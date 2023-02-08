Новый «босс» в немецком футболе? Скромный берлинский клуб готов спихнуть «Баварию» с трона

«Унион Берлин» впервые в своей истории возглавил турнирную таблицу Бундеслиги в 6-м туре сезона-2022/2023 и удерживал эту позицию в течение нескольких недель – клуб проделал выдающийся путь из подвала немецких лиг и достиг вершины футбольной пирамиды. Столичная команда пробилась на первую строчку высшего дивизиона впервые с 1970 года, когда она возглавляла Оберлигу ГДР – главный турнир Восточной Германии.

Тот результат был настолько же неожиданным: до этого «Унион» только однажды лидировал в Оберлиге, по ходу кампании-1967/1968. Путь берлинцев к вершине в 1970-х был таким же трудным, как и в сезоне-2022/2023.

Истоки

Клуб был основан в 1906 году, но первый локальный успех пришёл спустя целых 40 лет. К концу Второй мировой войны «Унион» набрал форму и выиграл Кубок Берлина в сезоне-1946/1947. Но к моменту разделения страны команда оказалась в упадке – к возведению Берлинской стены в 1961 году клуб рухнул в третий дивизион восточногерманского футбола.

Оттуда «железные» — вековое прозвище, которое появилось из-за цветов игровых маек, напоминающих униформу слесарей на местных заводах — наблюдали, как соседи по городу («Герта») рулят футболом в их части раздробленной Германии. К тому времени (1966 год), когда клуб получил название 1. FC Union Berlin, команда пробилась обратно в высший дивизион.

«Унион» в 1960-х годах Фото: contrast/Behrendt/ullstein bild via Getty Images

«Унион» выиграл Кубок Восточной Германии в 1968 году, но в последующие два десятилетия, предшествовавшие воссоединению страны в 1989-м, клуб в основном носился между низшими лигами. Параллельно фанаты команды кусали локти из-за успехов «Герты», ставшей главной командой столицы.

Первый в истории «Униона» промоушен во Вторую Бундеслигу в сезоне-2000/2001 продемонстрировал амбиции, которые клуб наконец-то реализует. В том же сезоне команда из третьего дивизиона сыграла в финале Кубка Германии и, несмотря на поражение от «Шальке», впервые квалифицировалась в Кубок УЕФА.

Прорыв сменился спадом – клуб последовательно понижался в классе в 2004 и 2005 годах, пока не вернулся во второй дивизион в 2009-м. Это знаменательный год для футбола в Восточной Германии: тогда же в паре сотен километров был основан один из современных оппонентов «железных» на вершине Бундеслиги – «РБ Лейпциг».

Новая эра

«Унион» мог только наблюдать, как «Лейпциг» штурмует ступени немецкого футбола одну за другой – вплоть до выхода в элиту всего через семь лет после основания. Но «Унион» вскоре присоединился к дерзким новичкам. Третье место во втором дивизионе в сезоне-2018/2019 и победа на «Штутгартом» в плей-офф подарили «железным» первый выход в Бундеслигу.

«Унион» празднует выход в Бундеслигу в сезоне-2018/2019 Фото: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images

Это был исторический момент для особенного клуба. Клуба, который противостоял Штази (министерство государственной безопасности ГДР) в 1980-х годах, а в 2000-х — спасся буквально благодаря крови и поту своих болельщиков. Фаны «Униона» толпами записывались в пункты сдачи крови, чтобы заработать немного денег и позволить команде зарегистрироваться в Немецком футбольном союзе в 2004 году.

Ещё болельщики помогли с ремонтом арены – стадион «железных» вновь открылся в 2009 году в том числе благодаря 140 000 часов волонтёрского труда. Те, кто так много вложил в клуб, теперь пожинают плоды. За седьмым местом во втором сезоне Бундеслиги и кампанией в Лиге конференций последовал финиш на пятой позиции и выход в Лигу Европы. Кстати, из группы «Унион» вышел – скоро сыграет в ЛЕ с «Аяксом».

Попутно «Унион» отобрал у «Герты» звание главной команды в Берлине, победив в столичном дерби пять раз подряд во всех турнирах. Теперь трибуны мечтательно поют о лидерстве в лиге и уже грезят о завоевании серебряной салатницы. Несколько мощных недель на старте кампании и уже четыре победы подряд в новом году дают фанатам все основания для смелых надежд.

Большие амбиции

Единство, которое годами царило на трибунах, теперь проявляется и на поле. Капитан Кристофер Триммель олицетворяет дух единения и устанавливает стандарты для товарищей по команде. Кэп приезжает на тренировки на брутальном мотоцикле – создаётся впечатление, что он только что набил тату какому-нибудь местному фанату.

Кристофер Триммель Фото: Из личного архива Кристофера Триммеля

Кстати, несмотря на слово «Берлин» в названии клуба, настоящий дом команды – район Кёпеник, расположенный в юго-восточной части столицы. Раньше он являлся самостоятельным административным округом. Здесь живёт подавляющее большинство болельщиков «железных». Так что это не тот Берлин, который вы обычно себе представляете, но и «Унион» – вовсе не типичный клуб-выходец из первого дивизиона.

Команда перестает быть локальной. Клубная казна заметно пополнилась после нескольких лет в Бундеслиге, а теперь и в турнирах УЕФА. Сыграл роль и хороший менеджмент. Успех на поле, к которому тренер Урс Фишер и его команда стремятся на протяжении пяти сезонов, сделал «Унион» желанным местом назначения для футболистов.

Да, игроки по-прежнему должны соответствовать определенным требованиям, но клуб отходит от традиционного подхода к селекции с позиции скромной команды. Лучший пример – подписание Макса Крузе, который подкатывал к клубной базе на Lamborghini. Топ-страйкер помог «Униону» выйти на новый уровень – уровень, привлекательный для всё большего числа игроков.

Макс Крузе в «Унионе» Фото: Lars Baron/Getty Images

Слухи даже связывали команду с экс-полузащитником «Реала» Иско – это стало поводом для целого парада шуток внутри раздевалки «Униона». «Эта победа для Иско!» – так Триммель сопроводил в соцсетях фотографию после триумфа над «Гертой». Испанец пришел в комментарии и ответил эмодзи с напряженной бицухой. Самое занятное, что трансфер не казался чем-то нереальным. Пока Иско не завалил медосмотр.

Кто и как тянет «Унион» к чемпионству

Не думайте, что клуб полностью отказывается от привычного стиля – собирательства неограненных алмазов и ноунеймов с нераскрытым потенциалом, подходящих под систему. Лучшая иллюстрация – динамичный дуэт в атаке из Шеральдо Бекера (он приехал из чемпионата Нидерландов ещё в 2019-м) и Теозон-Жордана Сибачо (американец перешёл из «Янг Бойз» в 2022-м), разрывавший Бундеслигу в начале кампании.

Бекер получил награду лучшему игроку месяца в августе и после семи туров даже возглавлял гонку бомбардиров с шестью голами и тремя ассистами. У Жордана на том же отрезке было три гола и две результативные передачи. Сейчас у первого в 19 матчах 7 голов и 4 ассиста, у второго – 4+3 в 17 матчах.

Урс Фишер Фото: Maja Hitij/Getty Images

И всё же главный творец успеха – тренер Урс Фишер, который выжимает из состава всё до последней капли и олицетворяет подъём клуба в последние годы. Швейцарец работает в клубе с 2018 года.

«Болельщики могут праздновать, но я смотрю на вещи немного по-другому. Я радуюсь набранным очкам, но, когда дело доходит до таблицы, это всего лишь картинка» – говорил тренер после победы над «Кёльном» в начале сезона. А «картинка» сейчас выглядит вот так:

Турнирная таблица

Благодаря крепкой обороне, осторожной атакующей игре, высокой эффективности и очень опасным стандартами «Унион» превратился в мощную команду. Но главное – в очень везучую команду. Самую везучую в топ-5 лигах Европы: только представьте, по xPoints (ожидаемым очкам) «Унион» должен идти на восьмом месте в Бундеслиге. По xG (ожидаемым голам) — вообще на предпоследнем. Учитывая скромные средства клуба, статистика по ожидаемым очкам кажется логичной. Самый дорогой игрок клуба – вышеупомянутый Бекер – € 15 млн. А весь состав оценивается в € 117,9 млн, это 11-е место в Бундеслиге. А вот второе место в реальности – аномальное.

Но пока соперникам «железных» с трудом удаётся справляться с силовым стилем игры и акцентом на верховую борьбу. Глядя на прогресс «Униона» в последние годы, кажется, что столичная команда не остановится на достигнутом. Желательно только, чтобы везение не заканчивалось.