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Трансферы футбола — зима-2023: несостоявшиеся переходы звёзд ЧМ-2022. Боно, Мартинес, Гвардиол, Амрабат, Кайседо, Рамуш

До них не добрался «Челси». Звёзды ЧМ-2022, оставшиеся в своих клубах
Никита Паглазов
Звёзды ЧМ-2022, оставшиеся в своих клубах
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В топе лидеры сборной Аргентины и защитник, над которым издевался Месси.

Чемпионаты мира всегда открывают новых звёзд и героев. Турнир в Катаре не стал исключением. Однако не все футболисты, ярко сверкнувшие на ЧМ-2022, в итоге пошли на повышение. Кто из игроков по тем или иным причинам остался в своих командах и ждёт шанса осуществить трансфер в топ-клуб?

Яссин Боно («Севилья»)

Куда мог перейти: «Бавария», «Астон Вилла»

Марокканский голкипер стал одним из ключевых героев сказки сборной на ЧМ-2022. Боно до полуфинала пропустил всего один мяч, а в 1/8 финала с Испанией был прекрасен в серии пенальти. СМИ отправляли его в «Баварию» на замену травмированному Мануэлю Нойеру, а также в «Астон Виллу». В английский клуб пришёл Унаи Эмери, работавший с марокканцем в «Севилье», и планировавший убрать из команды Эмилиано Мартинеса. Испанский специалист был раздражён поведением аргентинского вратаря в финале ЧМ-2022.

Яссин Боно

Яссин Боно

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Однако все остались на своих местах: Боно продолжает выступать за «Севилью», Мартинес защищает ворота «Виллы», а «Бавария» предпочла на замену Нойеру взять опытного Яна Зоммера из мёнхенгладбахской «Боруссии».

Софьян Амрабат («Фиорентина»)

Куда мог перейти: «Барселона», «Ливерпуль», «Астон Вилла»

26-летний Амрабат — опора сборной Марокко в полузащите на ЧМ-2022. Его качества привлекли внимание сразу нескольких топ-клубов: первым интерес обозначил «Ливерпуль», но агент футболиста посчитал, что его клиент – не приоритетная цель «красных». Англичане больше смотрели в сторону Джуда Беллингема и Энцо Фернандеса.

Софьян Амрабат

Софьян Амрабат

Фото: Francois Nel/Getty Images

Затем возник вариант с «Атлетико», но у мадридцев не оказалось денег на трансфер. В последний день окна активизировалась «Барселона», решившая взять Амрабата в аренду с правом выкупа. Марокканец даже пропустил тренировку «Фиорентины» и оставил сообщение в соцсетях, рассчитывая на переход: «Дерзайте сейчас, будущее никому не обещано». Руководство «фиалок» в итоге отвергло предложение «Барсы», а недовольный марокканец остался в Италии и был исключён из состава. Затем он принёс извинения, и тренерский штаб принял решение вернуть Амрабата в команду.

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Мойсес Кайседо («Брайтон»)

Куда мог перейти: «Арсенал», «Челси»

21-летний полузащитник не сумел выйти в плей-офф ЧМ-2022 со сборной Эквадора, но показывал во всех трёх матчах турнира стабильно классный футбол. Кайседо выделяется и в полузащите «Брайтона», откуда его мечтали забрать два лондонских гранда – «Арсенал» и «Челси». «Канониры» работали над трансфером эквадорца весь январь. С Кайседо произошла интересная ситуация: он уже попрощался с «Брайтоном» в соцсетях, ожидая скорого завершения сделки с «Арсеналом». Но главный тренер «Альбион» Роберто Де Дзерби и руководство клуба не захотели продавать Кайседо зимой.

Мойсес Кайседо

Мойсес Кайседо

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Брайтон» готов был продать эквадорца только за € 90 млн, тогда как максимальное предложение «Арсенала» составило € 80 млн. «Канониры» в итоге вышли из переговоров и приобрели полузащитника «Челси» Жоржиньо. Что касается «синих», то они общались с «Брайтоном» о переходе Кайседо в начале января, но были менее настойчивы, чем «Арсенал». В итоге команда Грэма Поттера главной целью обозначила Энцо Фернандеса, за трансфер которого руководство клуба сражалось до последних секунд зимнего окна.

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Алексис Мак Аллистер («Брайтон»)

Куда мог перейти: «Челси», «Ювентус»

Важнейший футболист «золотой» сборной Аргентины ещё пару лет назад мог оказаться в «Спартаке». Теперь за Мак Аллистером следят европейские гранды. Алексис – современный умный полузащитник, подходящий почти под любую систему игры. Именно поэтому экс-тренер «Брайтона» Грэм Поттер очень хотел забрать игрока в «Челси». Также за Мак Аллистером следят в Италии: «Ювентус» собирался усилить среднюю линию аргентинцем.

Алексис Мак Аллистер

Алексис Мак Аллистер

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Однако «Челси» в итоге остановился на других приоритетных целях, а «старая синьора» погрязла в скандалах и разбирательствах и переключила внимание с покупок на судебные дела.

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Куда мог перейти: «Бавария», «Ювентус»

Аргентинский вратарь — самая одиозная фигура чемпионата мира в Катаре. Мартинес уничтожал морально соперников в серии пенальти, а затем прикладывал приз лучшему голкиперу турнира к паху после финала. «Те, кто лично знает Мартинеса, понимают, что он хороший человек, но и немного сумасшедший. Мы уже были в курсе его характера, однако я могу понять, что со стороны это может произвести плохое впечатление. Я только хочу напомнить людям, что ты не становишься чемпионом мира каждый день, возможно, в другие моменты проще контролировать свои эмоции», — объяснял поведение партнёра по сборной защитник Николас Тальяфико.

Эмилиано Мартинес

Эмилиано Мартинес

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Многим не понравилось поведение Мартинеса, но факт остаётся фактом: именно Эмилиано спасал Аргентину в критические моменты, как в ситуации с голевым шансом форварда Франции Коло Муани в экстра-тайме финала. Вратарь, несколько лет назад плотно сидевший на скамейке «Арсенала», заинтересовал несколько топ-команд. «Бавария» рассматривала Мартинеса в качестве замены Нойеру, а «Ювентус» — для усиления вратарской линии и конкуренции с Войцехом Щенсным. Мюнхенцы в итоге выбрали Зоммера, а «Юве» резко стало не до покупок из-за снятия очков.

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Гонсалу Рамуш («Бенфика»)

Куда мог перейти: «Манчестер Юнайтед»

Футболист, оформивший хет-трик в 1/8 финала чемпионата мира со Швейцарией, сразу получил титул «наследника Роналду». 21-летний форвард вышел на матч в старте вместо Криштиану и оправдал смелый ход тренера Фернанду Сантуша. Рамуш стал важным игроком «Бенфики» в сезоне-2022/2023 после ухода Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль». Гонсалу забил 14 голов в 22 матчах сезона, и у Сантуша не оставалось варианта не вызвать игрока в сборную. Блеснув на ЧМ-2022, Рамуш привлёк внимание «Манчестер Юнайтед». Забавно, но и там форвард должен был заменить ушедшего Роналду.

Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сам Рамуш всегда лестно отзывался о Криштиану: «Роналду — наш капитан, он лидер, и мы всегда с нетерпением ждём возможности играть бок о бок с ним. Он мой эталон и кумир для многих из нас. Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Златан Ибрагимович… Эти игроки — мои образцы для подражания». Но трансфер Гонсалу на место кумира в «МЮ» не случился: клуб оставил деньги на летнюю кампанию и взял в аренду в атаку Ваута Вегорста. Вероятно, «красные дьяволы» вернутся к кандидатуре Рамуша в июне, а пока нападающий продолжит показывать свой класс в «Бенфике».

Доминик Ливакович («Динамо» Загреб)

Куда мог перейти: «Бавария», «Челси», «Ноттингем Форест»

Ещё один вратарь в нашем списке, раскрывшийся на ЧМ-2022. Ливаковичу уже 28 лет, но только сейчас он стал известен широкой публике. Хорват на протяжении восьми лет выступает за местное «Динамо», периодически сверкая в Лиге чемпионов. Однако для решающего шага в топ-клуб Ливаковичу постоянно чего-то не хватало. Турнир в Катаре подтвердил готовность Доминика к игре в лучших командах Европы.

Доминик Ливакович

Доминик Ливакович

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Интерес к игроку перед открытием зимнего трансферного окна проявили «Бавария» и «Челси». Но немецкий клуб предпочёл Зоммера, а «Челси» принял решение довериться Кепе Аррисабалаге в качестве основного вратаря. В конце января за Ливаковичем пришёл «Ноттингем», скупавший всех подряд, однако в итоге «лесники» вместо хорвата взяли более опытного и статусного Кейлора Наваса.

Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»)

Куда мог перейти: «Реал», «Челси», «Манчестер Сити»

21-летний защитник многим запомнился по тому, как его издевательски обыграл Лионель Месси в полуфинале чемпионата мира. Но Гвардиол играл тот матч с повреждением, выйдя на встречу на уколах. Йошко демонстрирует отличную игру на протяжении всего сезона: хорват обладает всеми качествами современного центрального защитника, плюс ко всему он – левша. Важный аргумент для прогрессивных тренеров, любящих выходить из обороны через пас. Неудивительно, что за Гвардиолом выстроилась очередь из топ-клубов, в числе которых, к радости любителей каламбуров, оказался и «Ман Сити» Гвардиолы.

Йошко Гвардиол (справа)

Йошко Гвардиол (справа)

Фото: Lars Baron/Getty Images

Интересно, что сам игрок назвал любимой командой «Ливерпуль», не заинтересованный в его переходе: «Мой клуб мечты? Определённо, «Ливерпуль». Я видел огромное количество их матчей ещё с того момента, когда был маленьким и смотрел футбол с отцом. Мы следили за каждым сезоном «Ливерпуля», подмечая все детали. Это тот клуб, который навсегда останется в моём сердце». «Лейпциг» не захотел отпускать зимой основного защитника, даже несмотря на солидные предложения от грандов. Летом 2024 года в контракте Гвардиола активируется пункт об отступных в размере € 110 млн. Но заинтересованные клубы могут попытаться приобрести хорвата уже в этом июне: в межсезонье «Лейпциг» получит больше возможностей для поиска замены футболисту.

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Дензел Думфрис («Интер»)

Куда мог перейти: «Челси»», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»

Нидерландский правый защитник снова показал лучшие качества в составе национальной команды на крупном турнире. После мощного для Думфриса Евро-2020 его забрал к себе «Интер». На этот раз им заинтересовались английские топ-команды. Сразу три клуба испытывали проблемы с правым флангом: в «Челси» был травмирован Рис Джеймс, у «МЮ» справа играют нестабильные Диогу Дало и Аарон Ван-Биссака, а болельщики «Тоттенхэма» хватаются за сердце, когда видят на поле Эмерсона.

Дензел Думфрис

Дензел Думфрис

Фото: Elsa/Getty Images

Но нидерландец остался в Италии. «Челси» на его позицию взял Мало Гюсто из «Лиона», «Тоттенхэм» приобрёл Педро Порро из «Спортинга», а в «МЮ» ренессанс переживает Ван-Биссака. Так что Думфрису нужно ждать как минимум лета, если он хочет покинуть Милан. Такой исход вероятен, потому что всё чаще на его позиции в «Интере» в основе выходит Маттео Дармиан.

Мохаммед Кудус («Аякс»)

Куда мог перейти: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Эвертон»

Ганский полузащитник запомнился болельщикам по групповому этапу Лиги чемпионов: он был одним из немногих игроков «Аякса», державших марку нидерландского гранда. На счету Кудуса четыре гола: два – в ворота «Рейнджерс» и ещё по одному — «Ливерпулю» и «Наполи». На ЧМ-2022 ганец отличился дважды в игре с Южной Кореей (3:2), принеся команде единственную победу на турнире. «Чёрные звёзды» не смогли выйти в плей-офф, но это не помешало клубам внести Кудуса в шорт-лист.

Мохаммед Кудус

Мохаммед Кудус

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Наиболее активно зимой игроком интересовались в Англии. Но «Манчестер Юнайтед» решил не тратить свой бюджет и приберёг деньги на лето, «Ливерпуль» выбрал нидерландского форварда ПСВ Коди Гакпо, а «Эвертон» — не самый привлекательный маршрут для перспективных игроков прямо сейчас. Однако уже очевидно, что Кудус не останется в «Аяксе» надолго: Мохаммед отлично интерпретирует роль «ложной девятки», а футболисты подобного формата – штучный товар. Ждём ганца в новом клубе уже летом 2023 года.

Никлас Фюллькруг («Вердер»)

Куда мог перейти: «Бавария»

29-летний форвард, о котором мало кто слышал до нынешнего сезона, стал настоящим открытием Бундеслиги. Фюллькруг забил 13 голов за 18 встреч и лидирует в гонке бомбардиров. Ханс-Дитер Флик не мог не взять игрока в национальную команду на ЧМ-2022. Германия провалилась на втором мундиале подряд, но Фюллькруг старался принести пользу по максимуму: именно он сравнял счёт в матче с Испанией (1:1), выйдя на замену на 70-й минуте. Затем Никлас отличился во встрече с Коста-Рикой (4:2), снова появившись на поле только на 55-й минуте.

Никлас Фюллькруг

Никлас Фюллькруг

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Главный немецкий клуб – «Бавария» — выразил заинтересованность в игроке по окончании турнира. Руководство мюнхенцев расспросило о Фюллькруге его товарищей по сборной. Немецкие игроки дали положительные отзывы о форварде. Однако «Бавария» решила сделать ставку на нынешнюю группу атаки, где уже есть футболист подобного типа – Эрик Шупо-Мотинг. А Фюллькруг помогает «Вердеру», идущему восьмым в Бундеслиге, бороться за еврокубки и самое высокое место в таблице с сезона-2009/2010 (третье).

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