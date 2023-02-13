«Я чувствовал себя королём». Невероятная история спасения «Реала» делегатом клуба

За победами великих клубов и спортсменов стоят не только гении своего вида спорта, но и совершенно обычные на первый взгляд люди. К примеру, совсем недавно теннисист Новак Джокович выиграл Australian Open – 2023 c надрывом мышцы бедра во многом благодаря своему физиотерапевту Клаудио Зималье.

В возвращение мадридского «Реала» в 1990-х в когорту европейских клубов не меньший вклад внёс мало кому известный человек – Аугустин Эррерин. На тот момент «сливочные» не могли выиграть Кубок чемпионов на протяжении более 30 лет, поэтому выход в полуфинал Лиги чемпионов – 1997/1998 вызвал особое волнение у болельщиков. «Реал» мог в очередной раз пролететь мимо трофея, но Эррерин спас клуб, проявив чудеса смекалки и самопожертвования.

Сломанные ворота едва не прервали поход «Реала» за Кубком чемпионов

Рекорд мадридского «Реала» по количеству Кубков с ушами практически вечен – 14 побед! Сегодня трудно представить, что после выигрыша шести трофеев в середине прошлого века (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966) у наследников великих Ди Стефано и Пушкаша не получалось повторить их достижение целых 32 года. Не помогали ни мощные финансовые инвестиции, ни лучшие тренеры мирового футбола. В Мадриде даже заговорили о проклятии, которое невозможно снять.

Теории о вселенском заговоре подтвердились весной 1998 года, когда «Реал» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов принимал на «Сантьяго Бернабеу» действующего обладателя титула – дортмундскую «Боруссию». Фанаты ревели от предвкушения победы, но за четверть часа до начала игры произошло страшное. Южные ворота, соединённые с заграждением для болельщиков металлическими прутьями, рухнули под давлением толпы. На мгновение арена погрузилась в полную тишину. «Поначалу никто не мог понять, что произошло. Когда я увидел, что ворота лежат, то подумал: «Всё пропало. Нам выпишут техническое поражение», – вспоминал эпизод форвард «Реала» Предраг Миятович.

Раму пытались прикрутить обратно, но одна из штанг при падении треснула, что заметили судьи – срочно нужны были новые ворота, которых на стадионе не оказалось. Ситуация виделась практически безнадёжной – режиссёр трансляции то и дело фокусировался на встревоженных лицах болельщиков «Реала». Судья Марио ван дер Энде готовился увести команды в раздевалки и сообщить об отмене игры, когда к нему обратился помощник делегата матча Аугустин Эррерин. К тому моменту ему уже было 64 года, но функционер мыслил яснее любого другого человека на стадионе.

«Я пообещал арбитру, что понадобится всего один час, чтобы доставить запасные ворота с базы клуба на стадион. Он ухмыльнулся, взглянул на меня с недоверием, но согласился», – рассказывал на следующий день репортёрам дедушка Агус, как называли в клубе Эррерина. С 2003 года «Реал» тренируется на крутом тренировочном комплексе «Сьюдад Реал Мадрид», расположенном в пригороде Мадрида Вальдебебасе. Здесь также расположена знаменитая академия клуба «Ла Фабрика», но на момент встречи с «Боруссией» мадридцы использовали старенькую базу «Сьюдад Депортива», у которой в тех обстоятельствах был единственный плюс – она находилась всего в 5 км от стадиона.

От провала «Реал» спасли делегат и водитель грузовика

Делегат отправился на базу в сопровождении бывшего вратаря клуба Мигеля Анхеля и восьми полицейских, позволивших избежать пробок. Команда спасения домчала к воротам «Сьюдад Депортива» всего за 10 минут, но там их никто не встретил, кроме огромного замка на воротах. Эррерину и его помощникам пришлось перелезать через ограду – грузный Агус даже порвал брюки и куртку.

Внутри Эррерина ждали новые преграды. Главной проблемой оказалось найти габаритный автомобиль для транспортировки ворот, которые хранились в запертом складе. Делегат мотался по территории, пока не увидел свет в одном из гаражей – оказалось, что водитель Кандидо Гомес менял масло в своём стареньком грузовике. «Я немного испугался, подумал, что на территорию проникли грабители, – рассказывал водитель. – На меня налетел пожилой мужчина и сказал: «Проси что хочешь – мне нужно срочно доставить ворота на стадион!»

Кандидо согласился транспортировать ворота на грузовике до стадиона, но сначала их нужно было извлечь со склада. Он оказался заперт, и тогда водитель протаранил их на автомобиле – при ударе Гомес травмировал плечо. Спасатели погрузили раму в кузов и полетели обратно. В спешке они забыли привязать ворота и едва не вылетели вместе с ними из кузова на одном из поворотов. «Я чувствовал себя президентом или королём», – такие эмоции испытал Эррерин, когда грузовик въехал на «Сантьяго Бернабеу» под аплодисменты болельщиков. Ворота быстро установили, и матч начался на 1 час 15 минут позже запланированного.

Эррерин и Криштиану Роналду Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Мадридцы победили «Боруссию» со счётом 2:0 и вышли в финал. В Амстердаме Миятович забил единственный мяч в ворота «Ювентуса» и помог клубу завоевать седьмой Кубок чемпионов. Клуб отблагодарил Эррерина и всех, кто помог «Реалу» избежать позора. Аугустина повысили до должности главного делегата клуба, а водителю Кандидо вручили мяч с автографами игроков и денежную премию.

Помог Роналду справиться с волнением перед презентацией

За одну только эту героическую историю Эррерину следует поставить памятник, но вклад функционера в историю «Реала» не ограничивается одним матчем. Коммуникабельность, острый глаз и находчивость Аугустина ценили все руководители мадридцев – иначе бы дедушка Агус не проработал в клубе почти полвека. В начале 1990-х Эррерин делегировал матчи молодёжных команд «бланкос» и приметил в одном из них щуплого парнишку из «Атлетико» – это был Рауль. По поручению тогдашнего президента «Реала» Рамона Мендосы делегат пообщался с родителями таланта, после чего будущая легенда «Реала» попрощался с «матрасниками».

После этого Эррерину поручили адаптацию новичков клуба – Роберто Карлос, Зеедорф, Миятович и Шукер называют его вторым отцом. «Даже не знаю, что бы я делал без Агуса. Он помог мне найти дом в Мадриде и классного преподавателя испанского языка. Кроме того, после неудачных игр он всегда подбадривал и рассказывал крутую мотивирующую историю», – описал вклад Эррерина в свою карьеру выступавший четыре сезона за «Реал» британский полузащитник Стив Макманаман.

В должности делегата мужчине пришлось пережить немало потрясений. Так, в 2010 году в перерыве матча «Реала» с «Севильей» подрались тренер вратарей мадридцев Сильвино Лоуро и второй тренер андалусийцев Гонсало Уртадо. Эррерин попытался их разнять, и в этот момент Лоуро нечаянно ударил его локтем и рассёк бровь.

Фото: Кадры из видео

И всё же основной задачей Эррерина было не столько защищать, сколько направлять и поддерживать игроков. В 2009-м Криштиану Роналду сильно нервничал в подтрибунном помещении перед презентацией на «Сантьяго Бернабеу», где его появления ждали 90 тысяч болельщиков. «Я представлял, что сейчас не набью мяч даже два раза перед такой толпой и опозорюсь, – вспомнил нападающий. – Но тут подошел Аугустин и сказал: «Не бойся, сынок. Это твой день и час». Это помогло форварду успокоиться, и всё прошло чудесно.

Роналду не забыл такого чуткого отношения, поэтому в 2014 году пригласил Эррерина на церемонию, посвящённую выигрышу португальцем третьего «Золотого мяча», и отпраздновал событие командным фото. Два года спустя Криштиану ещё раз уважил старика, когда подарил ему мяч после покера в ворота «Сельты».

Многолетнего делегата не стало в 2019-м – он скончался на 83-м году жизни. Память о нём будет жить не только благодаря спасённой игре с «Боруссией» и другим великим делам. За пару лет до смерти дедушки Агуса в его родном городе Тотана в провинции Мурсия «Реал» открыл филиал клубной академии, в которой занимаются дети из малообеспеченных семей. Это была инициатива делегата.