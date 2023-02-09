Как круто Санчо вернулся после ссылки! Но победную серию «МЮ» прервала команда без тренера

«Манчестер Юнайтед» не смог переиграть дома «Лидс» и догнать «Манчестер Сити». Манкунианцы прервали домашнюю победную серию, продлившуюся 13 матчей.

Матч с «Лидсом», который на днях отправил в отставку тренера Джесси Марша и пока не определился с новым коучем (на «Олд Траффорд» команду привёз в роли и. о. Майкл Скубала), начался для «МЮ» с холодного душа.

Попытки вытаскивать соперника на прессинг, создавать тройку сзади и выходить из обороны за счёт смещения на правый фланг Бруну Фернандеша закончились для команды Эрика тен Хага пропущенным уже на первой минуте голом. Португалец потерял мяч под давлением, а шустрый вингер Вильфред Ньонто сыграл в стенку с Патриком Бэмфордом и идеально исполнил удар из-за штрафной – положил мяч в самый угол ворот Давида де Хеа. Возможно, будь на поле Каземиро, у «Лидса» не получилось бы так легко прорвать опорную зону манкунианцев. Но 19-летнему итальянцу, неожиданно открытому в «Скуадра адзурра» Роберто Манчини, повезло, что бразилец в этот день отбывал дисквалификацию.

Каземиро под баном, Кристиан Эриксен травмирован – у «МЮ» серьёзные потери в центре поля. В основе впервые появился Марсель Забитцер. Как ни удивительно, новичок-центрхав оказался самым бьющим игроком в составе хозяев в первом тайме. Он сделал три попытки, и каждая следующая была опаснее предыдущей (лучшая – с левой!) Отсутствовал у манкунианцев из-за травмы и Антони. Справа в атаке сыграл Маркус Рашфорд, а слева Алехандро Гарначо. Энергии у молодого аргентинца, стремившегося использовать шанс завоевать место в основе, хватило бы на двоих, но последнее решение подводило. Он, например, не реализовал супермомент, когда, убрав с дороги голкипера и защитника, стрелял по открытой цели – Максимилиан Вёбер головой остановил летевший в ворота мяч.

Отрезками «МЮ» играл здорово, несмотря на кадровые проблемы. Хорошая подстройка игроков, комбинирование, быстрое движение мяча. За 45 минут хозяева нанесли 11 ударов. Но «Лидс» не паниковал в обороне, успешно закрывал створ. Гости удержали счёт 1:0 к перерыву, даже лишившись двух травмированных (Луиса Синистерры и Паскаля Стрёйка) и едва не потеряв из-за повреждения Ньонто.

А второй тайм начался со второго гола «Лидса». «МЮ» наступил на те же грабли! Тяжело входил в игру и пропустил после обреза на своей половине поля. Гарначо заигрался, допустил две подряд потери. «Лидс» накрыл хозяев контрпрессингом, а Рафаэль Варан, прерывая прострел, забил в свои ворота. Этот гол проверял VAR (как, к слову, и первый – на предмет офсайда), вот только игры рукой не было. После этого тен Хаг отправил в душ и Гарначо, и Ваута Вегорста. Голландский центрфорвард пока никак не может забить за манкунианцев в АПЛ. В матче с «Лидсом» он ни разу не пробил, хотя нельзя сказать, что был бесполезен на поле.

Интересные замены сделал тен Хаг. Джейдон Санчо сыграл в АПЛ впервые с конца октября, а Факундо Пельистри – впервые в карьере. Новые игроки добавили «МЮ» скорости в атаке и помогли сотворить камбэк. Манкунианцы превратили 0:2 в 2:2 за восемь минут. Автором первого гола стал Рашфорд, переведённый после перерыва на левый фланг, где он явно полезнее, чем справа. Забитцер с Пельистри поучаствовали в этой голевой атаке, а Рашфорд классно сыграл на опережение и забил головой. Криштиану точно оценил бы.

Сравнял же счёт Санчо, который, напомним, с середины декабря до середины января был отстранён от работы с основой из-за плохой физической формы. Возможно, голкипер «Лидса» Илан Меслье, не единожды спасавший свою команду на «Олд Траффорд», мог сыграть получше и сделать сейв. Но так или иначе Джейдон исполнил эпизод на десять из десяти.

«МЮ» на кураже был близок к победе. В итоге команда тен Хага нанесла 24 удара по воротам «Лидса» и семь раз попала в створ. Камбэк манкунианцев получился красивым, но всё же не стал великим чудом – «Лидс» отбился на ничью.