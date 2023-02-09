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Трансферы РПЛ, зима-2023, экс-капитан сборной России Артём Дзюба перешёл в «Локомотив» — разбор тактики, аналитика

Что Дзюба даст «Локомотиву»? Ответ не так очевиден, как кажется
Евгений Ломоносов
Артём Дзюба перешёл в «Локомотив»
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Почему экс-капитан сборной — именно тот, кто нужен сейчас команде.

«Локомотив» испытывал серьёзные проблемы в атаке ещё в первой части сезона, а два зимних сбора не дали надежды на то, что они однозначно будут решены. Вот почему возникла необходимость подписать Артёма Дзюбу.

На паузу «Локо» ушёл, занимая третье место с конца в РПЛ. В атаке всё было довольно грустно: команда 14-я в лиге по голам (20), десятая — по ожидаемым голам (22), 12-я — по ударам (12,5 за матч).

Чаще других в первой части сезона на острие играл Иван Игнатьев — 672 минуты. В его активе шесть результативных действий — 4+2, но четыре из них — 3+1 — он совершил в одной игре — домашней с «Оренбургом», тогда как в девяти матчах чемпионата России вообще не отметился голами и передачами. При этом у его коллег всё ещё хуже: у Изидора за 410 минут игры на острие один гол и один голевой пас, у Камано за 265 минут — одна передача.

Иван Игнатьев

Иван Игнатьев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На двух стартовых зимних сборах «Локо» провёл пять матчей, которые показали, что ситуация в атаке кардинальным образом не изменилась. Вот результаты: «Бунёдкор» — 1:1, «Родина» — 2:1, «Сочи» — 2:0, «Джохор» — 0:1, «Урарту» — 1:0. Важно отметить пару событий. Во-первых, в двух последних встречах у «Локо» не забил никто — в матче с «Урарту» футболист поразил свои ворота. Во-вторых, ни один игрок пока не забил больше одного мяча! Таким образом, сборы окончательно указали на необходимость что-то делать, пока не стало поздно.

Кем усилить атаку менее чем за месяц до возобновления сезона, если не лучшим бомбардиром в истории РПЛ (147 голов) Артёмом Дзюбой, который без клуба и рвётся в игру? К тому же у 34-летнего спортсмена созвучная с «Локо» цель — выдать мощную весну, долго не раскачиваясь. Если у игрока не получится, то, скорее всего, с большим футболом можно заканчивать.

Итак, что может получиться? Делимся своим видением.

Дзюба возвращается в РПЛ! И его выбор — просто замечательный Дзюба возвращается в РПЛ! И его выбор — просто замечательный

«Локо» должен стать острее в позиционных атаках. Не только за счёт игры верхом!

Много голов в футболе случается при ударах из штрафной площади. Чтобы твоя атака была успешной, первоочередная задача — научиться проникать в штрафную. Чем бóльшими силами обороняется соперник, тем труднее её решить. Всё сказанное «Локо» познал на себе в первой части сезона: в проигранном матче с «Факелом» (0:2) красно-зеленые нанесли лишь шесть ударов из штрафной площади при владении мячом 62%, в неудачном матче с ЦСКА (0:1) всё было ещё хуже — четыре удара из штрафной площади при 63% владения мячом.

С Дзюбой у «Локо» будет возможность регулярно проникать в чужую штрафную площадь. Если не будет получаться низом, то можно грузить на него мяч верхом — либо из глубины, либо с флангов. Тогда нападающий либо сам зацепится за мяч и нанесёт удар, либо скинет партнёрам. Подписывая такого форварда, ты автоматически получаешь разнообразие впереди.

Голевая атака «Зенита»

Голевая атака «Зенита»

Парадоксально, но с наличием впереди Дзюбы для успешных атак низом будет даже больше возможностей — нападающий станет притягивать внимание защитников в штрафной площади, тем сам освобождая зоны партнёрам. В том же «Зените» такое проходило регулярно. Не стоит также забывать, что сам Дзюба умеет подыгрывать партнёрам — у него 79 голевых передач в РПЛ.

Гол Азмуна

Гол Азмуна

В прежних командах Дзюбы в РПЛ постоянное давление на чужую штрафную разной стилистической направленности в итоге трансформировалось в голы. Так было не только в «Зените», но и в «Ростове», «Арсенале», «Томи» и «Спартаке». Создавать постоянное давление на чужую штрафную теми же длинными передачами в любом случае лучше, чем просто перекатывать мяч поперёк в середине поля, заходя в чужую штрафную совсем изредка. Если при перекате мяча не получается регулярно находить возможности для проникновения к воротам, то это в большей степени убийство времени, а не приближение к результату.

Важно отметить, что Михаил Галактионов умеет ставить позиционную атаку, и Дзюба ему должен помочь в этом. Когда тренер работал в «Пари НН», то команда была успешна за счёт насыщения чужой штрафной своими игроками и перманентных передач туда. Без качественной позиционки нижегородцы не отыгрались бы дважды со счёта 0:2 в матчах с «Динамо» и ЦСКА и не одержали бы волевую победу над «Факелом» (3:1). Когда нижегородцы сыграли вничью с тем же «Локо» в первом круге (1:1), то в голевой атаке сразу четыре игрока команды оказались в чужой штрафной, несмотря на игру в меньшинстве!

Гол «Пари НН» в матче с «Локо» при игре в меньшинстве

Гол «Пари НН» в матче с «Локо» при игре в меньшинстве

У красно-зелёных появится простая возможность стремительно строить быстрые атаки

Как и в позиционных атаках, в быстрых у «Локо» в первом круге тоже были проблемы. Команда не смогла забить в проигранных матчах с «Зенитом» (0:5), «Сочи» (0:4), «Краснодаром» (0:3) и «Спартаком» (0:1) — неизменно преимущество во владении мячом было у соперника, но красно-зелёным не удавалось продуктивно убегать в контратаки.

Теперь всё может быть иначе. Когда у тебя есть мощный нападающий, его можно использовать в качестве «маяка» для передач. Если форвард зацепится за мяч, а скоростные игроки предложат себя под передачи, то сопернику сдержать такую атаку будет трудно. Прежним отечественным клубам Дзюбы регулярно удавалось проектировать через него быстрые атаки.

Быстрая голевая атака «Зенита» через Дзюбу

Быстрая голевая атака «Зенита» через Дзюбу

У «Локо» станет на один качественный адресат больше на стандартах

В это трудно поверить, но в результате угловых и штрафных в первой части чемпионата России «Локомотив» забил лишь один мяч — хуже только «Сочи» и «Химки», которые с угловых и штрафных не отличились ни разу. Тот случай, когда падать ниже почти некуда!

Когда у тебя есть Дзюба, то странно не забивать со стандартов — форвард и сам способен это сделать, и защитников отвлекать будет. Дело за малым — наиграть. Любопытный факт: с лета 2014 года у Дзюбы при угловых и штрафных 15 голов и 5 голевых передач в 215 матчах чемпионата России.

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Исчезнет ли у «Локо» смелость при обороне с приходом Дзюбы?

При немецких тренерах «Локо» пытался прессинговать. По итогам первой части чемпионата РПЛ при прессинге красно-зелёных соперник в среднем делал всего 9,2 передачи — это второй результат после «Спартака», под прессингом которого противник совершал 8,7 паса.

Приход Дзюбы не означает, что «Локо» будет играть совсем осторожно при обороне. Артёма можно выпускать на час, а затем менять, например, на Ивана Игнатьева. Когда на ЧМ-2018 Дзюба был максимально вовлечен в оборонительную игру (в матче с Испанией даже персонально играл с Серхио Бускетсом), то от свистка до свистка провёл лишь один матч из пяти! В среднем на поле тогда Дзюба был 67 минут. При этом с теми же Египтом и Саудовской Аравией наша сборная тогда играла смело.

Если Галактионов захочет видеть Дзюбу на поле 90 минут, то прессинг нужно будет дозировать. Что иначе не выйдет, доказано тем же «Зенитом». Когда в апреле 2021-го команда Семака уступала «Краснодара» 0:2 и требовалось взвинтить темп, тренер на 65-й минуте сделал четыре замены разом, в том числе убрал с поля Дзюбу, что помогло завершить матч вничью — 2:2.

Но о смелости ли при обороне сейчас думать «Локо»? Результат — вот о чём должны быть все мысли весной. Что Дзюба большой помощник в достижении результата, он неоднократно доказывал во всех клубах РПЛ.


Возможный состав «Локомотива» весной:

Схема «Локомотива»

Схема «Локомотива»

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