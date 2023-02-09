Месси провалил важнейший матч. Снова минус трофей у «ПСЖ»

Если думаете, что во Франции всё предсказуемо до неприличия, то отчасти вы, конечно, правы. Но даже там порой случаются настоящие сенсации. Например, «ПСЖ» может вылететь из Кубка Франции уже на стадии 1/8 финала. Именно это и случилось, причём матч с «Марселем» получился просто чумовым.

Интереснее всего этот матч разбирать по персоналиям. Самая главная — Лионель Месси. В составе «ПСЖ» не было Килиана Мбаппе, поэтому роль основных творцов в атаке легла на двоих: аргентинца и Неймара. И если второй уже не воспринимается как главная звезда и лидер команды, то от первого мы по-прежнему ждём магии, особенно после победного чемпионата мира.

Но в матче с «Марселем» Месси откровенно провалился. То есть он постоянно был на виду и участвовал в моментах, однако реализация и волшебный дриблинг куда-то испарились. Лео элементарно не мог попасть по воротам, в том числе из убойных позиций. Месси не помог даже любимый 10-й номер. Да, аргентинец играл под ним: в Кубке Франции футболисты стартового состава по регламенту должны брать номера с 1-го по 11-й. Последний достался Неймару, который в других турнирах как раз бегает под десяткой.

Лионель Месси Фото: fcpsg.fr

Ещё одна персона — Алексис Санчес. Многие уже и забыли про этого нападающего, а он тем временем переживает очередное возрождение. На 31-й минуте он вывел «Марсель» вперёд, уверенно реализовав пенальти. А вообще в этом сезоне у 34-летнего чилийца 11 голов во всех турнирах!

Следующий герой — Серхио Рамос. В добавленное к первому тайму время испанский защитник сравнял счёт. И это фирменный гол Рамоса. Подача с углового, прыжок 36-летнего Серхио и плотный удар головой мимо вратаря — как в лучшие годы в составе «Реала». Кстати, в последний раз Рамос забивал за «ПСЖ» в официальном матче в июле 2022-го. Это был Суперкубок Франции. А в концовке матча с «Марселем», когда Парижу нужно было срочно забивать, Серхио превратился в центрального нападающего, не реализовал пару моментов и даже успел поучаствовать в стычке с соперниками после сомнительного прыжка во вратаря с использованием локтя.

Автор победного гола «Марселя» — Руслан Малиновский. Украинский полузащитник, ещё недавно игравший за «Аталанту» с Алексеем Миранчуком, давно славится своим ударом. И он напомнил о своём навыке в самый нужный момент. На 57-й минуте Руслан так поймал мяч на родную левую ногу, что тот улетел в девятку с бешеной скоростью. Когда у Джанлуиджи Доннаруммы физически нет шансов спасти, это о многом говорит.



А ещё отметился Самуэль Жиго. Бывший защитник «Спартака» в самой концовке пошёл на футбольное преступление ради победы. Что-то в стиле Диего Марадоны или, скорее, Луиса Суареса — Жиго откровенно отбил рукой мяч, летевший в ворота. Правда, полноценного шоу не получилось, потому что наносивший удар Рамос в этом эпизоде залез в офсайд. Кстати, в стычке с Серхио защитник тоже принял непосредственное участие. Жиго взял Рамоса за шею и затем немного потолкался с ним.

На самом деле вылет «ПСЖ» — абсолютно заслуженный. Конечно, класс играет роль, и у Парижа были моменты, чтобы как минимум перевести игру в дополнительное время. Но «Марсель» разрывал на максимуме своих возможностей и, например, вчистую уделал звёздных соперников по ударам (15:8, 8:3 в створ). Кадры после финального свистка говорят сами за себя: прошло всего пару секунд, а марсельские футболисты уже прыгали перед фанатской трибуной.



А для «ПСЖ» Кубок Франции становится каким-то странным турниром. В последний раз Париж брал этот трофей в сезоне-2020/2021. Год назад был вылет, причём тоже на стадии 1/8 финала — от «Ниццы». Теперь не удалось пройти «Марсель». Снова минус титул!