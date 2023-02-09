«Месси решил бегать ещё меньше, чем обычно». Во Франции разносят «ПСЖ» за вылет из Кубка

«ПСЖ» второй год подряд проваливается в Кубке Франции. В прошлом сезоне столичный клуб проиграл в 1/8 финала «Ницце» (0:0, пен. 5:6), а теперь споткнулся на этой же стадии на «Марселе» (1:2). Провансальцы обыграли принципиального соперника на своём стадионе впервые с 2011 года, а парижане проиграли уже третий матч в 2023 году. Французская пресса встревожена состоянием «ПСЖ» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Без травмированного Килиана Мбаппе игра столичного клуба выглядит унылой.

«ПСЖ» ждёт очень тяжёлая жизнь без Мбаппе»

Издание Le Parisien анализирует игру и делает акцент на недостатках столичного клуба:

«За пять дней до первого матча Лиги чемпионов с «Баварией» состояние «ПСЖ» вызывает тревогу. Мы рассчитывали разглядеть какие-то нюансы перед важным матчем в Европе, но увидели совсем другое. Команда совершила много ошибок и выглядела неорганизованной. Да, минусы были и в прошлых матчах, но на этот раз всё выглядело в 10 раз хуже. Новая неудача, а ведь команда уже трижды теряла очки в 2023 году.

Соперник оказал серьёзное давление, и сложилось ощущение, что «ПСЖ» просто не знал, как с этим бороться. Парижане не нашли достойного ответа и оказались не в состоянии противостоять безумному прессингу. Фабиану Руису не давали спокойно дышать. Найди он кислородную маску рядом со скамейкой «ПСЖ», наверняка бы ей воспользовался.

Неймар включался периодически, но ему было тяжело. Месси решил бегать ещё меньше, чем обычно. И это очень беспокоит. Его слабые забеги, отсутствие оборонительных действий в матче такого масштаба — настоящий яд для «ПСЖ». Клуб ждёт очень тяжёлая жизнь без Мбаппе. В его отсутствие Месси и Неймар были не в состоянии остановить ярость «Марселя». Правда, в этот вечер блистал Доннарумма. Он включил режим Евро-2020 и ещё в первом тайме совершил пять спасений. Но это слабое утешение за пять дней до очень важного матча в сезоне».

«Месси и Неймар оказались не в состоянии справиться с обороной «Марселя»

Quest-France критикует игру нападающих «ПСЖ» и действия главного тренера команды:

«В отсутствие Мбаппе основное внимание было приковано к Месси и Неймару. Но две суперзвезды оказались не в состоянии справиться с обороной «Марселя». Бразилец в одном из эпизодов пробил в штангу, но на этом всё. Казалось, временами Неймару просто не хватает креатива, особенно это касается последних минут встречи. Месси показал все физические недостатки. Даже когда он получал свободное пространство, то не знал, как им воспользоваться. Да и стандартные положения не принесли желаемого эффекта.

В первом тайме «ПСЖ» терпел, пока соперник оказывал сумасшедшее давление. После перерыва рисунок игры не изменился. Гости долго владели мячом только в последние 15 минут, когда нужно было спасать результат. Тренер «ПСЖ» Галтье так и не нашёл решения. Ни смена тактики, ни выход новых футболистов не изменили ситуацию в лучшую сторону. Отсутствие Мбаппе очень сильно повлияло на команду».

Кристоф Галтье Фото: Xavier Laine/Getty Images

«Без Мбаппе «ПСЖ» выглядел беспомощно»

Le Monde отмечает, насколько слабо парижане сыграли без Мбаппе:

«Без Мбаппе «ПСЖ» выглядел в атаке беспомощно. Гости так и не забили после перерыва, а соперник оказал сумасшедшее давление. Парижане продемонстрировали все свои слабости, и это очень тревожит перед матчем с «Баварией». Мы понимали, что без Мбаппе «ПСЖ» не так силён, но теперь это видно отчётливо. Без Килиана парижанам не хватает скорости в атаке».

«Игра Месси оставила не самое приятное впечатление»

Foot Mercato подчёркивает, что Месси и Неймар сыграли не на должном уровне:

«С технической точки зрения у Месси были кое-какие проблески, но в плане физики ему пришлось очень тяжело. В такой встрече требовалось гораздо больше, чтобы доставить проблемы обороне «Марселя». Игра Месси оставила не самое приятное впечатление. Он разочаровал, поскольку принял немало неправильных решений по ходу игры. У Неймара был хороший момент, когда мяч после его удара попал в штангу. Но этого слишком мало».

Неймар Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

«Скорость Мбаппе — оружие «ПСЖ». Но больше у них нет ничего»

Журналист Даниэль Риоло жёстко прошёлся по столичной команде:

«Когда Мбаппе в строю, он великолепно пользуется свободным пространством. Его скорость — оружие «ПСЖ», но больше у них нет ничего. Есть только Мбаппе. Знаю, что многие не хотят слышать такую формулировку, однако это правда. В среду мы увидели то, что ожидали. «Марсель» сыграл превосходно и проделал невероятную работу в центре поля.

Месси и Неймар способны на чудо, но в них ничего не осталось. Когда-то я говорил, что ни один футболист «Марселя» не дотягивает до уровня стартового состава «ПСЖ». После кубкового матча можно сказать, что ни один игрок «ПСЖ» не заслуживает играть в основе «Марселя». Возможно, кроме Хакими».