брайтона».

«Брайтон» — «Ливерпуль» Фото: Кадр из трансляции

«Брайтон» — «Ливерпуль» Фото: Кадр из трансляции

Эти стоп-кадры сделаны через мгновение после того, как мяч был у вратаря. «Ливерпуль» пришёл прессинговать, но за счёт перепасовок низом оказались отыграны сразу три футболиста, и получилась комфортная структура для атаки «Брайтона». Команда сама выманивает прессинг соперника и так создаёт пространство впереди.



Мы в начале статьи говорили, что «Брайтон» идёт на пятом месте по потерянным очкам. Это не какая-то удача, а заслуженное по игре место. Если взять ожидаемые очки (дистанция в 20 туров – достаточная выборка), то по xPoints команда находится на том же самом пятом месте. По забитым мячам «Брайтон» (1,9 гола за игру) в этом сезоне уступает только «Арсеналу» (2,25 гола) и «Сити» (2,52 гола).

Как связаны предыдущие два подзаголовка?

Следите за руками – сейчас начнётся магия. Простейшая мысль: атакующий футбол позволяет лучше раскрывать футболистов, а значит, больше зарабатывать на трансферах. Это вроде очевидно, но далеко не все выбирают такой путь. Если команда играет от обороны и без мяча, то сложнее разглядеть качества футболистов. Особенно атакующих, которые стоят дороже.



Ещё один плюс от зрелищного футбола – имиджевая составляющая и внимание аудитории. Средняя посещаемость на стадионе «Брайтона» в этом сезоне АПЛ – 99%. Соперник не имеет значения, потому что зрителям интересно ходить на бойкий «Брайтон». А это, в свою очередь, ещё больше подстёгивает игроков.



Так работает стратегия скромного по ресурсам клуба, который в прошлом сезоне занял девятое место – лучший результат в истории команды за 121 год существования. Похоже, что в этом сезоне рекорд будет превзойдён (неплохие шансы на еврокубки). Ну и заодно рекордно заработать.