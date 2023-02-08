Соперничество, которому более 500 лет! История одного из самых принципиальных дерби Англии

Встречи между «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом» — одно из главных английских противостояний. В классическом понимании, дерби – матчи между командами из одного города. Однако «МЮ» и «Лидс» располагаются в разных английских графствах. Но при этом можно сказать, что этому дерби уже более 500 лет, и оно появилось гораздо раньше самого футбола. Как так получилось?

В Англии с 1455 по 1485 год протекала Война Алой и Белой розы — серия вооружённых конфликтов между группировками английской знати в борьбе за власть между сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов — Ланкастеров и Йорков. Ведущие члены обеих семей имели земли и титулы, разбросанные по всей стране, а герцогства Йорк и Ланкастер были самыми важными в Англии. В итоге Дома Ланкастеров и Йорков были объединены королевской династией Тюдоров, но соперничество между Ланкаширом и Йоркширом сохранялось и позже, например, из-за промышленной революции. А футбольное дерби между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед» зародилось в 1960-х годах.

Под руководством тренера Дона Реви «Лидс» занял первое место во Втором дивизионе в 1964 году, а через год уже боролся за победу в элите. К концу марта 1965-го за чемпионство сражались три клуба — «Челси», «Лидс» и «Манчестер Юнайтед». Команды в итоге финишировали с одинаковым количеством очков (61), но победителем стал «МЮ». А затем «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» встретились в полуфинале Кубка Англии на легендарном стадионе «Хиллсборо». 65 тысяч человек увидели нулевую ничью, после чего в переигровке «павлины» выиграли 1:0. С тех пор зародилось новое дерби, в том числе из-за индустриализации футбола в Англии в 1960-х годах, когда появились регулярные телевизионные трансляции, а также была отменена максимальная зарплата для игроков. Это привело к усилению роли команд из крупных городов (таких как Лидс и Манчестер), где высокая посещаемость стадионов способствовала большей прибыли и возможности приглашать лучших игроков.

Болельщики на матче «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» Фото: manutd.com

Соперничество между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед» становилось всё ярче. Параллельно в Англии набирала обороты культура футбольных хулиганов. «Манчестер Юнайтед» выиграл лигу в 1967 году и Кубок европейских чемпионов в 1968 году, а «Лидс» стал чемпионом в 1969-м и окончательно закрепился в качестве одного из грандов. В сезон-1969/1970 клубы входили в статусе фаворитов в погоне за треблом: чемпионатом, Кубком Англии и Кубком европейских чемпионов. В итоге клубы не выиграли на двоих ни одного титула. «Манчестер Юнайтед» находился в упадке в начале 1970-х, а к 1974 году и вовсе располагался с «Лидсом» на разных полюсах. Те праздновали второе золото чемпионата Англии, а «МЮ» вылетел во Второй дивизион. Но их пребывание там продлилось всего год, и после возвращения в Первый дивизион в 1975 году два клуба начали меняться ролями.



Когда «МЮ» и «Лидс» встречались в полуфинале Кубка Англии 1977 года, между болельщиками произошли ожесточённые столкновения за пределами стадиона до, во время и после матча. «Манчестер Юнайтед» выиграл — 2:1, а затем обыграл «Ливерпуль» с таким же счётом в финале, взяв свой первый крупный трофей после Кубка европейских чемпионов 1968 года.

Отношения фанатов ещё сильнее обострились в 1978 году, когда «Лидс» продал Джо Джордана и Гордона Маккуина в «Манчестер Юнайтед». Этот момент стал для общественности важным показателем превосходства одного клуба над другим.



К концу 1970-х оба клуба играли в стране роль второй скрипки после «Ливерпуля». Но «Манчестер Юнайтед» пытался дотянуться до «скаузеров», а «Лидс» начал резко деградировать. Многолетний тренер клуба Дон Реви покинул «Элланд Роуд» ради работы в сборной Англии, а в 1982 году клуб и вовсе вылетел из высшего дивизиона. После этого «МЮ» и «Лидс» не играли между собой восемь лет. Некоторые болельщики усматривали в этом знак судьбы: именно в этот момент в Англии на пике находилось движение футбольных хулиганов. А каждая встреча между двумя злыми врагами и так заканчивалась плачевно.



«Лидс» вернулся в Первый дивизион в 1990-м и уже через два года выиграл последний титул высшего английского дивизиона, опередив всё тот же «Манчестер Юнайтед». Важным игроком «павлинов» в тот год стал французский нападающий Эрик Кантона. Следующий сезон он также начал на «Элланд Роуд», оформив хет-трики в ворота «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». А затем Эрик поссорился с тренером «Лидса» Ховардом Уилкинсоном. В тот же момент генеральный директор «Лидса» Билл Фотерби позвонил председателю «Манчестер Юнайтед» Мартину Эдвардсу по поводу возможности подписания защитника Дениса Ирвина. «МЮ» сообщили, что футболист не продаётся, но сэр Алекс Фергюсон попросил Эдвардса узнать о потенциальном переходе Кантона. «Лидс» как раз пытался избавиться от француза, и сделка была согласована за £ 1 млн. В итоге трансфер Кантона из стана заклятых врагов стал одним из лучших в истории «Манчестер Юнайтед» — голы Эрика помогли манкунианцам выиграть несколько чемпионатов Англии.

Эрик Кантона Фото: Anton Want/Getty Images

С момента запуска английской Премьер-лиги «МЮ» провёл два лучших десятилетия в своей истории, постоянно находясь на вершине. «Лидс» подавал признаки жизни в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Но финансовая авантюра, предпринятая президентом клуба Питером Ридсдейлом ради вывода команды на новый уровень, оказалась провальной. В результате «Лидс» загремел в третью по значимости английскую лигу, а дерби утратило свою принципиальность. После вылета «павлинов» из АПЛ в 2004 году за 16 лет клубы пересекались всего два раза. В 2010 году «Лидс» сенсационно обыграл «Юнайтед» в гостях в 1/32 финала Кубка Англии — 1:0, а через год команда сэра Алекса Фергюсона разгромила йоркширцев (3:0) в 1/16 финала Кубка английской лиги.

Сэр Алекс Фергюсон бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» «Я всегда говорил, что игры между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» жестоки во многих аспектах. Иногда болельщики могут сыграть важную роль в отдельной игре. Но матчи с «Ливерпулем» никогда не достигнут уровня накала дерби с «Лидсом». Никогда».

«Лидс» вернулся в АПЛ в 2020 году, и спустя 16 лет команды снова сыграли между собой в рамках чемпионата Англии. За четыре прошедшие встречи статистика в пользу «МЮ»: «красные дьяволы» одержали три победы с разницей 15:5, также один раз была зафиксирована нулевая ничья. Сегодня команды имеют совершенно разный статус. Несмотря на то что АПЛ – самая богатая лига мира, где даже аутсайдер может бороться за игроков с чемпионом Италии, между клубами внутри присутствует расслоение. «Лидс» вернулся в элиту английского футбола благодаря грамотной работе руководства и владельца Андреа Радриццани, но за время их отсутствия «МЮ» ушёл вперёд на световые годы по всем параметрам. «Юнайтед» — один из самых популярных и богатых клубов мира, который может не выигрывать чемпионат Англии 10 лет, но стабильно получать огромные доходы и оставаться коммерчески привлекательным клубом, подписывая топ-игроков. Так что трюк «Лидса» с возвращением в элиту и моментальной борьбой за золото, как в 1964 или 1990 году, нереален в современной АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс» Фото: Tom Purslow/Getty Images

Но, конечно же, всё это не имеет большого значения, когда «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» встречаются между собой. Одно из самых старых дерби, начавшееся с борьбы двух королевских династий и не имевшее ничего общего с футболом, остаётся принципиальным для обеих команд и по сей день.