«В городе просто выключалась мобильная связь». Штаб Бердыева вернулся из Ирана в Россию

«Сочи» – четвёртый клуб, в котором Дмитрий Кириченко сотрудничает с Курбаном Бердыевым. Сначала был успешный период в «Ростове», потом – «Кайрат», иранский «Трактор». Последнее место работы штаб покинул в конце 2022 года.

В интервью «Чемпионату» Дмитрий рассказал, почему согласился работать в «Сочи», какова специфика иранской жизни и футбола, а также порассуждал на тему, стоит ли футбольной России двигаться в сторону Азии.

«Сочи»: как поступило предложение, работа с возрастными футболистами, важность результата

– Почему вы решили прийти в «Сочи»?

– Предложение поступило в ноябре, когда мы были на сборе с «Трактором» в Турции. Курбан Бекиевич сообщил нам об этом варианте, советовался. В принципе, сформировали единую позицию – это интересный проект, амбициозный клуб, и мы хотим там поработать. Но нужно было решить вопросы с «Трактором». Всё-таки у нас были действующие контракты.



– Когда ехали работать в Иран, понимали, что в случае интересного предложения из России вернётесь?

– За всех не могу говорить, но у себя в голове такую мысль держал. Это никак не отражалось на работе в Иране. Там получилось интересное и необычное время. Но как только появился вариант с Россией, лично я был за.

– Вы рассказывали, что начали изучать «Сочи», ещё работая в Иране.

– Не совсем так. Мы изучали футболистов для «Трактора». Поэтому рынок плюс-минус понимали. Естественно, эту базу перенесли в «Сочи». Уже в конце ноября стали думать о позициях, которые стоит укрепить.



– С технологической точки зрения пользоваться разными ресурсами в Иране трудно?

– Много работы проводили уже на сборе в Турции. Конечно, в Иране с этим возникали проблемы. Не только с футбольными ресурсами, а в целом с интернетом. В тот период, как вы знаете, в стране происходили разные волнения. Связь была нестабильной. Но старались искать решения, обходили ограничения.



– В каком настроении застали команду на первом сборе?

– Все футболисты вышли из отпуска в нормальном состоянии. Выполняли программу, которую выдал уже наш тренер по физподготовке. Ничего необычного. Сейчас ведём тяжёлую работу. Большая нагрузка. Подавляющее большинство нынешних игроков выступали ещё в «серебряном» сезоне. Логично, что они не хотят болтаться в середине таблицы и стремятся наверх. С точки зрения амбиций в «Сочи» всё в порядке. Надеюсь, мы сможем помочь их реализовать.

Курбан Бердыев и Дмитрий Кириченко Фото: pfcsochi.ru

– Артур Юсупов сказал, что возрастной команде набирать форму из года в год после пауз всё сложнее. Что в такой ситуации делать штабу?

– Это работа тренеров по физподготовке. Естественно, мы продумываем каждое занятие. Не только для команды в целом, но и для конкретных игроков. Дело ведь не только в возрасте, но и в готовности. Кто-то в конкретный момент может находиться не в лучшем состоянии. Здесь тонкий момент. Мы стараемся искать баланс. Обойтись без травм и подготовить команду к сезону.



– Вы говорили, что занимаетесь преимущественно нападающими.

– Мы все обсуждаем всё. Любую ситуацию. Например, физическая подготовка — дело не только профильного тренера. Мы в любом случае все вместе. Понятно, что я где-то могу больше помочь в атаке как бывший нападающий. Дмитрий Валерьевич Хохлов – в полузащите. Но это больше касается анализа. Не скажу, что на тренировках мы работаем только с этими линиями. Хоть и есть условное разделение на блоки.



– А ещё просматриваете футболистов?

– У меня ощущение, что в последние полгода этот процесс не прерывается. Сначала в Иране, теперь в Сочи.

– То есть у клуба нет конкретного скаутского блока?

– Есть ребята. Но не только они. Сами понимаете, кого-то предлагают агенты, кто-то ещё. Так что это общая работа. Смотрим на качество футболиста, а кто посоветовал – это другой вопрос.



– У «Сочи» сейчас три нападающих – Сарвели, Мелкадзе и Джорджевич. Этого достаточно, чтобы решать задачи, поставленные на оставшуюся часть сезона?

– Можно ещё посчитать Жоаозиньо – он тоже больше атакующий футболист. Скажу коротко — усиление нам не помешает в каждую линию. И мы этим занимаемся.



– Тренерский штаб какую задачу видит в этом проекте – результат или всё же построение команды на перспективу?

– Результат всегда превалирует. Можно бесконечно рассуждать обо всём остальном, но с тренеров всегда спрашивают именно это. Конечно, хочется достигать его за счёт качественного футбола. Но, учитывая реалии, важно занимать и высокое место в таблице. Красота футбола – это понятие относительное.

Георгий Мелкадзе Фото: pfcsochi.ru

– Нужно ли команде омолаживать состав?

– Думаю, сейчас 30 лет – это не финиш. Некоторые играют до 37-38 лет. Где-то падает качество, это понятно. Но есть и обратные примеры. Не все с возрастом регрессируют. В «Сочи» есть игроки, которые показывают классный футбол после 30. Сейчас футболисты куда более профессиональные, чем раньше.



– Место в топ-5 – реальная задача для «Сочи»?

– Да.

Иран: революция, проблемы со связью, местный колорит

– Очень интересная часть вашей биографии в штабе Бердыева, но при этом публично почти не известная – работа в Иране. Как вы там оказались?

– Курбану Бекиевичу поступило предложение. Он ещё с работы в Казани давно знаком с владельцем клуба – мистером Занузи. У него есть бизнес-интересы в России, в том числе в республике Татарстан. Когда ушли из «Кайрата», появился такой вариант. Понятно, что долго сомневались. Страна со своими особенностями.



– И почему согласились поехать?

– Работа есть работа. Это в любом случае полезный опыт. Было интересно изучить другой менталитет.



– К чему пришлось больше всего привыкать?

– С точки зрения футбола удивительным казалось в целом функционирование клуба. Оно было не всегда профессиональным. Ведь до этого мы работали в местах, где вертикаль выстроена чётко. К этому пришлось привыкать. У них специфический уклад жизни. А у Бердыева дисциплина и отношение к работе всегда на первом месте – это известный факт. Но со временем к этому стали относиться чуть лояльнее. Однако дисциплину всё равно поддерживали.



– В чём эта специфика? В первое время какой-то футболист мог, например, опоздать?

– Такое было очень редко. Но и то в основном это было связано с технологическими сложностями. Условно, в стране отключили интернет, время сообщили в чат, а он не увидел.



– Что ещё могло произойти?

– Например, идёт разминка. И десятки тысяч болельщиков выкрикивают фамилию одного футболиста. Он прекращает разминку и идёт к ним. Буквально на несколько минут. Не представляю такое в России. Но у них это заложено на уровне воспитания. Понятно, что пришлось к таким моментам привыкать. В чужой монастырь со своим уставом лезть бессмысленно. И таких нюансов много.

– А с точки зрения быта что удивляло?

– Я не могу сказать, что у меня был какой-то быт. Мы же в основном жили на базе – «Трактор» одна из немногих команд, у которых она есть. Не было такого, чтобы я каждый день выбирался в город, варился в местной жизни. Футбол практически круглосуточный. Ходили разве что в местные рестораны. Конечно, немного проникся колоритом. Люди там очень эмоциональные. Жизнь гораздо дешевле. Условно, могли поехать 8-10 человек в ресторан, а отдавали десятую часть того, что заплатили бы в той же Москве. Жизнь дешёвая, соответственно, не самая богатая. Понятно, что большинство если не нищенствуют, то живут очень скромно.



– Как отношение к россиянам?

– Все к нам прекрасно относились. С каким-то негативом ни разу не сталкивался.



– С точки зрения клубной организации с чем это можно сравнить? Первая, Вторая лига?

– Я же не работал в Первой лиге. Поэтому сложно сказать. Хотя заканчивал играть в ФНЛ, в «Мордовии». Возможно, есть что-то общее с тем временем. База там построена недавно – новое здание, неплохие поля – советовались по ним с агрономом «Кайрата». Стадион огромный – советского плана на 70 тысяч. К сожалению, за время нашей работы не удалось собрать полную арену. Сначала коронавирусные ограничения, потом проблемы с ФИФА, дальше начались протесты в стране. Так что на стадионе собирались максимум 30 тысяч человек.

Но хочу сказать, что это стереотип: якобы там всё на низком уровне и ничего нет. Для работы нам создали нормальные условия.



– Как уровень местного чемпионата?

– Там он интенсивнее, чем в России. Если смотреть глобально, а не конкретные матчи. У них это заложено генетически – много высоких, сильных, выносливых футболистов. Спортивная нация. Может, где-то не хватает мастерства. В Иране нет футболистов уровня бразильцев «Зенита». Из-за санкций и ограничений туда сложно пригласить качественных иностранцев. Им элементарно тяжело платить зарплату. Поэтому они и выбирают Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию.

Дмитрий Кириченко и Курбан Бердыев в ФК «Трактор» Фото: Пресс-служба ФК «Трактор» (Иран)

– В период вашей работы в стране проходили протесты и чуть не дошло до революции. Вам хоть раз было страшно находиться там?

– А мы этого даже не заметили. Наша база находилась в старой промзоне на окраине города. 90% времени проводили там. Понятно, что местные нам рассказывали какие-то новости. А смотреть местное ТВ на фарси довольно трудно.

Да, иранцев эта история тревожила. Какие-то митинги, что-то постоянно происходит. Иногда в городе просто выключалась мобильная связь. Мы не могли связаться с сотрудниками клуба. И связь раз в день, когда есть интернет.

Но это не первые волнения в Иране. Местные подчёркивают, что у них сильное полицейское государство. И любые протесты так или иначе будут гаситься. К этому все уже привыкли.

Протесты в Иране Фото: Fatemeh Bahrami/Getty Images

– Получается, вы тоже попадали в ситуации, когда не могли связаться с людьми из России?

– Конечно. Сначала пробовали VPN для мессенджеров, но с ростом волнений и он переставал работать. Искали разные способы. Пользовались советами местных хакеров. А как ещё?



– Бердыев говорил, что планируется обновление структуры клуба, создание проекта на годы вперёд. Казалось, что вы там надолго. Там сильно расстроились вашему отъезду?

– Здесь сложно сказать. Вопрос больше к руководству клуба. Я считаю, что даже за эти месяцы мы смогли заложить базу для развития клуба. Конечно, не всё, но номер мы не отбывали. В плане усиления нам не удалось пригласить тех, кого мы хотели бы.



– Кстати, а какие там зарплаты в футболе?

– Разные. Легионеры получают хорошие деньги, сравнимые с некоторыми большими клубами РПЛ. Но это единичные случаи. В любом случае футболисты там привилегированная каста. Так как люди живут небогато, даже очень средние футболисты выделяются на их фоне.



– Что главное вы вынесли из работы в Иране?

– С точки зрения футбола работа плюс-минус везде одинаковая. А с точки зрения опыта личностного, жизни в стране с таким менталитетом – многое.

Россия – в Азиатской конфедерации: в чём главный минус?

– Российский футбол почти год в определённой изоляции. Нет еврокубков и всего остального. Уехала часть легионеров. Уровень РПЛ – упал?

– Не могу сказать, что пристально следил. Работа в Казахстане, Иране отнимала много сил. Могу сказать, что уровень очень разный. По качеству, интенсивности мне понравились некоторые матчи. Но понятно, что это не самое частое явление. В целом уровень скорее снизился. Это логично. Когда уезжают некоторые качественные легионеры, это отражается.



Но давайте будем честными: уровень в последние годы и так снижался. Об этом говорят выступления в еврокубках. Так что мы просто продолжили движение вниз.



– Уход в Азию. Вы поработали там. Видите российский футбол в этой конфедерации?

– Вопрос сложный. Если бы УЕФА нам сказал, условно, что мы забанены на 10 лет – это один момент. Но, насколько понимаю, наши руководители общаются с европейскими, азиатскими коллегами. Возможно, у них больше закрытой информации.



По Азии меня смущает даже не футбольный, а логистический вопрос. Сложно представить участие нашей команды в Лиге чемпионов Азии. Каждые две недели летать из Москвы и Питера в Японию, Южную Корею и так далее? Да, у нас тоже есть Хабаровск и Владивосток. Но это один вылет за сезон, и то, когда они были в РПЛ. А летать постоянно, менять часовые пояса… Да и всем понятно, что в Европе более сильные, качественные команды.



– Ещё вы говорили, что нынешняя сборная России точно не сильнее некоторых азиатских команд.

– Давайте смотреть правде в глаза: сборная Ирана не слабее России. Понятно, что сейчас Карпин экспериментирует с составом и так далее. А есть ещё Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия – они тоже не хуже. Россия будет в числе лидеров. Но точно не на голову сильнее.

Валерий Карпин в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Олимпийцев призывают допустить к турнирам. Может, это знак, что Россию всё же вернут в Европу?

– Сложно сказать. Информацию мы получаем из прессы. И не знаем, где правда, а где вымысел. В любом случае это будет зависеть от условий, не связанных с футболом.



– Один из лучших форвардов России Артём Дзюба, кажется, почти никому не нужен. Вы как нападающий понимаете, возможно его лучше других. Вам жаль его? (разговор состоялся до перехода Дзюбы в «Локомотив». – Прим. «Чемпионата»)

– Все мы когда-то заканчиваем. Хотя Дзюба ещё год-два мог где-то поиграть. И некоторым командам России помог бы. Но я не знаю нынешнюю форму Артёма. Да, он был в Турции, где почти не играл. Так что с ним всё сложно. В 34 непросто держать форму без игровой практики. Поэтому я понимаю опасения тренеров, которые сначала хотят посмотреть на него. Плюс – финансовый вопрос. На данный момент звёзды пока не сходятся. Но я поставил бы, что он продолжит где-то в России. Реально ли ему оказаться в «Сочи»? Без комментариев.

– Курбан Бердыев в «Ростове» и «Сочи» — один и тот же человек?

– То, что с ним навсегда – это требовательность. В остальном мы все меняемся. Какие-то вещи заставляют по-новому взглянуть на что-то. Но Бердыев как был топовым тренером, таковым и остаётся. Курбану Бекиевичу по-прежнему всё интересно. Он спрашивает не только с футболистов, ассистентов, но и с самого себя. Это помогает ему держать уровень.



– Есть ли у вас амбиции попробовать себя главным?

– Есть, конечно. Но, честно говоря, не очень хочется работать на низком уровне. В команде без задач и целей. Уж лучше работать помощником, но в высшей лиге в клубе с амбициями. Это гораздо интереснее. Именно поэтому поехал за Бердыевым в Казахстан, где есть топовый клуб «Кайрат» – всё на высшем уровне. Другое дело, что случилась неприятная история с владельцем, после чего всё пошло не туда. Поэтому работа на высоком уровне куда интереснее. А тренировать непонятно ради чего… Зачем это?



В любом случае я далеко не загадываю. Концентрируюсь на своей работе. И живу сегодняшним днём.