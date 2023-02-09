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Легионеры РПЛ, которые стали тренерами – Моцарт, Боккетти, Хонда, Коштинья, Нуну Эшпириту, Фатих Текке, Эгуавон, Томас

Школа Бердыева и «Спартака»! Какие тренеры получаются из экс-легионеров РПЛ?
Анатолий Романов
Легионеры РПЛ, которые стали тренерами
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Один из них был успешен даже в Англии.

За три десятка лет существования современного российского футбола в нашей лиге поиграло гигантское количество легионеров из дальнего зарубежья. Были и настоящие звёзды, и игроки среднего уровня, и откровенные «пассажиры». Но, как ни удивительно, почти никто из них не вернулся в РПЛ в роли главного тренера. Появление в ЦСКА Ивицы Олича в 2021 году – уникальное событие. Неужели ни один из этих иностранцев не стал хорошим коучем? В поисках ответа на вопрос мы изучили тему и рассказываем о самых заметных тренерах из числа бывших легионеров чемпионата России.

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Сальваторе Боккетти

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Боккетти-игрок оставил яркий след в России. Провёл два с половиной года в «Рубине», потом ещё шесть лет в «Спартаке». Сыграл 147 матчей в РПЛ, в 2017 году стал чемпионом. Завершил карьеру летом 2021-го и тут же начал тренировать. Сначала работал с юношами «Вероны», а в октябре 2022-го экс-защитника неожиданно сделали главным тренером первой команды. Под руководством Сальваторе «Верона» проиграла шесть матчей из шести в Серии А, тем не менее клуб продлил с ним контракт до 2027-го. Поскольку Боккетти не имеет лицензии Pro, в декабре «Верона» назначила Марко Дзаффарони, объявив, что тот будет тренировать вместе с Сальваторе. Кто из них сейчас реально главный, трудно понять. Но так или иначе команда прогрессирует: в следующих шести матчах дважды победила и лишь однажды проиграла.

Иван Вукоманович

Иван Вукоманович

Иван Вукоманович

Фото: William Van Hecke/Getty Images

Полузащитник Вукоманович выступал в России два года. С лета 2002-го до лета 2003-го играл на правах аренды за «Динамо», а зимой 2004-го перешёл на правах свободного агента в «Аланию». Но если в составе москвичей он играл более-менее регулярно (15 матчей, одна голевая передача), то за владикавказцев провёл лишь один матч. В общем, ничем не запомнился. Став тренером, Вукоманович поработал сезон с одним из топ-клубов Бельгии – «Стандардом», потом выиграл Кубок Словакии со «Слованом» из Братиславы, а в 2022-м взял серебро чемпионата Индии с «Кералой».

Алессандро Даль Канто

Алессандро Даль Канто

Алессандро Даль Канто

Фото: Gabriele Guerra/Getty Images

В 2003 году начинающий тренер Игорь Шалимов привёз в Элисту двух итальянцев – защитника Даль Канто и полузащитника Дарио Пассони. Но поигравшие в Серии А легионеры не спасли «Уралан» от вылета и спустя сезон вернулись домой. Алессандро провёл в РПЛ 21 матч, отдал два голевых паса. В 2009-м стал тренером и вот уже почти 14 лет востребован в этой профессии. Возглавлял даже сборную Италии U17 и молодёжку «Ювентуса». Однажды выдал мощный отрезок из 18 матчей без поражений в Серии В и сыграл в финале плей-офф за выход в элиту, но с трофеями как-то не сложилось. Сейчас Даль Канто тренирует «Каррарезе» из Серии С.

Коштинья

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Португалец приезжал в Россию в качестве победителя Лиги чемпионов, однако запомнился скорее не игрой, а скандальным уходом. Коштинья сыграл за «Динамо» в 2005 году всего лишь 11 матчей. Тренер он пока не такой успешный, как футболист – трофеев не завоёвывал. Тем не менее поработал с «Пасуш де Феррейра» и «Насьоналом» в Примейре, а с первыми выступал даже в квалификации Лиги чемпионов и на групповом этапе Лиги Европы. Коштинья выводил «Насьонал» из второго дивизиона в элиту, выиграв турнир и получив награду лучшему тренеру сезона. Но последние полтора года сидит без клуба.

Саво Милошевич

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Сербский нападающий приехал в «Рубин» Курбана Бердыева под занавес своей яркой карьеры. В сезоне-2008 провёл 17 матчей, набрал 3+2 по системе «гол+пас» и, выиграв с командой золотые медали, закончил играть. Потом Милошевич занимал должность в федерации, но вдруг решил стать тренером. В марте 2019-го возглавил «Партизан», а уже в мае взял первый трофей – Кубок Сербии. На этом пока всё. В сентябре 2020-го Саво покинул «Партизан», а с января по сентябрь 2021-го возглавлял словенскую «Олимпию». С тех пор прошло полтора года – Милошевич по-прежнему без клуба. Возможно, он просто потерял интерес к тренерскому ремеслу.

Моцарт

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У Моцарта были разные периоды в «Спартаке», но он задержался в России на три с половиной года. С лета 2005-го по конец 2008-го сыграл за красно-белых 106 матчей, забил 13 мячей и сделал 21 голевую передачу. Взял с командой три серебра. В 2010-м завершил карьеру, а через три года уже тренировал. Был и ассистентом – в итальянской «Реджине». С осени 2020-го Моцарт только главный. Возглавлял в Бразилии ССА, «Шапекоэнсе», «Крузейро». Сейчас тренирует в Серии В «Гуарани». Поднял команду с 19-го места на 10-е. Есть у экс-спартаковца и один матч в бразильской Серии А в роли исполняющего обязанности (во главе «Коритибы»).

Нуну Эшпириту Санту

Нуну Эшпириту Санту

Нуну Эшпириту Санту

Фото: George Wood/Getty Images

Безусловно, самый успешный тренер из бывших легионеров РПЛ. Хотя в чемпионате России Нуну никак себя не проявил. Принадлежал «Динамо» с лета 2005-го по январь 2007-го, но сыграл всего 12 матчей, в которых пропустил 17 мячей. Выпал из состава после прихода Сергея Овчинникова. В 2010-м окончательно ушёл с футбольного поля и стал тренером вратарей. А в 2012-м запустил самостоятельную карьеру. Очень быстро рос! Начал с «Риу Аве», потом возглавлял «Валенсию», «Порту», «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм». В Примере Нуну трижды признавали тренером месяца, а в АПЛ – четыре раза. С «Вулверхэмптоном» он выиграл Чемпионшип. С лета 2022-го работает в Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом», недавно завоевал Суперкубок страны.

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Велько Паунович

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Паунович, как и Боккетти с Милошевичем, поиграл за «Рубин» Бердыева. В 2007-м после долгих лет выступлений в Испании форвард отправился в Россию, но в Казани отыграл только сезон. Велько не оправдал ожиданий, забив лишь два мяча в 18 матчах. Став тренером, с 2012 по 2015 год работал с юношескими и молодёжной сборными Сербии. В июне 2015-го добился гигантского успеха – выиграл с сербами молодёжный чемпионат мира. В его команде блистал Сергей Милинкович-Савич. Потом Паунович уехал в США и более четырёх лет тренировал «Чикаго Файр». После этого попал в Чемпионшип, где были полтора сезона в «Рединге». С ноября 2022-го возглавляет мексиканскую «Гвадалахару». На клубном уровне он пока без трофеев.

Лукас Пусинери

В 2003 году в «Сатурне» оказалась группа южноамериканцев, а среди них – Пусинери. Атакующий полузащитник отыграл меньше года на правах аренды, тем не менее запомнился – забил шесть голов в 13 матчах. В 2013-м стал тренером. Работал в Колумбии с «Кукута Депортиво» и «Депортиво Кали», а в Аргентине – с «Индепендьенте» и «Атлетико Тукуман» (эту команду Лукас на данный момент и возглавляет). Пусинери выигрывал второй дивизион колумбийского чемпионата, доходил до четвертьфинала Южноамериканского кубка. В общем, это уже специалист с достаточно богатым тренерским опытом.

Вук Рашович

Вук Рашович

Вук Рашович

Фото: AP/TASS

В 2002-м защитник Рашович приехал в Самару и два года отыграл за «Крылья Советов». Правда, принял участие только в 14 матчах, а во втором сезоне почти не выходил на поле. Вскоре серб уже тренировал. С 2006-го по 2011-й был ассистентом в «Партизане», потом возглавлял «Телеоптик» и тот же «Партизан», работал на разных должностях в минском «Динамо», а с 2017-го зарабатывает на жизнь в Саудовской Аравии и ОАЭ. Сейчас это главный тренер «Аль-Фейхи». Рашович выигрывал чемпионат Сербии с «Партизаном». «Аль-Фейха» в прошлом году завоевала под его руководством Кубок короля.

Фатих Текке

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Текке больше помнят по «Зениту», с которым он завоевал золото РПЛ, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Однако завершал свою карьеру в России турок в «Рубине» Бердыева. Нападающий забил 24 мяча и сделал семь голевых передач в 78 матчах РПЛ. Тренирует Фатих уже восемь лет. Возглавлял в Турции «Кайсери», «Болуспор», «Манисаспор», «Денизлиспор», «Истанбулспор» и «Бурсаспор». В октябре 2022-го состоялся третий приход Текке-тренера в «Истанбулспор», с которым Фатих сейчас борется за выживание. Трофеев у 45-летнего специалиста нет, но он в Турции на виду.

Как сейчас выглядят игроки «Зенита», выигравшие Кубок УЕФА в 2008 году Как сейчас выглядят игроки «Зенита», выигравшие Кубок УЕФА в 2008 году

Степан Томас

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Ещё один тренер, который, будучи игроком, прошёл через «Рубин» Бердыева. Летом 2007-го хорват перебрался из Турции в Россию и остался в Казани на два с половиной года. Выиграл два чемпионства, провёл в РПЛ 31 матч. Став тренером, пять лет отработал ассистентом, а в 2019-м превратился в главного. Степан возглавлял в Турции «Антальяспор», «Ризеспор» и «Гёзтепе», правда, нигде надолго не задержался. Прошлым летом принял «Шериф», пошумевший до того в Лиге чемпионов. Через четыре месяца его отправили в отставку, несмотря на лидерство в чемпионате. В Лиге Европы команда на групповом этапе не смогла побороться с «МЮ» и «Реалом Сосьедад». Впрочем, будущее золото чемпионата Молдавии станет титулом и Томаса.

Кейсуке Хонда

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Японец попал в этот список в виде исключения, так как тренером по большому счёту ещё не стал. У экс-полузащитника ЦСКА, проведшего четыре года в ЦСКА (28+29 в 127 матчах) и завоевавшего одно золото, уникальная история. В 2018-м Хонда уехал выступать в Австралию и получил предложение совмещать игровую карьеру с должностью менеджера сборной Камбоджи. По сути, Кейсуке наняли тренером на официальные матчи, а когда японец был занят в клубе, его подменял помощник. Во главе с Хондой слабая сборная Камбоджи влетала Ирану – 0:14 и 0:10, да и вообще выигрывала редко. Но в 2022-м на чемпионате Юго-Восточной Азии показала лучший результат в истории: заняла третье место в группе после побед над Филиппинами (3:2) и Брунеем (5:1). Теперь не играющий с 2022 года Хонда будет отвечать за сборную Камбоджи U23.

Жолт Хорняк

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Словацкий защитник был игроком московского «Динамо» с лета 2001-го по конец 2002-го. Сыграл 30 матчей, набрал 1+1 по системе «гол+пас». Потом ещё шесть с половиной лет выступал в разных странах, а в 2011 году стал тренировать. Причём начал с Армении, где возглавлял «Мику» и «Бананц». Выиграл одно чемпионство и два Суперкубка. Дальше в его карьере были мальтийская «Моста» и… возвращение в Россию (вот ещё один случай, кроме Олича!). Правда, не в РПЛ, а в ФНЛ. В «Луче» из Владивостока Жолт провёл в 2017 году лишь три месяца, одержав пять побед при четырёх поражениях в 16 матчах. После этого Хорняк тренировал «Слован» из Братиславы, а с 2019-го и по сей день работает с венгерской «Академией Пушкаша». Его команда – один из конкурентов «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

Лучшие футбольные тренеры России. Рейтинг за 30 лет Лучшие футбольные тренеры России. Рейтинг за 30 лет

Агустин Эгуавон

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Защитник Эгуавон был известным футболистом – капитаном сборной Нигерии, участником ЧМ-1994 и ЧМ-1998. В Россию приехал из США в январе 1997-го, подписав контракт с «Торпедо». За два сезона сыграл 31 матч, забил один гол и отдал одну голевую передачу. В 2000 году стал играющим тренером мальтийской «Слимы». Потом возглавлял большое количество команд, в основном – на родине. Кроме того, был главным тренером молодёжной и первой сборных Нигерии. Выиграл бронзу Кубка Африки в 2006-м, а на клубном уровне брал кубковый трофей с «Эньимбой». Поработал в ЮАР, но почему-то всего пару недель. С 2020-го занимал должность технического директора в Федерации футбола Нигерии. Сейчас ему уже 57.

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