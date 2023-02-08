Лишение титулов и исключение из АПЛ. Самые жёсткие сценарии будущего «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» снова преследуют за нарушения. АПЛ на днях объявила о завершении расследования, которое длилось четыре года, и предъявила клубу более 100 обвинений. «Сити» уличили в нарушениях в период с 2009 по 2018 год, в первую очередь — в недостоверной финансовой отчётности.

Для «Сити» это уже не первые разбирательства. Три года назад махинации клуба расследовал УЕФА, и команду даже забанили в еврокубках. Правда, закончилось всё апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS) и победой юристов «Сити». Тогда успеха удалось добиться благодаря истечению сроков давности. Однако сейчас история, судя по всему, куда серьёзнее: в регламенте АПЛ никаких сроков давности нет, поэтому избежать наказания в случае полного доказательства нарушений уже не получится.

Делом «Сити» теперь занимается независимая комиссия, которая должна помочь АПЛ определиться с наказанием. Список возможных санкций впечатляет:

отстранение от матчей АПЛ;

снятие очков;

переигровка некоторых матчей;

исключение из лиги;

обязательство выплаты компенсации;

запрет или отказ в регистрации футболистов;

условное наказание;

компенсация затрат и ущерба пострадавшим;

другое наказание, которое комиссия посчитает подходящим.

Очевидно, что все санкции сразу наложить невозможно, а о некоторых из них в «Сити» сейчас наверняка мечтают. Условное или любое денежное наказание — просто пшик для богатого клуба. Но давайте рассмотрим самые жёсткие санкции.

Что если «Сити» исключат из АПЛ?

Самый мощный сценарий. Сразу оговоримся: он ещё и самый маловероятный. Аналогичного прецедента в Англии на таком уровне просто не было. Однако тут есть интересные подробности. The Telegraph пишет, что «Сити» в случае исключения из АПЛ не гарантировано место даже в Английской футбольной лиге (EFL). Это, если что, Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2. Руководство EFL просто не видит возможности принять «Сити» по спортивному принципу. А ниже уже Нон-лига — там выступают и полупрофессиональные команды. Просто представьте себе «Сити» в такой компании.

Ещё одна интересная новость пришла от Sky Sports. Утверждается, что большинство клубов АПЛ выступят за исключение «Сити» из лиги, если нарушения клуба будут окончательно доказаны и встанет вопрос о таком жёстком наказании.

Хоть в Англии подобной истории ещё не было, зато есть хорошо известный пример из Италии. В 2006 году «Ювентус» по итогам коррупционного скандала вышвырнули в Серию Б. Вдобавок команда стартовала с показателем «-9» в графе «очки». Один сезон пришлось побарахтаться в неэлитной лиге, но «Юве» быстро вернулся.

А если с «Сити» снимут очки?

А вот этот вариант гораздо вероятнее. Обвинения против «Сити» серьёзные, поэтому представить такой сценарий можно. Сейчас команда Пепа Гвардиолы занимает второе место в таблице АПЛ с 45 очками и отстаёт от «Арсенала» на пять очков (по потерянным — на восемь).

Как здорово, что у нас снова есть прецедент. И, не поверите, это опять «Ювентус». Причём история совсем свежая: прокуратура уличила клуб в финансовых махинациях, а федерация поспешила отреагировать и сняла с команды аж 15 очков. Так «Юве» с третьего места в Серии А рухнул на 10-е. Судя по реакции в Италии, это действительно жёсткие санкции, которые для многих стали неожиданностью.

Давайте представим, что «Сити», на который АПЛ, такое ощущение, пошла в настоящую атаку, тоже лишится 15 очков. Что ж, это будет жестоко: команда сравняется по очкам с «Челси», который сейчас барахтается на девятом месте. Единственная приятная новость заключается в том, что «Ливерпуль» ещё ниже, но у него есть игра в запасе. От зоны Лиги чемпионов «Сити» будут отделять 10 очков — такое отставание отыгрывается, однако с каждым туром это будет сделать всё сложнее.

Более чем возможен и вариант, при котором разбирательства затянутся и не закончатся к концу нынешнего сезона. В таком случае «Сити» может лишиться очков в следующем сезоне, а то и позже — в зависимости от сроков всей этой скандальной истории. Или начать новый сезон с минусом – такое было у «Дерби» в Чемпионшипе в прошлом розыгрыше. С клуба сняли 12, а потом и ещё 9 очков (первые санкции – из-за перехода под внешнее управление, вторые – за нарушение внутрианглийского фэйр-плей).

А предыдущие чемпионства у «Сити» могут отнять?

Вряд ли. В соцсетях активно разгоняют эту тему (бывшие футболисты «Ливерпуля» даже в шутку спрашивают, могут ли они теперь считать себя чемпионами), однако такое наказание будет тяжело полноценно аргументировать. Да и в списке санкций, описанном выше, данный вариант именно в такой формулировке отсутствует. По информации The Athletic, подобный сценарий сработает, если будет решено снять с «Сити» очки в предыдущих сезонах.

Соответственно, гипотетически клуб может лишиться титулов, только если комиссия решит жестить и даст соответствующую рекомендацию АПЛ. И то не факт, что лига осмелится на такое. Подтверждением написанному выше выступает инсайд Sky Sports: в топ-клубах АПЛ считают, что лишение «Сити» чемпионств будет бессмысленным и приведёт лишь к путанице.

Ладно, а что если у «Сити» действительно отнимут титулы? От такого сценария выиграют два клуба — так уж получилось, что это самые принципиальные соперники команды Гвардиолы. Полюбуйтесь на список альтернативных чемпионов (учитываем все сезоны начиная с 2009 года):

Сезон-2011/2012: «Манчестер Юнайтед»;

Сезон-2013/2014: «Ливерпуль»;

Сезон-2017/2018: «Манчестер Юнайтед»;

Сезон-2018/2019: «Ливерпуль»;

Сезон-2020/2021: «Манчестер Юнайтед»;

Сезон-2021/2022: «Ливерпуль».

Стивен Джеррард и Поль Погба Фото: Alex Livesey / David Ramos/Getty Images

В «Ювентусе», наверное, уже икают из-за этого материала, но всё равно стоит вспомнить об этом клубе — хотя бы для сравнения. В 2006-м, после уже упомянутого коррупционного скандала, туринцев лишили двух титулов (один не достался никому, второй — «Интеру»). Однако есть два фактора, которые сильно отличают ту историю от ситуации «Сити». Во-первых, у «Юве» отняли трофеи, завоёванные непосредственно перед расследованием и наказанием. В случае с «Сити» же речь идёт о чемпионствах в 2012-м, 2014-м и 2018-м (а может, и последующих годах). Лишить команду титулов, выигранных 10 лет назад, сложнее, да и есть ли в этом смысл?

А во-вторых, нарушения «Юве» выходили за пределы клубных дел и непосредственно коснулись результатов во всей лиге. В аналогичной ситуации в Англии можно было бы смело ждать самых жёстких санкций в отношении «Сити».

Что будет с Гвардиолой?

Вопрос, на который пока нет ответа, потому что Пеп ещё не комментировал обвинения в адрес «Сити». Но есть любопытное высказывание Гвардиолы из прошлого года. В мае 2022-го тренер заявил, что покинет клуб, если почувствует обман:

«Почему я защищал клуб и руководство? Потому что работаю с ними. Когда их в чём-то обвиняют, я прошу их рассказать мне подробности. Они объясняют, а я им верю. Я сказал им: «Если вы мне соврёте, на следующий день меня не будет в клубе. Я просто уйду и никогда не буду вашим другом. Я верю в вас, потому что на 100% доверяю вам с первого же дня и защищаю клуб по той же причине».

Когда в «Сити» приходит спонсор, все говорят о переплате. В другие клубы деньги поступают из США, и считается, что всё честно, даже если суммы больше. Нам приходится жить в этой реальности и бороться. Я всегда на стороне нашего клуба, в этом не может быть никаких сомнений».

Хосеп Гвардиола Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Та фраза Гвардиолы звучит однозначно. Он доверяет руководству «Сити», но не станет терпеть обмана. Пеп — великий тренер, и с его стороны было бы странным очернять собственную биографию участием в проекте, который занимается махинациями. Так что «Сити» стоит беспокоиться не только о своём положении в нынешнем сезоне, но и о перспективах команды в целом. Без Гвардиолы это будет совершенно другая команда.

Когда ждать наказания «Сити»?

Фантазировать о скорой развязке можно сколько угодно, но подобные истории быстро не заканчиваются. По крайней мере, так считает финансовый эксперт Киран Магуайр. Вот его комментарий для Sky Sports:

— Не думаю, что эта история закончится быстро. Так что я бы оценивал вероятность развязки в нынешнем сезоне как низкую. На это расследование уже ушло четыре года, и разбирательства будут продолжаться ещё долго.