В Бразилии приняли судьбоносное решение. Топ-тренер поможет Неймару выиграть ЧМ?

Анчелотти может завершить тренерскую карьеру победой на ЧМ-2026. А мы предсказывали его появление в Бразилии ещё в прошлом году!

Важная новость прилетела из Бразилии: по сообщениям ESPN, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавит бразильскую сборную. 63-летний специалист приступит к работе по окончании клубного сезона. Отмечается, что бразильские футболисты «Реала» — Эдер Милитао, Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор – уже в курсе об уходе итальянского специалиста в их национальную команду.

«Чемпионат» ещё в декабре 2022 года, после ухода с поста тренера сборной Бразилии Тите, отмечал что Анчелотти – отличный вариант на освободившуюся должность. Вот причины, почему это так. Коротко:

тактика Анчелотти зависит от способностей игроков. Комфорт футболистов для него на первом месте;

Карло выстраивает с игроками отношения, которые близки к дружеским;

критические моменты не мешают Анчелотти принимать верные решения;

Анчелотти — тренер-чемпион.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) и её президент Эдналдо Родригес рассматривали несколько кандидатов на должность тренера. Руководство хотело, чтобы команду возглавил специалист с громким именем. В список кандидатур, помимо Анчелотти, входили Жозе Моуринью, Зинедин Зидан, Луис Энрике, Томас Тухель и даже Хосеп Гвардиола. Но именно итальянец являлся приоритетным вариантом для Бразилии. Отмечается, что детали контракта ещё обсуждаются, но уже известно, что он будет заключён сроком на три года. Сам тренер дипломатически отреагировал на появившуюся новость.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Сборная Бразилии? Я ничего об этом не знаю, я даже не знаю о том, что сообщили в Бразилии. Я тренер «Реала», мой контракт действует до июня 2024 года».

Ни Бразилия, ни Анчелотти не будут подтверждать слухи из-за контракта специалиста с «Реалом». При этом президент «сливочных» Флорентино Перес, по сообщениям Globo, проведёт встречу с руководством Федерации футбола Бразилии по поводу ухода итальянца.

Карло Анчелотти и Флорентино Перес Фото: Victor Carretero/Getty Images

На посту главного тренера бразильской сборной Карло предстоит столкнуться с несколькими вызовами. Во-первых, в 2024 году в Эквадоре состоится Копа Америка. Для Бразилии крайне важно забрать титул после поражения в финале 2021 года от Аргентины. Ещё через два года в США, Мексике и Канаде состоится чемпионат мира по футболу, на которых бразильцы терпят неудачи пять турниров подряд. Несомненно, «селесао» отправятся туда только за победой, и для Анчелотти первоочередной задачей станет подготовка боеспособной команды.



Здесь мы сталкиваемся с другим важным вопросом: сможет ли итальянец перестроить команду за три года? Да, на бумаге Бразилия была самой сильной командой и на ЧМ-2022. Но к 2026 году ещё старше станут важные игроки: Тьяго Силве исполнится 41 год, Данило – 35, Каземиро и Неймару – 34. Анчелотти предстоит основательно поработать над защитной линией (благо за его плечами отличный опыт), найти баланс в средней линии и расставить звёзд в атаке (к 2026 году, вероятно, их станет ещё больше).

Карло также столкнётся с «дилеммой сборной Португалии»: стареющий Неймар, который и в молодости не был прессинг-машиной, может стать проблемой для команды, как Роналду для португальцев на ЧМ-2022. Тренеру придётся решать: ставить в основу звёздного, но относительно пассивного футболиста, либо получить токсичный элемент в команде. К счастью, Карло – один из лучших футбольных психологов, так что он обязан разрешить эту проблему.

Если Анчелотти действительно возглавит сборную Бразилии, то это станет его первым опытом во главе национальных команд. Символично, что на этом его тренерская карьера с большой долей вероятности и завершится. Ранее Анчелотти отмечал, что прекратит работать после окончания контракта с «Реалом». Но слишком привлекательна перспектива попробовать что-то новое, постараться выиграть чемпионат мира и точно войти в историю одним из лучших тренеров в истории футбола. Это станет крутым финишем карьеры для Анчелотти. А Бразилия наконец получит статусного и сильного тренера, способного привести «селесао» к заветному шестому Кубку мира.