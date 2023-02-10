Гвардиоле пора бежать из «Манчестер Сити». Клуб жестоко его подставил

У «Манчестер Сити» большие проблемы. Во второй раз за три года клуб попал под серьёзные обвинения (тогда был УЕФА, сейчас — АПЛ). Снова дело в финансовых махинациях, но теперь, судя по всему, легко отделаться не получится. Многие болельщики сейчас обсуждают возможное снятие очков с команды и лишение её трофеев. Однако недостаточно внимания в этой истории получает главная жертва. Речь о Пепе Гвардиоле.

Гвардиола имеет полное право уйти. Он предупреждал

«Почему я защищал клуб и руководство? Потому что работаю с ними. Когда их в чём-то обвиняют, я прошу их рассказать мне подробности. Они объясняют, а я им верю. Я сказал им: «Если вы мне соврёте, на следующий день меня не будет в клубе. Я просто уйду и никогда не буду вашим другом. Я верю в вас, потому что на 100% доверяю вам с первого же дня и защищаю клуб по той же причине».

Когда в «Сити» приходит спонсор, все говорят о переплате. В другие клубы деньги поступают из США, и считается, что всё честно, даже если суммы больше. Нам приходится жить в этой реальности и бороться. Я всегда на стороне нашего клуба, в этом не может быть никаких сомнений».



Цитата выше принадлежит Гвардиоле. В мае 2022-го журналист на пресс-конференции спросил Пепа о его поведении в истории с расследованием УЕФА, и тренер дал понять, что доверяет руководству «Сити». Но хлопнет дверью, если поймёт, что его обманывали и нарушения действительно были.

Хосеп Гвардиола Фото: Michael Regan/Getty Images

Кажется, на фоне последних событий Гвардиола имеет полное право сыграть на опережение и покинуть «Сити». Более 100 обвинений со стороны АПЛ — это уже по-настоящему серьёзно, тем более сроков давности, как в регламенте УЕФА, в Англии нет. Так что приём, с помощью которого юристы отмазали клуб три года назад, уже не сработает.

«Сити» жестоко подставил Гвардиолу. Махинации и разбирательства — тëмное пятно на биографии великого тренера

Никто же не будет спорить с тем, что Гвардиола — великий? Многие даже считают его лучшим в истории. Спорное мнение, но определённо не абсурдное. Сейчас мы с вами не чувствуем, насколько нынешняя ситуация влияет на Пепа: для нас это всё тот же спец, который творил чудеса в «Барселоне», мудрил в «Баварии» и покорил Англию с «Сити». А вот на биографии Гвардиолы такой эпизод обязательно скажется. И ладно, если бы он был один — всё-таки разборки с УЕФА закончились победой клуба. Однако вторые обвинения, причём со стороны другой организации, — это уже не случайность.

Гвардиола действительно сотворил историю в «Сити». Когда Пеп ехал в Англию, было по-настоящему популярным мнение, что его ждёт провал. Мол, АПЛ — это вам не Испания, да и топ-команд там значительно больше, чем в Германии. Но «Сити» Гвардиолы проехался катком по лиге во втором же сезоне, а за семь неполных лет взял четыре чемпионства. Это космический уровень.

А теперь представьте, что все достижения Пепа в Англии в будущем сведутся к такому тезису: «Ну да, играли круто, но там ведь нечестно всё было». В этом виновато руководство «Сити» — точно не Гвардиола, который выполнял свою работу на высочайшем уровне и никого не обманывал. Клуб из-за внезапного богатства принято не любить, и довольно показательно, что есть немало болельщиков, которые при всей неприязни к шейхам сопереживают лично Пепу.

Кстати, в отличие от нас с вами, Гвардиола уже осознал масштаб трагедии. На первой тренировке после заявления АПЛ Пеп выглядел убитым, а в соцсетях распространяется информация от источника в «Сити», что тренер был в слезах после новостей.



Как бы пафосно это ни звучало, Гвардиола больше, чем «Сити», но попавшая на бренд клуба грязь задела и его. Мутные финансовые истории и разборки в суде — всё это оставит на карьере великого тренера огромное тёмное пятно. В этом плане «Сити» жестоко подставил Пепа. И наверняка окончательно подорвал его доверие.