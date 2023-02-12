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Почему соседи жалуются на Неймара, как нападающий «ПСЖ» отпраздновал день рождения, сколько он платит за дом во Франции

«Полное неуважение». Новые проблемы Неймара во Франции — мэр уже угрожает прокуратурой
Кирилл Закатченко
Новые проблемы Неймара во Франции
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Соседи футболиста в ярости из-за его вечеринок.

Неймар влип в очередной скандал. Порой складывается ощущение, что футболист совсем не заботится о собственной репутации. На этот раз звёздный нападающий «ПСЖ» вызвал гнев соседей и мэра города.

Неймар арендует особняк в Буживале — пригороде Парижа с численностью около 9 тыс. человек. 5 февраля у бразильца был 31-й день рождения, и он закатил по этому поводу роскошную вечеринку. Неймар с особенными чувствами относится к значимой дате. В этот день он не посещает тренировки, не проводит матчи и празднует с грандиозным размахом.

На этот раз Неймар кутил в парижском баре, с террасы которого открывается великолепный вид на столицу Франции. Футболист по полной программе развлекался с семьёй и близкими друзьями. В числе его гостей были нападающий «ПСЖ» Лионель Месси с супругой, а также легенда мини-футбола Алесандро Роза Виейра, более известный как Фалькао (двукратный чемпион мира). На одном из праздничных тортов был изображён сам Неймар. Одна половина лица была спрятана под маской Бэтмена, вторая — представлена в образе Джокера.

Во Франции пишут, что Неймар организовал мероприятие вечером 4 февраля. В этот день «ПСЖ» с большим трудом обыграл «Тулузу» (2:1), а победный гол оформил Месси. По всей видимости, 5-го числа бразилец отпраздновал день рождения в более узком кругу, но уже дома. Соседи жаловались на громкую музыку и даже вызывали полицию, но не помогло.

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Мэр Буживаля Люк Ваттель живёт рядом с виллой звёздного футболиста. Он утверждает, что пока никак не может повлиять на поведение Неймара: «Это полное неуважение к соседям. Мы можем выписать ему штраф, но такие вещи только позабавят Неймара. Что значит для человека с такой зарплатой штраф в 135 евро? В какой-то момент нам придётся сделать более серьёзные шаги и обратиться в прокуратуру в связи с неоднократным нарушением общественного порядка».

Неймар в «ПСЖ»

Неймар в «ПСЖ»

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Полиция нагрянула к Неймару, но тот пообещал, что мероприятие закончится в 21:00 по местному времени. Однако соседи утверждают, что шумные посиделки не закончились и после 23:00. По окончании прошлого сезона Неймар организовал дома вечеринку по случаю победы в чемпионате Франции. Соседи были в ужасе, ведь она завершилась только в пять утра.

А теперь несколько цифр.

  • Неймар зарабатывает в «ПСЖ» € 4 млн в месяц (€ 6,8 млн с учётом бонусов и спонсорских контрактов);
  • за аренду жилья бразилец платит примерно € 14–15 тыс. в месяц;
  • пятиэтажный особняк расположен в 23 км от центра Парижа, его стоимость оценивают в € 8 млн;
  • Неймар арендует виллу с 2017 года. В начале XXI века там жил Роналдиньо (играл за «ПСЖ» с 2001-го по 2003-й).

Исходя из данных по зарплате, штраф в € 135 за нарушение общественного порядка выглядит просто смехотворно. Не исключено, что совсем скоро мэр Буживаля всё-таки подключит к делу следственные органы.

Кстати, Неймар раздражает не только соседей, но и некоторых фанатов «ПСЖ». Активные болельщики никак не могут простить, что нападающий хотел свалить из французского клуба и вернуться в «Барселону». Периодически они вывешивают баннеры с оскорблениями в адрес Неймара. А на одном из них и вовсе появились непечатные слова о матери футболиста.

Болельщики «ПСЖ»

Болельщики «ПСЖ»

Фото: Tim Clayton/Getty Images

Ромен Мабиль, глава одной из фанатских группировок «ПСЖ», на днях подчёркнул, что болельщики зашли слишком далеко. Но при этом выразил недовольство поведением Неймара:

— Путь к искуплению будет долгим. Соглашусь, что мы поступили слишком сурово с баннером в адрес матери игрока. Конечно, нас расстроило, что в прошлом он хотел уйти из «ПСЖ». Вспомните, как город встречал его трансфер из «Барселоны». К сожалению, ни и клуба, ни у самого футболиста не возникло желания исправить ситуацию. Я открыт для обсуждения. Можно было поговорить и найти решение. Но мы, болельщики, не собираемся бежать за ним. Неприятно, что Неймар не приветствует фанатов и не уделяет внимания нашей группировке.

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Теги Футбол Франция ФК ПСЖ Неймар •••

Заглавное фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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