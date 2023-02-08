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Расследование против «Манчестер Сити», как могут наказать клуб, список санкций: снятие очков, лишение титулов, Гвардиола

Лишение титулов и исключение из АПЛ. Самые жёсткие сценарии будущего «Манчестер Сити»
Михаил Рождественский
Расследование против «Манчестер Сити»
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Разбираемся в регламенте, прецедентах и инсайдах.

«Манчестер Сити» снова преследуют за нарушения. АПЛ на днях объявила о завершении расследования, которое длилось четыре года, и предъявила клубу более 100 обвинений. «Сити» уличили в нарушениях в период с 2009 по 2018 год, в первую очередь — в недостоверной финансовой отчётности.

Для «Сити» это уже не первые разбирательства. Три года назад махинации клуба расследовал УЕФА, и команду даже забанили в еврокубках. Правда, закончилось всё апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS) и победой юристов «Сити». Тогда успеха удалось добиться благодаря истечению сроков давности. Однако сейчас история, судя по всему, куда серьёзнее: в регламенте АПЛ никаких сроков давности нет, поэтому избежать наказания в случае полного доказательства нарушений уже не получится.

«Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ. Клубу предъявили список из 100 обвинений! «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ. Клубу предъявили список из 100 обвинений!

Делом «Сити» теперь занимается независимая комиссия, которая должна помочь АПЛ определиться с наказанием. Список возможных санкций впечатляет:

  • отстранение от матчей АПЛ;
  • снятие очков;
  • переигровка некоторых матчей;
  • исключение из лиги;
  • обязательство выплаты компенсации;
  • запрет или отказ в регистрации футболистов;
  • условное наказание;
  • компенсация затрат и ущерба пострадавшим;
  • другое наказание, которое комиссия посчитает подходящим.

Очевидно, что все санкции сразу наложить невозможно, а о некоторых из них в «Сити» сейчас наверняка мечтают. Условное или любое денежное наказание — просто пшик для богатого клуба. Но давайте рассмотрим самые жёсткие санкции.

Что если «Сити» исключат из АПЛ?

Самый мощный сценарий. Сразу оговоримся: он ещё и самый маловероятный. Аналогичного прецедента в Англии на таком уровне просто не было. Однако тут есть интересные подробности. The Telegraph пишет, что «Сити» в случае исключения из АПЛ не гарантировано место даже в Английской футбольной лиге (EFL). Это, если что, Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2. Руководство EFL просто не видит возможности принять «Сити» по спортивному принципу. А ниже уже Нон-лига — там выступают и полупрофессиональные команды. Просто представьте себе «Сити» в такой компании.

Ещё одна интересная новость пришла от Sky Sports. Утверждается, что большинство клубов АПЛ выступят за исключение «Сити» из лиги, если нарушения клуба будут окончательно доказаны и встанет вопрос о таком жёстком наказании.

Хоть в Англии подобной истории ещё не было, зато есть хорошо известный пример из Италии. В 2006 году «Ювентус» по итогам коррупционного скандала вышвырнули в Серию Б. Вдобавок команда стартовала с показателем «-9» в графе «очки». Один сезон пришлось побарахтаться в неэлитной лиге, но «Юве» быстро вернулся.

А если с «Сити» снимут очки?

А вот этот вариант гораздо вероятнее. Обвинения против «Сити» серьёзные, поэтому представить такой сценарий можно. Сейчас команда Пепа Гвардиолы занимает второе место в таблице АПЛ с 45 очками и отстаёт от «Арсенала» на пять очков (по потерянным — на восемь).

Как здорово, что у нас снова есть прецедент. И, не поверите, это опять «Ювентус». Причём история совсем свежая: прокуратура уличила клуб в финансовых махинациях, а федерация поспешила отреагировать и сняла с команды аж 15 очков. Так «Юве» с третьего места в Серии А рухнул на 10-е. Судя по реакции в Италии, это действительно жёсткие санкции, которые для многих стали неожиданностью.

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Давайте представим, что «Сити», на который АПЛ, такое ощущение, пошла в настоящую атаку, тоже лишится 15 очков. Что ж, это будет жестоко: команда сравняется по очкам с «Челси», который сейчас барахтается на девятом месте. Единственная приятная новость заключается в том, что «Ливерпуль» ещё ниже, но у него есть игра в запасе. От зоны Лиги чемпионов «Сити» будут отделять 10 очков — такое отставание отыгрывается, однако с каждым туром это будет сделать всё сложнее.

Более чем возможен и вариант, при котором разбирательства затянутся и не закончатся к концу нынешнего сезона. В таком случае «Сити» может лишиться очков в следующем сезоне, а то и позже — в зависимости от сроков всей этой скандальной истории. Или начать новый сезон с минусом – такое было у «Дерби» в Чемпионшипе в прошлом розыгрыше. С клуба сняли 12, а потом и ещё 9 очков (первые санкции – из-за перехода под внешнее управление, вторые – за нарушение внутрианглийского фэйр-плей).

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А предыдущие чемпионства у «Сити» могут отнять?

Вряд ли. В соцсетях активно разгоняют эту тему (бывшие футболисты «Ливерпуля» даже в шутку спрашивают, могут ли они теперь считать себя чемпионами), однако такое наказание будет тяжело полноценно аргументировать. Да и в списке санкций, описанном выше, данный вариант именно в такой формулировке отсутствует. По информации The Athletic, подобный сценарий сработает, если будет решено снять с «Сити» очки в предыдущих сезонах.

Соответственно, гипотетически клуб может лишиться титулов, только если комиссия решит жестить и даст соответствующую рекомендацию АПЛ. И то не факт, что лига осмелится на такое. Подтверждением написанному выше выступает инсайд Sky Sports: в топ-клубах АПЛ считают, что лишение «Сити» чемпионств будет бессмысленным и приведёт лишь к путанице.

Ладно, а что если у «Сити» действительно отнимут титулы? От такого сценария выиграют два клуба — так уж получилось, что это самые принципиальные соперники команды Гвардиолы. Полюбуйтесь на список альтернативных чемпионов (учитываем все сезоны начиная с 2009 года):

  • Сезон-2011/2012: «Манчестер Юнайтед»;
  • Сезон-2013/2014: «Ливерпуль»;
  • Сезон-2017/2018: «Манчестер Юнайтед»;
  • Сезон-2018/2019: «Ливерпуль»;
  • Сезон-2020/2021: «Манчестер Юнайтед»;
  • Сезон-2021/2022: «Ливерпуль».
Стивен Джеррард и Поль Погба

Стивен Джеррард и Поль Погба

Фото: Alex Livesey / David Ramos/Getty Images

В «Ювентусе», наверное, уже икают из-за этого материала, но всё равно стоит вспомнить об этом клубе — хотя бы для сравнения. В 2006-м, после уже упомянутого коррупционного скандала, туринцев лишили двух титулов (один не достался никому, второй — «Интеру»). Однако есть два фактора, которые сильно отличают ту историю от ситуации «Сити». Во-первых, у «Юве» отняли трофеи, завоёванные непосредственно перед расследованием и наказанием. В случае с «Сити» же речь идёт о чемпионствах в 2012-м, 2014-м и 2018-м (а может, и последующих годах). Лишить команду титулов, выигранных 10 лет назад, сложнее, да и есть ли в этом смысл?

А во-вторых, нарушения «Юве» выходили за пределы клубных дел и непосредственно коснулись результатов во всей лиге. В аналогичной ситуации в Англии можно было бы смело ждать самых жёстких санкций в отношении «Сити».

Что будет с Гвардиолой?

Вопрос, на который пока нет ответа, потому что Пеп ещё не комментировал обвинения в адрес «Сити». Но есть любопытное высказывание Гвардиолы из прошлого года. В мае 2022-го тренер заявил, что покинет клуб, если почувствует обман:

«Почему я защищал клуб и руководство? Потому что работаю с ними. Когда их в чём-то обвиняют, я прошу их рассказать мне подробности. Они объясняют, а я им верю. Я сказал им: «Если вы мне соврёте, на следующий день меня не будет в клубе. Я просто уйду и никогда не буду вашим другом. Я верю в вас, потому что на 100% доверяю вам с первого же дня и защищаю клуб по той же причине».

Когда в «Сити» приходит спонсор, все говорят о переплате. В другие клубы деньги поступают из США, и считается, что всё честно, даже если суммы больше. Нам приходится жить в этой реальности и бороться. Я всегда на стороне нашего клуба, в этом не может быть никаких сомнений».

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Та фраза Гвардиолы звучит однозначно. Он доверяет руководству «Сити», но не станет терпеть обмана. Пеп — великий тренер, и с его стороны было бы странным очернять собственную биографию участием в проекте, который занимается махинациями. Так что «Сити» стоит беспокоиться не только о своём положении в нынешнем сезоне, но и о перспективах команды в целом. Без Гвардиолы это будет совершенно другая команда.

Когда ждать наказания «Сити»?

Фантазировать о скорой развязке можно сколько угодно, но подобные истории быстро не заканчиваются. По крайней мере, так считает финансовый эксперт Киран Магуайр. Вот его комментарий для Sky Sports:

— Не думаю, что эта история закончится быстро. Так что я бы оценивал вероятность развязки в нынешнем сезоне как низкую. На это расследование уже ушло четыре года, и разбирательства будут продолжаться ещё долго.

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