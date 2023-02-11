Вице-чемпион мира работал с оперным певцом. Зачем ему это?

Прямо сейчас Деотшанкюль Юпамекано – лидер обороны «Баварии» и серебряный призёр ЧМ-2022. Француз долго шёл к прогрессу в своей игре и даже занимался с оперным певцом, чтобы улучшить свою вокальную технику. Зачем защитнику это понадобилось?

Прогресс в игре через работу с оперным певцом

В сентябре 2022 года впервые за год Юпамекано получил вызов в сборную Франции. Защитнику хватило 90 минут с Данией в Лиге наций, чтобы убедить Дидье Дешама взять его на чемпионат мира в Катар. Там Юпамекано провёл пять матчей (остался в запасе в играх с Тунисом и Марокко), включая изнурительные 120 минут в финале с Аргентиной, и завоевал серебро.

Юпамекано в сборной Франции Фото: Clive Mason/Getty Images

Чтобы добиться значительных улучшений в своей игре, защитник предпринял необычный шаг – нанял оперного певца. По информации Филиппа Кесслера из TZ, Деотшанкюль испытывал боль в голосовых связках до и после матчей. Чтобы избавиться от проблемы, Юпамекано связался с оперным певцом из Лейпцига, который научил его мягко использовать голосовые связки. Вдобавок артист помог французу увеличить громкость голоса, что улучшило его коммуникацию с игроками на поле. Защитник рассказал об этом французскому изданию L'Equipe.

Деотшанкюль Юпамекано защитник «Баварии» и сборной Франции «Когда я был молод, у меня были трудности с общением. Я чувствовал необходимость работать над своим голосом, чтобы командовать защитниками. Я работал с оперным певцом. Это было интересно. Защитнику очень важно кричать на поле. Ты должен делать это, чтобы быть лидером».

Усовершенствование игры защитником не ограничилось занятиями с оперным певцом. Юпамекано часто проигрывал борьбу на поле, поэтому дома в своём бассейне установил подводный эргометр. Это позволило ему поработать над своей скоростью и силой. Кроме того, защитник нанял личного повара и тренера по фитнесу ради прогресса. Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман отметил форму француза в последнее время:

«Юпамекано очень хорошо развивается. Он вернулся в отличной форме. Чемпионат мира был полезен для него, он был одним из лучших защитников. Надеюсь, он наберёт обороты. Нам нужен Юпамекано в оптимальных кондициях. Если он будет здоров, то проведёт очень хорошую вторую половину сезона».

Юпамекано проводит второй сезон в «Баварии». В текущем розыгрыше защитник сыграл 27 матчей во всех турнирах, из которых мюнхенцы проиграли всего один. Кроме того, «Бавария» пропустила всего два гола в шести играх группового этапа Лиги чемпионов. За полтора года Юпамекано стал чемпионом Германии и дважды выиграл Суперкубок страны. С таким рвением в работе и прогрессом француз способен превратиться в одного из лучших защитников мира. Ведь ему всего 24.