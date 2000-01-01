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Лучшие тренеры мира в образе гангстеров
Лучшие тренеры мира в образе гангстеров
Посмотрите, как Гвардиола, Клопп и другие тренеры выглядели бы в образе мафиози.
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Хосеп Гвардиола («Ман Сити»)
Хосеп Гвардиола («Ман Сити»)
Юрген Клопп («Ливерпуль)
Юрген Клопп («Ливерпуль)
Карло Анчелотти («Реал»)
Карло Анчелотти («Реал»)
Диего Симеоне («Атлетико»)
Диего Симеоне («Атлетико»)
Антонио Конте («Тоттенхэм»)
Антонио Конте («Тоттенхэм»)
Жозе Моуринью («Рома»)
Жозе Моуринью («Рома»)
Луи ван Гал
Луи ван Гал
Алекс Фергюсон
Алекс Фергюсон
Крутые парни. Компьютер «превратил» Гвардиолу, Клоппа и других тренеров в гангстеров
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