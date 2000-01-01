Лучшие тренеры мира в образе гангстеров
Посмотрите, как Гвардиола, Клопп и другие тренеры выглядели бы в образе мафиози.
Хосеп Гвардиола («Ман Сити»)
Юрген Клопп («Ливерпуль)
Карло Анчелотти («Реал»)
Диего Симеоне («Атлетико»)
Антонио Конте («Тоттенхэм»)
Жозе Моуринью («Рома»)
Луи ван Гал
Алекс Фергюсон
Крутые парни. Компьютер «превратил» Гвардиолу, Клоппа и других тренеров в гангстеров
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